EQS-Media / 08.04.2025 / 09:52 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

Allane startet rollende Werbekampagne

Pullach, 8. April 2025 – Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, setzt mit einer groß angelegten LKW-Kampagne ein neues Zeichen für ihre Markenpräsenz im deutschen Straßenverkehr. Seit dem 17. März 2025 sind vier auffällig gebrandete LKWs auf den wichtigsten Autobahnen unterwegs, um die Sichtbarkeit von Allane als Leasing-Anbieter gezielt zu steigern.

Parallel dazu hat das Unternehmen sein digitales Angebot erweitert: Auf allane.de können Kunden inzwischen nicht nur Neuwagen, sondern auch eine breite Auswahl an Gebrauchtwagen online kaufen oder finanzieren – mit einer vollständig digitalen Vertragsabwicklung. Damit kombiniert die Allane Mobility Group klassische Werbemaßnahmen mit der konsequenten Digitalisierung ihrer Services und macht Leasing sowie Fahrzeugkauf für Kunden noch einfacher und zugänglicher.

Philipp Schwenke, Division Head Sales der Allane SE: „Unsere LKW-Kampagne bringt die Marke Allane genau dorthin, wo Mobilität entscheidet – auf die Straße. Gleichzeitig erweitern wir unser digitales Angebot, um Leasing und Fahrzeugkauf noch einfacher und transparenter zu machen. Die Kombination aus hoher Sichtbarkeit im Straßenverkehr und digitaler Prozessoptimierung stärkt unsere Marktposition nachhaltig.“

Mobile Markenpräsenz auf Deutschlands Straßen

Seit dem 17. März 2025 sind vier großflächig gebrandete „Allane“-LKWs für drei Monate auf stark frequentierten deutschen Autobahnen unterwegs. Sie fahren auf den wichtigsten Verkehrsachsen Deutschlands – darunter die A8 (München–Stuttgart), die A3 (Köln–Frankfurt), die A7 (Flensburg–Füssen) sowie die A2 (Oberhausen–Berlin). Mit den Claims „Geklickt, geleast, geliefert“, „Leasing leicht gemacht“ und „Das Leasing, das es bringt“ macht die Kampagne Allane als attraktiven Leasing-Anbieter sichtbar und erreicht Autofahrer genau dort, wo Entscheidungen über Mobilität getroffen werden.

Begleitend zur LKW-Kampagne wird Allane ein Gewinnspiel auf Social Media und via Newsletter starten, um die Aktion interaktiv zu verlängern. Weitere Informationen zu dem Gewinnspiel sind hier verfügbar.

Bildmaterial der LKWs steht hier zum Download bereit.

Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 619 Millionen Euro.

Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

www.allane-mobility-group.com



