dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Deutlich im Plus - Etwas Zollerleichterung

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Der Dax dürfte am Montag deutlich erholt in die wegen Ostern verkürzte Handelswoche starten. Der Grund dafür ist eine - vorerst - weitere Entschärfung im globalen Zollstreit. So will die US-Regierung bei bestimmten elektronischen Produkten wie Smartphones von Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder - darunter China - absehen. In Asien reagierten die Börsen zum Wochenauftakt mit kräftigen Zuwächsen auf die Ankündigungen, während hierzulande der Broker IG den Leitindex Dax gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 2,2 Prozent 20.818 Punkte taxierte.

USA: - IM PLUS - Nach einer Handelswoche mit extremen Kursschwankungen haben sich die US-Aktienmärkte mit klaren Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Das Hin und Her der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump war erneut das beherrschende Thema am Markt und dürfte es vorerst auch bleiben. Frische US-Inflations- und Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Derweil nimmt die Berichtssaison der Unternehmen langsam Fahrt auf. Den Auftakt machten am Freitag traditionell einige Banken. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,56 Prozent bei 40.212,71 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund fünf Prozent. Der S&P 500 stieg am Freitag um 1,81 Prozent auf 5.363,36 Zähler und baute seinen Wochenanstieg auf rund 5,7 Prozent aus. Dies war für den marktbreiten Index die gewinnträchtigste Woche seit November 2023. Für den von den großen Technologieaktien dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,89 Prozent auf 18.690,05 Punkte nach oben, was ein Wochenplus von fast siebeneinhalb Prozent bedeutet

ASIEN: - GEWINNE - Eine zumindest vorübergehende US-Zoll-Befreiung für bestimmte Elektronikprodukte aus Asien hat den Börsen der Region am Montag Rückenwind verliehen. Nach Angaben von US-Handelsminister Howard Lutnick sollen die gerade erst ausgenommenen Produktgruppen allerdings bald erneut mit Zusatzzöllen belegt werden. Der japanische Leitindex Nikkei-Index stieg zuletzt um 1,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte im späten Handel um 2,4 Prozent zu und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien gewann ein halbes Prozent.

DAX 20374,10 -0,92% XDAX 20711,14 0,06% EuroSTOXX 50 4787,23 -0,66% Stoxx50 4097,65 -0,23% DJIA 40212,71 1,56% S&P 500 5363,36 1,81% NASDAQ 100 18690,05 1,89%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,59 +0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1368 0,07% USD/Yen 143,01 -0,36% Euro/Yen 162,58 -0,27%

BITCOIN:

Bitcoin 84.851 1,36% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 64,58 -0,18 USD WTI 61,33 -0,17 USD

