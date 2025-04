Die US-Futures schwächeln

(Reuters) - Die US-Futures der US-Aktienindizes schwächeln und deuten damit einen holprigen Start in die Handelswoche an.

Die US S&P 500 E-minis Aktienfutures fielen um 4,27 Prozent. Der Dow E-minis büßte 3,96 Prozent ein und der Nasdaq 100 E-minis rutschte um 4,58 Prozent ab.

Anleger befürchten einen globalen Handelskrieg, der die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche weitreichende Zölle gegen US-Handelspartner angekündigt. Experten erwarten angesichts angekündigter Gegenmaßnahmen vieler Länder in der kommenden Woche weitere Turbulenzen an den Märkten. Die Zeit anhaltend steigender Kurse an den Börsen sei erstmal vorbei, sagte Mark Malek, Chief Investment Officer von Siebert Financial: "Der Bullenmarkt ist tot." Es könne in den nächsten Tagen zwar Gewinne geben. "Aber im Moment werden sie nicht nachhaltig sein."

In Interviews und Talkshows am Sonntag versuchten Trump-Vertraute, die Zölle als eine kluge Neupositionierung darzustellen. Berater Kevin Hassett sagte zudem dem Sender ABC, mehr als 50 Länder hätten das US-Präsidialamt mit dem Wunsch nach Zollverhandlungen kontaktiert. US-Handelsminister Howard Lutnick sagte dem Sender NBC gleichwohl, die Zölle würden wie angekündigt am 9. April in Kraft treten. "Es gibt keinen Aufschub." Sie würden auch nicht unmittelbar zurückgenommen: "Sie werden definitiv für Tage und Wochen in Kraft bleiben." Finanzminister Scott Bessent sagte NBC, es gebe keinen Grund, eine Rezession zu erwarten.