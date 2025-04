ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Roche auf 'Underweight' - Ziel 230 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem hochdosiertem Multiple-Sklerose-Mittel Ocrevus beim Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Der Markt habe hohe Hoffnungen in die Studie gesetzt, die nun enttäuscht worden seien, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Daher dürfte die Aktie ordentlich nachgeben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 18:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------