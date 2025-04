S&P 500, Nasdaq, Dax Nach Abverkauf: Welcher Index schon im Bärenmarkt steckt - und welcher nicht onvista · 08.04.2025, 14:45 Uhr Uhr Henry Philippson Redakteur • @hpfx_signale

Mit einem denkwürdigen Handelstag sind die Börsen gestern in die Woche gestartet - speziell am deutschen Aktienmarkt herrschte Panik. Wir sortieren für dich, welche Indizes bereits in einem echten Bärenmarkt stecken - und wo ihre nächsten Kursziele liegen.

Quelle: Marco Ritzki/Shutterstock.com

Der S&P-500-Index rutschte gestern kurz nach der Handels-Eröffnung um 15:30 Uhr hiesiger Zeit kurzzeitig unter die Marke von 4.900 Punkten. Im Handelsverlauf konnte er sich aber wieder erholen und zeitweise sogar ins Plus drehen. Mit dem Kursrutsch unter 4.900 Punkte verlor der Index zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent vom Allzeithoch von Mitte Februar bei 6.147 Punkten. Der Index ist damit im Bärenmarkt-Territorium.

