EQS-News: Leifheit AG: Deutliche Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2024

Konzern-EBIT im Jahr 2024 auf 12,1 Mio. EUR verdoppelt

Erneut signifikante Verbesserung des Free Cashflow auf 14,2 Mio. EUR

Konzernumsatz im Jahr 2024 leicht erhöht auf 259,2 Mio. EUR

Erhöhte Basisdividende von 1,15 EUR für 2024 sowie eine zusätzliche Sonderdividende von 0,05 EUR vorgeschlagen

Ganzheitliche Unternehmensstrategie mit langfristigem Potential für über 300 Mio. EUR Umsatz und 10 Prozent EBIT

Prognose 2025: Wachstum des Konzernumsatzes zwischen ca. 2 bis 4 Prozent sowie ein Konzern-EBIT im Korridor von 15 Mio. EUR bis 17 Mio. EUR erwartet

Nassau, 9. April 2025 – Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat im Geschäftsjahr 2024 die neue Unternehmensstrategie erfolgreich implementiert und konnte die Profitabilität deutlich steigern. So hat sich das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) verdoppelt und beträgt für das abgeschlossene Geschäftsjahr 12,1 Mio. EUR (2023: 6,0 Mio. EUR).

Zentrale Treiber für diese Entwicklung waren die Steigerung der Bruttomarge auf 44,5 Prozent (2023: 42,1 Prozent), positive Produktmixeffekte sowie im Rahmen der ganzheitlichen Unternehmensstrategie „LEADING WITH FOCUS. CREATING SUSTAINABLE VALUE.“ realisierte Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen. Sondereffekte aus strategiebedingten Anpassungen der Organisation in Vertrieb und Marketing belasteten hingegen das Ergebnis.

Trotz erhöhter Investitionen in die Effizienz der Fertigung in Höhe von 14,5 Mio. EUR konnte auch der Free Cashflow im Jahr 2024 verbessert werden. Der Free Cashflow stieg um 2,1 Mio. EUR auf 14,2 Mio. EUR (2023: 12,1 Mio. EUR). Hier wirkte sich neben der deutlichen Steigerung der Profitabilität auch das kontinuierliche Working Capital Management des Leifheit-Konzerns positiv aus.

Der Leifheit-Konzern erzielte einen Umsatz von 259,2 Mio. EUR (2023: 258,3 Mio. EUR), was einem leichten Anstieg von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders das wachsende E-Commerce-Geschäft und die erfolgreiche Neukundengewinnung in europäischen Kernmärkten trugen unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur Umsatzentwicklung bei.

Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erklärt: „Das Geschäftsjahr 2024 war maßgeblich durch die Entwicklung und erfolgreiche Implementierung unserer neuen Unternehmensstrategie geprägt. Durch die Fokussierung auf zentrale Wachstumsmaßnahmen wie zum Beispiel der Stärkung unserer Innovationsfähigkeit in den Kernsegmenten und der Ausbau des E-Commerce sowie die eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen in Produktion, Logistik und Vertrieb haben wir die Weichen für mehr profitables Wachstum und Kosteneffizienz gestellt. Das hat sich im Jahr 2024 bereits in einem starken Anstieg unserer Profitabilität sowie einer dynamischen Entwicklung in vielen europäischen Märkten widergespiegelt.“

Umsatz nach Regionen

Im Jahr 2024 konnte der Leifheit-Konzern in allen wesentlichen Regionen außerhalb des Heimatmarktes Deutschland wachsen. In Deutschland fiel der Umsatz bedingt durch ein schwaches Konsumklima, fehlende Aktionen im Discounter-Kanal sowie veränderte Bestellprozesse im E-Commerce und damit einhergehende Umsatzverschiebungen in den europäischen Märkten um 5,6 Prozent auf 97,8 Mio. EUR (2023: 103,7 Mio. EUR). In Zentraleuropa stiegen die Umsatzerlöse dagegen um 2,4 Prozent auf 117,1 Mio. EUR. Die Vertriebsregion Osteuropa verzeichnete ein deutliches Umsatzplus von 7,7 Prozent auf 37,6 Mio. EUR (2023: 34,9 Mio. EUR).

Umsatz nach Segmenten

Das Segment Household mit der Marke Leifheit wuchs im Jahr 2024 um 0,7 Prozent auf 213,5 Mio. EUR (2023: 211,9 Mio. EUR). Einen positiven Beitrag zur Umsatzentwicklung leisteten die stark nachgefragten Produkte der BLACK LINE und der erfolgreiche Verkaufsstart des neuen Reinigungssets POWER CLEAN im zweiten Halbjahr.

Im deutlich kleineren Segment Wellbeing ging der Umsatz insbesondere aufgrund von strategischen Sortimentsanpassungen um 10,0 Prozent auf 14,7 Mio. EUR zurück (2023: 16,4 Mio. EUR). Das Kerngeschäft mit Personen- und Küchenwaagen zeigte dabei eine stabile Entwicklung. Im Private-Label-Segment erhöhten sich die Umsatzerlöse um 3,3 Prozent auf 31,0 Mio. EUR (2023: 30,0 Mio. EUR).

Konzernliquidität

Die Kapitalstruktur des Leifheit-Konzerns zeigte sich im Geschäftsjahr unverändert solide. Zum 31. Dezember 2024 stieg die Liquidität leicht auf 41,4 Mio. EUR (2023: 41,3 Mio. EUR). Das Eigenkapital lag zum Stichtag 31. Dezember 2024 bei 98,7 Mio. EUR (2023: 103,8 Mio. EUR). Folglich reduzierte sich die Eigenkapitalquote zum Stichtag um 2,8 Prozentpunkte auf das weiterhin hohe Niveau von 48,2 Prozent. Wie in den Vorjahren hatte der Leifheit-Konzern keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Leifheit nutzt die gute Liquiditätssituation im Rahmen der strategischen Kapitalallokation. Dazu gehören sowohl die Ausschüttung attraktiver Dividenden, Aktienrückkäufe als auch die Förderung von Innovationen und der Erhalt der Investitionsfähigkeit.

Erhöhte Basisdividende und zusätzliche Sonderdividende vorgeschlagen

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der ordentlichen Hauptversammlung eine erhöhte Basisdividende von 1,15 EUR je dividendenberechtigte Aktie vor (Vorjahr: 0,95 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie). Der Vorschlag steht im Einklang mit der Dividendenpolitik der Leifheit AG, grundsätzlich etwa 75 Prozent des Periodenergebnisses bzw. des Free Cashflows des Geschäftsjahres als Dividende auszuschütten. Darüber hinaus wird die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,05 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie vorgeschlagen (Vorjahr: 0,10 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie). Durch die Sonderdividende sollen die Aktionärinnen und Aktionäre an der guten Liquiditätsausstattung des Leifheit-Konzerns teilhaben. Die aktionärsorientierte Dividendenpolitik wird durch das im Jahr 2024 initiierte Aktienrückkaufprogramm unterstützt, das zur langfristigen Steigerung des Shareholder Value beiträgt.

Ausblick

Der Leifheit-Konzern sieht sich auf Basis der ganzheitlichen Unternehmensstrategie für das Geschäftsjahr 2025 gut gerüstet. Gleichwohl zeigen sich auch im Jahr 2025 weiterhin herausfordernde Marktbedingungen und eine gedämpfte Verbraucherstimmung, insbesondere in wichtigen europäischen Märkten, die im ersten Quartal das Geschäft des Leifheit-Konzerns erschwerten.

Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 von einem Wachstum des Konzernumsatzes zwischen ca. 2 bis 4 Prozent aus. Zudem sollten sich weitere Effekte aus den eingeleiteten Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen positiv auf das Ergebnis auswirken, wobei auch im laufenden Jahr Preissteigerungen bei Rohstoffen, schwankende Containerpreise und Unwägbarkeiten auf dem Beschaffungsmarkt das Ergebnis belasten könnten. Insgesamt erwartet der Vorstand ein Konzern-EBIT im Korridor von 15 Mio. EUR bis 17 Mio. EUR. Daneben wird der Free Cashflow im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich prognostiziert.

Alexander Reindler kommentiert: „Unsere Vision, nach 2030 europäischer Marktführer für mechanisches Reinigen und Trocknen zu werden, treibt uns weiter an. Mittelfristig sehen wir das Potenzial, mit unseren strategischen Maßnahmen ein jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent und eine EBIT-Marge von 7 bis 10 Prozent zu erzielen. Langfristig wollen wir über 2030 hinaus unseren Umsatz über 300 Mio. EUR und 10 Prozent EBIT steigern. Wir werden die angestoßenen strategischen Initiativen konsequent fortführen, um im laufenden Geschäftsjahr die nächsten Schritte zu mehr Wachstum und Profitabilität zu gehen. Mit dem Launch weiterer Produktinnovationen in unseren Kernsegmenten in den kommenden Monaten wollen wir das Wachstum in wichtigen europäischen Kernmärkten ankurbeln.“

Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle – zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands – zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigte zum Berichtsstichtag 993 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.

