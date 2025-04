Nestle und weitere Firmen kommen wegen Babynahrung vor US-Gericht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Nestle und weitere Unternehmen müssen sich in den USA einer landesweiten Klage zu angeblich verunreinigter Babynahrung stellen.

Eine US-Bezirksrichterin gab am Mittwoch grünes Licht für ein Verfahren, in dem den Unternehmen vorgeworfen wird, dass Babynahrung mit giftigen Schwermetallen kontaminiert war und bei Kindern Gehirn- und Neuroentwicklungsschäden verursachte. Die Eltern könnten versuchen zu beweisen, dass fehlerhafte Herstellung, Fahrlässigkeit und unterlassene Warnungen bei mehr als 600 Babynahrungsprodukten bei ihren Kindern zu Autismus und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen geführt hätten.

Das Verfahren richtet sich neben Nestle auch gegen Hero, Walmart, Hain Celestial, Danone, Sun-Maid Growers of California und Neptune Wellness Solutions. Die Eltern werfen einigen Firmen vor, dass sie die internen Grenzwerte für die Unbedenklichkeit von Arsen, Kadmium, Blei und Quecksilber in Babynahrung nicht einhielten, während andere sich nie mit diesem Thema befasst hätten. Die Anwälte der beklagten Unternehmen reagierten am Donnerstag zunächst nicht auf Bitten um Stellungnahme.

