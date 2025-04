GNW-News: Welcome, Future. ELUXEO® 8000-Endoskopiesystem

^RATINGEN, Deutschland, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Team von FUJIFILM

Healthcare Europe freut sich, die Markteinführung von ELUXEO® 8000* in Europa bekannt zu geben, unserem neuen fortschrittlichen Endoskopiesystem mit neuen therapeutischen Möglichkeiten, Workflow-Management und verbesserter Bildqualität. Dies ist die erste einer ganzen Reihe neuer und anstehender Innovationen, die im Rahmen der Initiative ?WELCOME, FUTURE" veröffentlicht werden. ?Wir freuen uns, die Veröffentlichung unserer neuen Endoskopie-Plattform und einer Reihe von Innovationen zur Unterstützung der bedeutenden Arbeit von Endoskopikern in ganz Europa bekannt zu geben. Wir freuen uns auf das wertvolle Feedback unserer Kunden, wobei wir gemeinsam daran arbeiten, die Zukunftsfähigkeit der Endoskopietechnologie zu stärken." - Takemasa Kojima, Managing Director, FUJIFILM Healthcare Europe WELCOME, FUTURE. Mit unserer Ingenieurs- und Handwerkskunst sowie über 90 Jahren Erfahrung im Bereich Bildgebung definieren wir die Möglichkeiten der Endoskopie neu und läuten eine neue Ära der Möglichkeiten für EndoSolutions ein. Das Team von FUJIFILM Healthcare hat eine Reihe neuer Technologien entwickelt, die die Endoskopie von der Vorsorge bis zur Behandlung grundlegend verändern sollen. Wir werden diese in den nächsten zwei Jahren nach und nach enthüllen. ? Tragen Sie sich in die Mailingliste ?Welcome, Future" ein, um über neue Veröffentlichungen auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.healthcare- eu.fujifilm.com/welcome- future/?utm_source=Press_Release_EWF1&utm_medium=CTA_Button&utm_campaign=ELUXEO% C2%AE+8000+Endoscopy+System NEUE THERAPEUTISCHE MÖGLICHKEITEN - ELUXEO® 8000-ENDOSKOPIESYSTEM Das ELUXEO® 8000 konzentriert sich auf neue Möglichkeiten in fortgeschrittenen Behandlungsszenarien. Der neue ACI-Modus (Amber-Red Color Imaging) unterstützt nicht nur die Erkennung von Blutungsquellen, sondern kann auch bei minimalinvasiven Third-Space-Endoskopiebehandlungen von Vorteil sein. Studien mit der Endoskopie-Gemeinschaft sind noch im Gange. Erste Rückmeldungen von internationalen Experten deuten jedoch darauf hin, dass der ACI-Modus eine bessere Sichtbarkeit der verschiedenen Schichten während der Eingriffe bietet und Endoskopikern daher helfen könnte, Blutungen zu verhindern, wie in ihren Kommentaren unten beschrieben: ?Ich denke, dass die Verwendung von (ACI) zur Unterscheidung der Muskel- von der Submukosa-Ebene einem dabei hilft, durchgehend auf der richtigen Ebene zu bleiben und die ESD sicherer und schneller gestaltet. Es wird die Lernkurve von Anfängern verkürzen und ESD breiter verfügbar machen." - Professor Pradeep Bhandari MBBS, MD, DRCP, Professor für Gastroenterologie, Portsmouth Hospitals University NHS Trust ?ACI ist ein bedeutender Schritt nach vorne in Bezug auf die Funktionen, die von Fujifilm-Endoskopen bereitgestellt werden. Es ist nicht nur für den submukösen Raum, sondern generell für fortgeschrittene therapeutische Verfahren sehr nützlich ... Und ACI ist in dieser Situation sogar noch wichtiger, weil es die Details und den Kontrast zwischen Mukosa, Submukosa und Muskel hervorhebt und zudem eine sehr schöne Darstellung der Gefäße ermöglicht ... Dank dieser Funktion von ACI ist es unter dem klinischen Aspekt, dem Ergebnisaspekt sowie unter dem Aspekt der Sicherheit äußerst relevant." - Professor Alessandro Repici, Leiter der Abteilung für gastrointestinale Endoskopie am Humanitas Research Hospital, Mailand, Italien ?Die Hinzuziehung von ACI ist meiner Meinung nach der Schlüssel für die Therapie, da sie es Menschen, selbst solchen, die Erfahrung mit beispielsweise Gewebsresektion oder ESD haben, ermöglicht, den Eingriff schneller durchzuführen, und zwar, würde ich sagen, mit einem ähnlichen Sicherheitsprofil aufgrund der optischen Eigenschaften, die es ermöglichen, die Ebene besser zu erkennen und prophylaktisch mit Blutungen umzugehen." - Dr. David J. Tate MA, MBBS, MRCP, interventioneller Endoskopiker und Gastroenterologe, Universitätsklinik Gent, Belgien WORKFLOW-MANAGEMENT - ELUXEO® 8000-ENDOSKOPIESYSTEM Das ELUXEO® 8000 wurde mit einem Fokus auf Workflow-Effizienz entwickelt, um Ärzte mit einem einfacheren, produktiveren klinischen Arbeitsablauf im Alltag zu unterstützen. Die in der neuen Lösung enthaltenen Tools für das Workflow- Management zielen darauf ab, die Benutzerfreundlichkeit durch vernetzte Systeme und Datenintegration zu verbessern. Bei Eingriffen könnte dies beispielsweise bedeuten, dass eine versehentliche doppelte Insufflation von Luft und CO(2)** verhindert oder die Spülung mit Wasser per Knopfdruck aktiviert wird. BEDIENUNG PER TOUCHSCREEN-TABLET - ELUXEO® 8000-ENDOSKOPIESYSTEM Eine bemerkenswerte Neuerung in dieser Version ist ein optionales 15-Zoll- Touchscreen-Tablet mit benutzerfreundlicher Oberfläche, die eine intuitivere Bedienung des Prozessors ermöglicht. Mit dieser Lösung können Ärzte DICOM- kompatible Bilder und Videos zu Dokumentationszwecken aufzeichnen. FUJIFILM plant die Weiterentwicklung dieses Produkts, um die Konnektivität und die Erfassungsfähigkeit intelligenter Informationen weiter zu verbessern. KOMBINATION VON RÖNTGEN- UND ULTRASCHALL-BILDGEBUNGSKOMPETENZ - ELUXEO® 8000- ENDOSKOPIESYSTEM Wir bei FUJIFILM sind davon überzeugt, dass wir unser Wissen und unsere bereichsübergreifende Kompetenz nutzen sollten, um Lösungen für das Gesundheitswesen kontinuierlich zu verbessern. Als Bildgebungsexperten haben wir uns von alternativen Bildgebungsbereichen innerhalb unseres Portfolios inspirieren lassen, um unsere zukünftigen Endoskopielösungen grundlegend zu verändern. Durch die Kombination von Röntgen- und Ultraschalltechnologie wurde die Bildqualität des ELUXEO® 8000 auf eine nächste Stufe gehoben. Die Verwendung unserer hochmodernen dreifachen Rauschunterdrückungstechnologie (3NR) aus kombinierten Bildgebungsverfahren mit erweitertem Dynamikbereich hat zu einer verbesserten Schärfe und optimierten Helligkeit sowohl im Nah- als auch im Fernfeld geführt. Zusammen mit unserem neuesten CMOS-Sensor und der 4K-Ausgabe erzielt die Kombination aus ELUXEO® 8000 und unseren neu erschienenen Endoskopen der Serie 800 unser bisher klarstes und hellstes endoskopisches Bild. ?Die Eluxeo 8000-Serie ist ein außerordentlicher neuer Prozessor, der nicht nur eine bessere Bildgebung bietet, die auf eine verbesserte Diagnostik zugeschnitten ist, einschließlich modernster vernetzter Farbbild- und Blaulichtbildgebung, die sich sowohl für die Erkennung als auch für die Charakterisierung bewährt haben, sondern auch hervorragend für die hochauflösende 4K-Bildgebung mit CMOS-Chips und dem beeindruckendsten ACI für die Endoskopie im submukösen Raum geeignet ist." - Prof. Edward John Despott MD FRCP FJGES MD(Res), Berater für interventionelle Endoskopie und Gastroenterologe, Londoner Royal Free Hospital und Wellington Hospital * Produktname ELUXEO® 8000-Prozessor: EP-8000 ** Für diese Funktion ist unser MDR-zertifizierter GW-100 CO(2)-Insufflator erforderlich. BESUCHEN SIE FUJIFILM IN BARCELONA BEI DEN ESGE DAYS 2025 Vom 3. bis 5. April, Stand #04. Treten Sie dem Team von FUJIFILM Healthcare Europe in Barcelona bei den ESGE Days 2025 bei und erleben Sie die Zukunft der Endoskopie! Nehmen Sie an unserem Industrie-Symposium teil, um mehr über den wissenschaftlichen Hintergrund unserer Innovationen zu erfahren und von den Erfahrungen der internationalen Dozenten von Weltrang zu hören. ZU IHREM KALENDER HINZUFÜGEN: Bitte besuchen Sie ESGE Days | European Society of Gastrointestinal Endoscopy (https://esgedays.org/), um die vollständige Veranstaltungsliste anzuzeigen und Veranstaltungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen. Fujifilm, Proudly by Your Side Als globaler Wegbereiter seit über 90 Jahren im Gesundheitswesen und in der Bildgebung sind die innovativen Endoskopielösungen von Fujifilm darauf ausgelegt, den Zugang der Patienten zu Gesundheitsdiensten zu verbessern, einschließlich frühzeitigen Diagnosen und medizinischen Behandlungen, die einen anhaltend positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Mit unserem Wissen, unserer Leidenschaft und unserer Inspiration befähigen wir Endoskopie- Fachkräfte, in ihrer täglichen Arbeit den größten Unterschied zu machen, indem sie die Lebensqualität von Patienten verbessern und zu einer gesünderen Gesellschaft beitragen. Gemeinsam bereichern wir das Leben und schenken der Welt mehr Lächeln! 