GNW-News: ECCO und Zalando Partner Marketing Services in Zusammenarbeit für die Frühjahrs-/Sommerkampagne 2025 mit Stefanie Giesinger

^Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link

klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3817/eng) KOPENHAGEN, Dänemark, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Schuh- und Lederwarenmarke ECCO startet gemeinsam mit Zalando Partner Marketing Services eine neue saisonale Kampagne- mit Model, Podcasterin und Trendsetterin Stefanie Giesinger als Gesicht der Aktion. Für die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025 wird nun die virale ?Wrong Shoe Theory" von ECCO und Zalando Partner Marketing Services auf den Kopf gestellt. Jetzt dreht sich alles um die ?Right Shoe Theory" - eine augenzwinkernde Anspielung auf die Tatsache, dass ECCO für Innovationen in Sachen Passform und Tragegefühl bekannt ist, und dass man keine Abstriche beim Stil machen muss, um hervorragenden Komfort zu genießen. Man könnte sogar sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. Denn wenn sich ein Schuh so gut anfühlt, was kann dann falsch sein? Nicht lange nachdenken, einfach loslegen. In dieser Kampagne werden Selbstdarstellung und persönlicher Stil zelebriert. Die Kampagnenstars Stefanie Giesinger und Eitan Marchand sind dafür in Barcelona unterwegs. Frei von stilistischen ?Regeln" erkunden sie die verschiedenen Facetten der pulsierenden Metropole in Schuhen von ECCO, die sie auf unerwartete Weise stylen und mit Flair und Persönlichkeit tragen. HELDENHAFTE STYLES Für sie ? ECCO BIOM C-TRAIL W Ein ikonischer Favorit aus der Kollektion von ECCO-Kreativpartnerin Natacha Ramsay-Levi - und ein Favorit von Chloë Sevigny. Diese Ballerinas zum Schnüren verbinden modischen Anspruch mit technischer Raffinesse und sind wie gemacht für urbane Entdeckerinnen. Mit der BIOM® NATURAL MOTION Technologie, die sich der

natürlichen Fußform anpasst, und der ECCO PHORENE(TM) Zwischensohle für effektive

Stoßdämpfung bieten sie Style und Komfort in perfekter Balance. ECCO OFFROAD Diese limitierte Trekking-Sandale aus Leder besticht durch kräftige Farbtöne und bietet Ihrer Garderobe den Dopamin-Kick, auf den Sie gewartet haben. Dieses Modell ist mit weichem Neoprenfutter und der RECEPTOR Technologie ausgestattet und sorgt zudem für Unterstützung und Stabilität, sodass sein Komfort mit der Optik mithalten kann. ECCO SCULPTED ALBA 65 Absatzschuhe von ECCO sind für ganztägigen Tragekomfort gemacht. Diese schlichte, elegante Slingback-Pantolette ist ein minimalistisches Statement - ein Meisterwerk müheloser Eleganz mit einem kleinen Absatz, der nicht nur die Silhouette, sondern auch das Selbstbewusstsein hebt. Leicht, robust, mit gepolstertem Fußbett und verstellbarem Riemen - wenn Sie keine Pause brauchen, brauchen Ihre Schuhe auch keine. Für ihn ... ECCO BIOM C-TRAIL M Ein Sneaker im Retro-Look - gemacht für das moderne Leben. Mit innovativem

Design und der ECCO FLUIDFORM(TM) Technologie passt sich die Passform individuell

dem Fuß an und sorgt so für unvergleichlichen Komfort - den ganzen Tag über. ECCO OFFROAD Ein Evergreen von ECCO: Diese Gorpcore-Sandale überzeugt mit einem leichten, robusten Design und zuverlässigem Halt. ECCO METROPOLE SEOUL M Der klassische Derby-Schuh - neu interpretiert von ECCO. Mit seinem zeitlos eleganten Look und smarten Komfortfeatures liegt man damit immer richtig. Im

Inneren sorgen eine PHORENE(TM) Zwischensohle und die FLUIDFORM(TM) Technologie für

optimale Dämpfung und Flexibilität.Durch eine herausnehmbare Dual-Fit-Innensohle lässt sich zudem die Passform individuell anpassen - für mehr Raum im Zehenbereich und ein rundum angenehmes Tragegefühl. Die Kampagne startet am 11. April bei Zalando. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025 ist jetzt erhältlich. SOZIALE MEDIEN #ECCO @ecco @zalando @stefaniegiesinger KAMPAGNEN-CREDITS Fotos: Many Jamie Model: Stefanie Giesinger & Eitan Marchand Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46e2821a-603f-4fd6-88bf- bc63925591b1 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c784b3d-d669-411a-a997- 1c89aea1b45f https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b168388b-e7f8-4ddc-8128- beb69b87bbc2 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18a295c0- 6841-43f5-8350-79fd8de9a975 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/20a7e9e3-fc33- 4f1c-8d10-75076de6f9f5 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45187977-beca- 4654-9696-334aea137f0b https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97d3e3b3-a859-4832-aa79- dea5b1869b4b https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2bc69f0-d84a- 4865-823a-0ea646d075c5 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3879ee68-e3d3-4400-b7c9- b653802c30e4 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d99608c-da6e- 440d-894e-109b65e4bfd3 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1616c2a7-67cc-4ef9-a5c9- fb9734ef6e32 Eine PDF zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/b9726ebc-b4a7-45b7-bb60- 460bea3bdbd6 °