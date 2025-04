Mutares will am Markt bis zu eine Millionen Steyr-Aktien verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will wie angekündigt ihre Beteiligung an Steyr Motors AT0000A3FW25> nach der Kursrally der Firma reduzieren. Bis zu eine Million Aktien des Motorenbauers sollen platziert werden, was rund 19,2 Prozent des Grundkapitals entspreche, teilte das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mit. Bereits Mitte März hatte Mutares angekündigt, die Beteiligung zu verkleinern. Damit solle ein größerer Streubesitz bei Steyr Motors ermöglicht werden./ngu/men