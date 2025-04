IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining Inc. startet bisher umfassendste Explorationskampagne bei São Jorge-Projekt, Brasilien

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining Inc. startet bisher umfassendste Explorationskampagne bei São Jorge-Projekt, Brasilien

Vancouver, British Columbia - 14. April 2025 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Bohrgeräte und geologisches Personal mobilisiert hat, um sein zuvor angekündigtes Explorationsprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt São Jorge ("São Jorge" oder das "Projekt") im Goldgebiet Tapajós im brasilianischen Bundesstaat Pará zu beginnen. Das Programm ist das größte Explorationsprogramm, das das Unternehmen bis dato initiiert hat.

Höhepunkte:

- Geplante Diamantkernbohrkampagne von bis zu 5.000 Metern

- Zusätzliche Schneckenbohrungen von bis zu 3.000 Metern

- Bodenprobenentnahmeprogramm mit bis zu 6.000 Proben

- Luftgestützte Lidar-Vermessung und geophysikalische Bodenuntersuchungen einschließlich induzierter Polarisation ("IP")

- Die Feldaktivitäten werden vom bestehenden Explorationscamp São Jorge aus durchgeführt, in dem 35 Personen arbeiten und das mit Strom versorgt wird und etwa 2 km vom asphaltierten Highway 163 entfernt liegt.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir bei São Jorge wieder vor Ort sind und das größte Explorationsprogramm in der über 14-jährigen Geschichte unseres Unternehmens durchführen können. Die hervorragende Infrastruktur des Projekts, einschließlich eines bestehenden Camps für 35 Personen, eines einfachen Zugangs zu einer asphaltierten Autobahn und zum Stromnetz sowie einer lokalen Versorgungskette, Dienstleistungen und Arbeitern, hat eine rasche Aufnahme unserer Explorationsaktivitäten ermöglicht. Systematische Bohrungen, die auf die Erweiterung der Lagerstätte São Jorge entlang des Streichs abzielen und neue Zonen erproben, die durch geochemische und geophysikalische Ziele hervorgehoben wurden, haben uns in eine ideale Position gebracht, um die Goldvorkommen eines äußerst aussichtsreichen Grundstücks in regionalem Maßstab im schnell aufstrebenden Goldgebiet Tapajós besser zu quantifizieren."

Über São Jorge

Das Goldprojekt São Jorge befindet sich innerhalb des Goldbezirks Tapajós im südlichen Teil des Amazonas-Kratons. Die Mineralienlagerstätte São Jorge (die "Lagerstätte") lässt sich am besten als granithaltige, intrusionsbedingte Goldlagerstätte klassifizieren, ähnlich wie die Goldlagerstätte Tocantinzinho, die sich etwa 80 km nordwestlich von São Jorge befindet (siehe Abbildung 1). Die vom Unternehmen in den letzten zwei Jahren durchgeführten Explorationsaktivitäten haben erfolgreich mehrere neue Explorationsziele abgegrenzt, die geochemische Gold-, Kupfer-, Molybdän- und Silberanomalien im Boden umfassen, die zusammengenommen ein potenziell großes Mineralsystem umreißen, das durch einen 12 km x 7 km großen geochemischen Fußabdruck um die Lagerstätte herum definiert ist (siehe Abbildung 2).

2025 Pläne zur Erkundung von São Jorge

Das Unternehmen hat bereits mit Feldaktivitäten wie Bodenprobenahmen, Kartierungen und Schürfungen begonnen (siehe Pressemitteilung vom 26. Februar und 18. März 2025) und hat nun damit begonnen, Bohrgeräte und Personal zu mobilisieren, um mit dem Diamantkernbohrprogramm (das "Programm") für die Feldsaison 2025 zu beginnen. Das Unternehmen plant den Einsatz von zwei Diamantkernbohrgeräten zur Durchführung des Bohrprogramms mit Layne Drilling (Layne do Brasil Sondages S.A.), demselben Auftragnehmer, den das Unternehmen mit der Durchführung der Bohrungen im Jahr 2024 beauftragt hat, die effizient und ohne Sicherheits- oder Umweltvorfälle abgeschlossen wurden.

Das erste Programm wird Fences von Bohrlöchern umfassen, die auf die potenzielle Erweiterung der bekannten Grenzen der Lagerstätte entlang des Trends nach Nordwesten und Südosten abzielen (siehe Abbildung 2). In Abhängigkeit von den Ergebnissen kann das Unternehmen beschließen, weitere Step-Out-Bohrungen entlang des Streichens durchzuführen, um den aussichtsreichen Strukturkorridor weiter zu erproben.

Im Rahmen des Bohrprogramms 2024 ergaben zahlreiche hochgradige, oberflächennahe Bohrschnitte auf dem Grundstück William South überzeugende Ziele für die systematische Erkundung neuer Goldentdeckungen innerhalb des breiteren Mineralsystems São Jorge. Im Rahmen des Programms 2025 werden auch die ersten tieferen Bohrtests dieser neuen Ziele durchgeführt (siehe Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79223/14042025_GOLD_PRde.001.png

Abbildung 1 - Goldgebiet Tapajós und Lage des Projekts.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79223/14042025_GOLD_PRde.002.png

Abbildung 2 - Explorationsziele des Projekts São Jorge mit Angabe der ersten Bohrziele

Besuchen Sie www.goldmining.com für weitere Informationen, einschließlich hochauflösender Abbildungen und des vor kurzem veröffentlichten technischen Berichts mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, São Jorge Project, Pará State, Brazil", der am 28. Januar 2025 in Kraft getreten ist.

Qualifizierte Person

Paulo Pereira, P. Geo., President von GoldMining, hat die Erstellung aller anderen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht und diese überprüft und genehmigt. Herr Pereira ist auch eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101").

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Ko-Vorsitzender, David Garofalo, Ko-Vorsitzender

Alastair Still, Vorstandsvorsitzender

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für die Leser

Die technischen Informationen zu São Jorge wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen der SEC unterliegen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um Aussagen handelt, die keine historischen Tatsachen darstellen, umfassen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Projekts und der erwarteten Arbeitsprogramme in diesem Zusammenhang und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "werden", "würden", "schätzen", "erwarten", "glauben", "potenziell" und Abwandlungen dieser Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als falsch erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankender Metallpreise, unvorhergesehener Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltbezogenen Vorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen, der Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, der Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings jüngstem Jahresinformationsblatt und anderen Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereicht wurden, aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79223

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79223&tr=1

