All for One erhält den SAP Pinnacle Award 2025 in der Kategorie „Sales Success | Midmarket“





Michael Zitz: CEO All for One

All for One wird in der Kategorie „Sales Success | Midmarket“ ausgezeichnet

Award unterstreicht die jahrzehntelange Erfahrung im – zunehmend gehobenen – Mittelstand

Weitere Finalistennominierung in der Kategorie „Customer Success Management“

Filderstadt, den 10. April 2025 – Die All for One Group SE gab heute bekannt, dass sie von SAP für herausragende Leistungen als SAP-Partner mit einem SAP Pinnacle Award 2025 in der Kategorie „Sales Success | Midmarket“ ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus wurde der führende IT-, Consulting und Service-Provider aus Filderstadt von der SAP als Finalist in der Kategorie „Customer Success Management” nominiert. Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP jährlich Partner, die sich besonders um die Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben und Kunden dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Die Gewinner und Finalisten der SAP Pinnacle Awards in 24 Kategorien wurden auf der Grundlage von Empfehlungen von SAP, Feedback der Kunden und verschiedenen Leistungskennzahlen ausgewählt.

„Unser führendes Partner-Auszeichnungsprogramm, die SAP Pinnacle Awards, spiegelt die herausragende Leistung und das Engagement unserer Partner wider, Kundennutzen, exponentielles Wachstum und Vereinfachung zu liefern. Die Gewinner dieses Preises werden für ihre erfolgreiche Ausrichtung auf die Geschäftsstrategie von SAP gewürdigt und dafür anerkannt, dass sie innovative KI- und Cloud-Services und -Lösungen bereitstellen, um Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen,“ sagte Christian Klein, CEO von SAP SE.

„Unsere Kunden sind Hidden Champions, Global Player und Weltmarktführer. Allesamt starke, innovative mittelständische Unternehmen, zumeist familiengeführt, die von uns Tag für Tag und zurecht maximalen Impact auf ihr Business fordern. Die Auszeichnung mit dem SAP Pinnacle Award 2025 in der Kategorie „Sales Success | Midmarket” ist eine besondere Bestätigung unseres tiefen Verständnisses für den Mittelstand sowie unserer engen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit SAP. Die Anerkennung macht mich sehr stolz auf unser Team und seine Leistung und unterstreicht: All for One steht für den Mittelstand – und schafft gemeinsam mit der SAP nachhaltigen Mehrwert für Kunden,“ so Michael Zitz, CEO der All for One.

Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP herausragende Leistungen von Partnern, die großen Wert auf Teamarbeit legen und Kunden durch innovative Konzepte und herausragende Kompetenz helfen, ihre Ziele umzusetzen. All for One nutzt SAP-Technologien erfolgreich, um mittelständische Kunden bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation und ihrem Weg in die Cloud zu unterstützen – mit dem klaren Anspruch, Technologie in konkreten Business-Nutzen zu wandeln. Sowohl bei der Transformation auf SAP S/4HANA als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Über die All for One

Die All for One Group ist ein internationaler IT Service Provider mit starkem SAP-Fokus.

Mit dem klaren Anspruch Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 4.000 mittelständisch geprägten Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation und auf ihrem Weg in die Cloud. Im Mittelpunkt steht dabei SAP S/4HANA als digitaler Kern rund um unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse. Sowohl bei der Transformation auf SAP S/4HANA mittels des innovativen Programms CONVERSION/4 als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 511 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com

