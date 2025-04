EQS-News: ALTUS renewables GmbH erteilt Nordex Group Auftrag über 40 MW in Deutschland

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

ALTUS renewables GmbH erteilt Nordex Group Auftrag über 40 MW in Deutschland



03.04.2025

Hamburg, 3. April 2025. Die Nordex Group hat von einer Tochtergesellschaft der ALTUS renewables GmbH Ende März einen Auftrag über 39,9 MW in Baden-Württemberg erhalten. Für den Windpark Seewald im Nordschwarzwald wird die Nordex Group acht Turbinen der Delta4000-Serie errichten. Der Auftrag der Projektentwicklungsgesellschaft für Erneuerbare Energien aus Karlsruhe umfasst zudem einen Premium Service der Anlagen über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Die Errichtung der Turbinen ist ab Frühjahr 2026 geplant. Das Projekt besteht aus insgesamt sieben Anlagen des Typs N149/5.X sowie einer Anlage des Typs N133/4800, alle mit einer Nabenhöhe von jeweils 164 Metern.

Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central der Nordex Group: ”Es freut uns sehr, dass sich ALTUS renewables bei ihrem neuen Projekt für die Technologie der Nordex Group entschieden hat. Nach mehreren Jahren des zögerlichen Windenergieausbaus in Baden-Württemberg markiert dieses Projekt einen neuen Impuls für uns in diesem südlichen Bundesland. Der Windpark Seewald wird mit seinen hocheffizienten Anlagen einen bedeutenden Beitrag zur künftigen nachhaltigen, unabhängigen und sicheren Stromversorgung in der Region leisten.“

Über die ALTUS renewables GmbH

Die ALTUS renewables GmbH ist eine Projektentwicklungsgesellschaft für Erneuerbare Energien mit Sitz in Karlsruhe. Sie ist 100-prozentige Tochtergesellschaft der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW), die wiederum Tochter des Stadtwerkeverbunds Mainz-Wiesbaden aus ESWE Versorgungs AG und Mainzer Stadtwerke AG ist. Als erfahrener Projektentwickler mit Fokus auf Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen übernimmt ALTUS die komplette Projektentwicklung von der Machbarkeitsstudie über die Abwicklung von Ausschreibungsverfahren bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung. Das Unternehmen hat bislang Projekte im Bereich Erneuerbare Energien mit einer gesamten installierten Kapazität von 600 MW (Wind) und 400 MWp (Photovoltaik) erfolgreich umgesetzt.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.





