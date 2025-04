IRW-News: Libero Copper & Gold Corporation : Frank Giustra erhöht Aktienbeteiligung an Libero Copper auf 13,12 %

IRW-PRESS: Libero Copper & Gold Corporation : Frank Giustra erhöht Aktienbeteiligung an Libero Copper auf 13,12 %

LIBERO COPPER NIMMT 2.017.000 $ DURCH AT-THE-MARKET PLATZIERUNG EIN

VANCOUVER, BC - 10. April 2025 / IRW-Press / Libero Copper & Gold Corporation (Libero oder das Unternehmen) (TSXV: LBC) (OTCQB: LBCMF) (FWB: 29H) gibt bekannt, dass bestimmte Inhaber von Warrants, einschließlich Frank Giustra und Ian Harris, im Rahmen des vom Unternehmen am 25. März 2025 angekündigten Warrant-Incentive-Programms bislang insgesamt 7.728.934 Warrants ausgeübt haben. Herr Giustra besitzt nun 13,12 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens.

Gemäß dem Warrant-Incentive-Programm erhält der Inhaber von Warrants, die vom Unternehmen am 15. Februar 2024 ausgegeben wurden, bei Ausübung zum ursprünglichen Ausübungspreis von 0,20 CDN$ bis zum 15. April 2025 ohne zusätzliche Kosten einen Incentive-Warrant mit einem Ausübungspreis von 0,30 CDN$ pro Stammaktie, der zum ursprünglichen Verfallsdatum am 15. Februar 2027 abläuft. Nach dem 15. April 2025 werden die Incentive-Warrants nicht mehr angeboten. Bitte kontaktieren Sie das Unternehmen so bald wie möglich per E-Mail an tbarmash@fiorecorporation.com, wenn Sie teilnehmen möchten.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass Libero Copper gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange im Rahmen des At-the-Market-Aktienprogramms, das durch den Prospektnachtrag vom 22. Januar 2025 qualifiziert wurde, 10.000.000 Stammaktien emittiert und damit einen Bruttoerlös von 2.017.000 CDN$ für das Quartal im Zeitraum vom 22. Januar 2025 bis 31. März 2025 erzielt hat. Research Capital Corporation erhielt als Vermittler Gebühren in Höhe von 40.340 CDN$.

Über Libero Copper

Libero Copper wird von einem Team geleitet, das mit einzigartigen Erfahrungen aufwarten kann. So hat es nämlich Projekte von der Entdeckung von Ressourcen bis hin zum Bau ausgebaut, wozu auch einige der wenigen großen Kupferprojekte zählten, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden. Angesichts dieser praktischen Erfahrung legt Libero Copper seinen Schwerpunkt auf Beziehungen, Verantwortung, Vertrauen und ein unermüdliches Engagement für nachhaltigen Fortschritt.

Das Herzstück des Portfolios von Libero Copper ist die Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Putumayo, Kolumbien. Mocoa ist ein entscheidender Vermögenswert mit einem immensen Expansionspotenzial.

Dank der Unterstützung der Fiore Group und ihrer kühnen Vision für den Aufbau eines Unternehmens ist Libero Copper nun in der einzigartigen Position, eine entscheidende Lücke in der Kupferindustrie zu schließen, und zwar den Ausbau von Großprojekten bis zum Bau. Mit diesem Ansatz ist Libero Copper bestrebt, eine dauerhafte Wertschöpfung für alle Stakeholder zu erreichen und sich an vorderster Front zu positionieren, um der wachsenden globalen Nachfrage nach Kupfer nachzukommen - dem Metall, das den Fortschritt in der modernen Wirtschaft vorantreibt.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

harris@liberocopper.com

Tetiana Konstantynivska

Vice President Investor Relations

+1 778 829 8455

tk@liberocopper.com

Die Börse und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Börse als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich Erwartungen hinsichtlich des Verkaufs von Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms, der Erlöse aus dem ATM-Programm und der Verwendung der Erlöse aus dem ATM-Programm durch das Unternehmen.

Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden können, könnten, würden, dürften oder werden, auftreten oder erreicht werden oder die negative Konnotation davon.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für das ATM-Programm erhält und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Erlöse aus dem ATM-Programm wie erwartet zu verwenden.

Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessen angesehen werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Erlöse aus dem ATM-Programm wie von der Geschäftsleitung erwartet zu verwenden, und das Risiko, dass das Unternehmen nicht die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für das ATM-Programm erhält.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79204

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79204&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA53014U7006

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.