Senkron Digital debütiert auf der WindEurope 2025 mit einer mutigen Marke und transformativen Lösungen

Senkron Digital präsentierte auf der WindEurope 2025 seine KI-gestützten Lösungen für das Energieleistungsmanagement und die OT-Cybersicherheits.

Kopenhagen — Mit seinem OnePact-Produkt und dem CyberPact-Service stellte das Unternehmen Effizienz, Sicherheit und Betriebskontinuität bei erneuerbaren Energien und kritischen Infrastrukturen in den Vordergrund. Senkron Digital stärkt seine globale Vision mit einer erneuerten Markenidentität und ist weiterhin ein zuverlässiger Partner bei der digitalen Transformation. Aufbauend auf mehr als drei Jahren Produktinnovation und bewährter Markterfahrung spiegeln die Flaggschiff-Angebote von Senkron Digital das Engagement des Unternehmens für operative Exzellenz und kundenorientierte Innovation wider.

Mit seinen KI-gesteuerten digitalen Lösungen für erneuerbare Energien und kritische Infrastrukturen war Senkron Digital auf der WindEurope 2025 vertreten, die vom 8. bis 10. April in Kopenhagen stattfand. Das Unternehmen stellte seine bahnbrechenden Technologien OnePact und CyberPact einem internationalen Publikum von Energieexperten vor.

Senkron Digital mit Hauptsitz in Amsterdam und Istanbul und aktiven Außenstellen in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika präsentierte auf der WindEurope 2025 seine innovativen Lösungen und teilte die wichtigsten Meilensteine seiner Markenumwandlung. Das Unternehmen, das sich von Senkron Energy Digital Services zu Senkron Digital entwickelt hat, stellte seinen neuen Namen und seine neue visuelle Identität vor und schuf damit eine verfeinerte und einprägsame globale Präsenz.

Die Zukunft der Energieinfrastruktur: OnePact und CyberPact

OnePact ist eine KI-gestützte Performance-Management-Lösung, die auf Energieerzeuger zugeschnitten ist. Mit Funktionen wie Anlagenüberwachung in Echtzeit, Ausfallvorhersage und Simulationen von Investitionsszenarien ist OnePact darauf ausgelegt, die Energieeffizienz und die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu maximieren. Es unterstützt auch die Machbarkeitsanalyse von Energiespeichern und die Bereitschaft zum Handel, so dass Energieunternehmen intelligentere und profitablere Entscheidungen über Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen treffen können. CyberPact hingegen bietet rund um die Uhr OT-spezifische Cybersicherheitsdienste. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen durch proaktive Schwachstellenerkennung, kontinuierliche Überwachung und Compliance-Analysen zu verbessern. Unterstützt von einem von Experten geleiteten OT Security Operations Center (SOC) versetzt CyberPact Betreiber in die Lage, Risiken zu reduzieren und einen unterbrechungsfreien Betrieb in einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft zu gewährleisten.

Nicht nur auf die Energiewende reagieren - die Zukunft vor Augen haben

Mit über 6.000 MW Energieinfrastruktur und mehr als 20.000 Anlagen weltweit ermöglicht Senkron Digital einen intelligenteren, sichereren und widerstandsfähigeren Betrieb durch KI-basierte Lösungen. Neben dem großen Interesse an seinen Vorzeigeprodukten und -dienstleistungen erregten die zukunftsweisende digitale Vision und der vertrauenswürdige Expertenansatz des Unternehmens die Aufmerksamkeit der weltweiten Besucher der Veranstaltung.

„Wir reagieren nicht nur auf die Energiewende. Wir tragen dazu bei, sie voranzutreiben“, sagte Ali İnal, Managing Director bei Senkron Digital.

„Mit Senkron Digital bringen wir Klarheit, Präzision und Intelligenz in Branchen, in denen Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit nicht verhandelbar sind“, fügte Remi Ramcharan, Vice President of Sales, Business Development and Marketing, hinzu.

Mit Niederlassungen in Amsterdam, Istanbul, Dubai und Bangalore und einer wachsenden globalen Dynamik baut Senkron Digital seine Präsenz in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und den Vereinigten Staaten aus. Mit lokalen Teams in 11 Ländern bietet Senkron Digital seinen Kunden weiterhin einen Mehrwert, indem sie schnell auf regionale Anforderungen reagiert. WindEurope 2025 hat einmal mehr gezeigt, dass die strategische Vision des Unternehmens auf globaler Ebene Anklang findet.

Bei der Neugestaltung des Fahrplans für eine digitalisierte Energiewelt bleibt Senkron Digital dem Ziel verpflichtet, seine Rolle als zuverlässiger Geschäftspartner zu stärken und gemeinsam mit seinen Partnern eine nachhaltigere und effizientere Zukunft zu gestalten.





