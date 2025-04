EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. erhält Förderung von Alberta Innovates

EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Dienstag, 8. April 2025) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (das "Unternehmen" oder "PlasCred"), ein führendes Unternehmen im modernen Recycling von Kunststoffabfällen, gibt bekannt, dass Alberta Innovates Fördermittel in Höhe von 500.000 CAD bewilligt hat. Damit soll weitere Forschung und Entwicklung unterstützt werden, um die Qualität und Konsistenz seines Renewable Green Condensate™ zu verbessern. Durchgeführt wird das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Centre for Advanced Polymers and Nanotechnology der Universität Calgary unter der Leitung von Dr. Uttandaraman Sundararaj. Die Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Optimierung von Katalysatoren, die Modellierung der Flüssigkeitseigenschaften von Flüssigpolymeren, effizienteren Polymerabbau und verfeinerte Produktionsprozesse zur Unterstützung von PlasCreds kommerziellen modernen Recyclinganlagen Neos und Maximus.

"PlasCred arbeitet zügig an einer Lösung, um die Kunststoffabfälle auf unseren Mülldeponien zu reduzieren, indem sie wieder in Rohstoffe zur Verwendung in der petrochemischen Industrie umgewandelt werden", sagt Mark Summers, VP für Landwirtschaft und Umwelt bei Alberta Innovates. "Wir freuen uns, die Entwicklung von Technologien zu unterstützen, welche die Kreislaufwirtschaft in Alberta ausbauen, neue Arbeitsplätze in neuen Branchen schaffen und lokale Unternehmer stärken."

Mit seiner zum Patent angemeldeten Anlage Primus, die seit Mai 2023 in Betrieb ist, hat PlasCred die Machbarkeit seines Konzepts bereits erfolgreich nachgewiesen. Primus diente als grundlegende Testplattform, um die Umwandlung von Kunststoffabfällen in hochwertiges Renewable Green Condensate™ ("Kondensat") im kleinen Maßstab zu validieren. Im vergangenen Jahr lieferten umfangreiche Tests mit verschiedenen Rohstoffen wichtige Daten zu Katalysatorverhalten, effizientem Polymerabbau und stabiler Produktqualität. Diese Forschungsarbeiten boten wichtige Erkenntnisse für die technische Planung von PlasCreds geplanter Anlage Neos sowie zur Optimierung der Rohstoffverarbeitung, der Reaktionsbedingungen und der Endproduktveredelung.

Mit der Förderung durch Alberta Innovates geht PlasCred nun den nächsten Schritt und baut auf der bei Primus geschaffenen wissenschaftlichen Grundlage auf. Ausgehend von den nachgewiesenen Ergebnissen von Primus, wird sich diese Phase nun auf die schrittweise Optimierung von Katalysatorformulierungen und Prozessbedingungen konzentrieren. So werden Effizienz, Konsistenz und Energiemanagement weiter verbessert und ein reibungsloser Übergang zum kommerziellen Betrieb im großen Maßstab gewährleistet.

"Unsere von Alberta Innovates unterstützte Forschungspartnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein bei der Optimierung unseres Verfahrens für den kommerziellen Einsatz", sagte Troy Lupul, President und CEO von PlasCred. "Primus hat die kommerzielle Machbarkeit unseres Verfahrens bereits bestätigt. Aktuell konzentrieren wir uns auf Verfeinerungen im Detail und betriebliche Verbesserungen, um die Effizienz weiter zu optimieren und uns auf eine unmittelbare Skalierung vorzubereiten."

Strategische Skalierbarkeit im industriellen Kernland von Alberta

Die Skalierungsstrategie von PlasCred konzentriert sich auf den CN Rail Scotford Yard, einen vollständig lizenzierten Industriestandort im Herzen der Industrieregion von Alberta - Kanadas führender Region für die Verarbeitung von Kohlenwasserstoffen. Dieser Standort bietet PlasCred eine herausragende Infrastruktur, solide Transportnetze, ein günstiges regulatorisches Umfeld und Zugang zu hochqualifizierten Arbeitskräften mit Erfahrung in industriellen Abläufen und modernen Verarbeitungstechnologien. Aufbauend auf der erfolgreichen Demonstration der Pilotanlage Primus werden auch die beiden geplanten Anlagen Neos und Maximus auf dem Gelände des CN Rail Scotford Yard in Fort Saskatchewan angesiedelt.

Die geplante Anlage Neos wird zunächst 100 Tonnen Kunststoffabfälle pro Tag verarbeiten und dabei täglich etwa 500 Barrel Renewable Green Condensate™ erzeugen. Die geplante größere Anlage Maximus soll den Betrieb mit einer Kapazität von täglich 400 metrischen Tonnen und einer Produktion von etwa 2.000 Barrel Kondensat aufnehmen und kann dann auf täglich bis zu 2.000 metrische Tonnen mit 10.000 Barrel Kondensat ausgebaut werden.

Durch die Ansiedlung der Anlagen am gleichen Standort nutzen wir die bestehende, geschlossene Infrastruktur, die umfangreichen Bahnanbindungen und betriebliche Synergien, was erhebliche logistische Vorteile mit sich bringt. Ferner hat PlasCred vor Kurzem einen endgültigen langfristigen Abnahmevertrag mit einem globalen Rohstoffunternehmen (Global Commodities Company oder "GCC") abgeschlossen, was zusätzliche finanzielle Sicherheit bietet. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird das GCC das gesamte bei Neos produzierte erneuerbare grüne Kondensat über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Festpreis von 120,00 CAD pro Barrel abnehmen. Zudem hat es ein Vorkaufsrecht (Right of First Refusal oder "ROFR") für künftige Erzeugnisse der Anlage Maximus von PlasCred. Diese Abnahme sichert vorhersehbare Einnahmequellen, die nachhaltiges betriebliches Wachstum sowie die Kapitalplanung des Unternehmens unterstützen.

Durch diese Kombination aus strategischer Standortwahl, starken Industriepartnerschaften und langfristiger Einnahmensicherung ist PlasCred ideal für wirtschaftliches und nachhaltiges Wachstum positioniert.

Durch die jüngste Förderung durch Alberta Innovates und die kontinuierlichen Fortschritte bei den Materialeigenschaften und der Katalysatorforschung wird PlasCred nun schneller von seinem Erfolg im Pilotmaßstab zum großtechnischen Einsatz übergehen und betont damit sein Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit. Diese Entwicklung unterstreicht die Rolle von PlasCred als treibende Kraft für eine echte Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffen.

Über PlasCred Circular Innovations Inc.

PlasCred ist Vorreiter bei der Neuausrichtung der Zukunft von Kunststoffen. Das Unternehmen verleiht Kunststoffabfällen durch Umwandlung ein wertvolles zweites Leben. Mit der Vision einer klimafreundlichen Zukunft hat sich PlasCred zum Ziel gesetzt, einer der größten modernen Recycler von Kunststoffabfällen in Nordamerika und weltweit zu werden. Die bahnbrechende, zum Patent angemeldete Technologie des Unternehmens wird den Umgang mit Kunststoffabfällen und das fortschrittliche Recycling revolutionieren.

PlasCred unterhält außerdem strategische Partnerschaften mit CN Rail, Palantir Technologies Inc., Fibreco Export Inc. und einem Unternehmen der globalen Rohstoffindustrie (GCC). Diese Kooperationen bieten PlasCred eine erstklassige Logistik, moderne betriebliche Intelligenz und stabile langfristige Einnahmen, die seine Führungsrolle in der globalen Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe unterstützen.

Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Troy Lupul - President & CEO

Kontaktdaten

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc.Troy Lupul

Telefon: +1 403-863-4788

E-Mail: IR@PlasCred.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ergebnisse oder Entwicklungen, die von PlasCred Circular Innovations Inc. erwartet werden. Sie beruhen zwar auf vernünftigen Annahmen, bergen jedoch Risiken und Ungewissheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "erwartet", "beabsichtigt", "plant" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund wirtschaftlicher Bedingungen, regulatorischer Änderungen und anderer Risiken erheblich abweichen, wie in den öffentlichen Erklärungen des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca beschrieben. Leser:innen sollten sich nicht unangemessen auf diese Aussagen verlassen. PlasCred übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

