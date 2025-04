EQS-News: Weiterer Vermietungserfolg für ESPG AG: Emil Koch Gruppe belebt Science Park North43 in Köln

EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Immobilien

Weiterer Vermietungserfolg für ESPG AG: Emil Koch Gruppe belebt Science Park North43 in Köln



11.04.2025 / 09:54 CET/CEST

Weiterer Vermietungserfolg für ESPG AG: Emil Koch Gruppe belebt Science Park North43 in Köln Köln, 11. April 2025 – Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, gibt einen weiteren Vermietungserfolg bekannt und begrüßt die Emil Koch Gruppe als neuen Mieter im Science Park North43 in Köln. Das traditionsreiche Unternehmen hat rund 1.600 Quadratmeter angemietet und stärkt mit seiner jahrzehntelangen Expertise in der Elektroinstallation sowie dem Anlagenbau den Standort.



Markus Drews, Vorstand der ESPG AG: „Mit der Emil Koch Gruppe gewinnen wir einen renommierten Partner, der unseren Science Park North43 nachhaltig bereichert. Das Unternehmen steht für Qualität und Tradition im öffentlichen als auch im privaten Sektor und zeigt, wie erfolgreich wir unseren Standort auf zukunftsorientierte Branchen ausrichten.“



Der Mietvertrag umfasst insgesamt 1.600 Quadratmeter Nutzfläche, darunter 627 Quadratmeter Bürofläche und 980 Quadratmeter Logistikfläche. Um den Anforderungen des Mieters optimal gerecht zu werden, investiert die ESPG in den Ausbau und die Modernisierung der Fläche. Die Vermietung an Emil Koch markiert eine weitere substanzielle Anmietung im Science Park North43 und stellt einen wichtigen Schritt in der Neupositionierung des Kölner Standorts dar.



Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von rund 244 Millionen Euro. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



