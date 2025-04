Trading-Chance Tesla: Nach Absturz Chance auf Doppelboden

Werbung

Nach dem massiven Kursrutsch der Aktien kam es im gestrigen Handelsverlauf zumindest zu einer Stabilisierung und einer ersten Gegenreaktion. Solche Kurseinbrüche bereinigen die Märkte und bieten stets auch attraktive Chancen für Neueinstiege in spezifische Titel, die „zu stark“ abgestraft wurden, jedoch mehr Substanz haben. Eine weiterhin spekulative Aktie, die in den letzten Monaten sehr stark gelitten hat, ist Tesla. Das Unternehmen ist in seinem Segment viel besser aufgestellt, als das Gros der Konkurrenten. Darum bietet sich aktuell eine Gelegenheit für risikofreudige Anleger…

Kurz vor Weihnachten hatte der Tesla-Kurs sich nahe an die 500-Dollar-Marke heran bewegt gehabt. Die Euphorie war groß, als bekannt wurde, dass Tesla-Chef Elon Musk in Trumps Team sein und eine wichtige Rolle ausfüllen solle. Entsprechend gab es zwischen der US-Wahl Anfang November und Weihnachten eine scharfe Rallye der Aktie. Doch dann zogen erste Gewitterwolken am Himmel des Elektroauto-Unternehmens auf. Die Bereinigung in den letzten Monaten drückte den Kurs auf knapp über 200 Dollar, wo wir nun potenziell einen vorläufigen Boden sehen könnten.

Tesla ist im Gegensatz zur Konkurrenz bereits profitabel

Mit 654.888 verkauften Fahrzeugen in 2023 war Tesla mit Lichtjahren Abstand die in den USA am häufigsten verkaufte Elektroauto-Marke. Zur besseren Einordnung: Auf Rang zwei lag Ford mit 72.608 verkauften E-Autos. Die ausländischen E-Autos spielen in den USA noch keine nennenswerte Rolle. BMW, Volkswagen und Mercedes haben zusammen nur knapp 133.000 Fahrzeuge in den USA absetzen können. Es ist jedoch bekannt und in Europa bereits ein Problem, dass gerade chinesische E-Autohersteller, massiv von der chinesischen Regierung mit Subventionen gestützt, eine sehr aggressive Preispolitik betreiben. Über Billigpreise versucht man die anderen Absatzmärkte mit seinen Autos zu fluten und so die Konkurrenz zu schädigen oder gar auszulöschen. Hierzu muss man verstehen, dass die allermeisten Elektroauto-Marken noch nicht profitabel sind. BYD und Co. wären ohne staatliche Subventionen nicht existenzfähig. Der Plan scheint also zu sein, sich selbst am Leben zu erhalten, bis die europäischen und amerikanischen Konkurrenten pleite sind. Die Streichung von Subventionen trifft Marken, deren Marktanteile geringer sind (die also noch wachsen müssen) und die Verluste schreiben ins Mark, während bei Tesla lediglich die Gewinne etwas kleiner ausfallen würden. Insofern ist dieser geplante Schritt, die Förderung von E-Autos in den USA zu streichen aus unserer Sicht ein genialer Schachzug von Musk und Trump, der am Ende Tesla noch mehr Dominanz im amerikanischen Markt bringen und mittel- bis langfristig einige Konkurrenten in arge Schwierigkeiten manövrieren kann.

Fake-Breakout Signal bestätigt, wenn…

Der Kursrutsch der Aktie nahm im Februar nochmals Fahrt auf und beschleunigte sich drastisch. Am 11. März markierten die Papiere von Tesla auf Höhe einer Horizontal-Unterstützung bei 217 US-Dollar ein Zwischentief und setzten zu einer Gegenreaktion an, die bis etwa 300 Dollar reichte. Die zweite Welle drückte den Kurs in den letzten Tagen sogar unter das März-Tief, worauf jedoch postwendend eine Erholung in Form eines Intraday-Reversals einsetzte. WENN der Kurs heute oder in den folgenden Handelstagen über 252 Dollar ansteigt, gilt ein Fehlausbruch als bestätigt. Dies wäre ein starkes Umkehrsignal aus technischer Perspektive. Zudem würde dann ein Doppeltief ausgebildet, welches Erholungspotenzial bis in die Region 370-380 US-Dollar bedeutet. Eine sinnvolle Absicherung etwaiger Long-Positionen kann im Bereich um 195-200 Dollar platziert werden, so dass ein wenig Puffer gegenüber dem vermeintlichen Doppeltief geschaffen ist.

Quelle: www.tradingview.com

Open End Turbo Long Optionsschein auf Tesla

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Open End Turbo Long Optionsschein der UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat K.O.-Schwelle und Basispreis jeweils bei 189,563 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 233,29 USD ergibt sich somit ein Hebel von 4,90. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass der K.O. unweit des benötigten Stop-Loss gelegen ist. Im Produkt ist ein Stop-Loss von 0,20 Euro sinnvoll. Die WKN lautet UG47S4.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 300 und 488 USD

Unterstützungen: 217 USD

Open End Turbo Long Optionsschein auf Tesla

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.