Zollstreit lässt Gold und Silber abrutschen - ntv Zertifikate 10.04.2025

Direkt zum Video auf YouTube

Das jüngste Börsenbeben ist auch am #Edelmetallmarkt nicht spurenlos vorbeigegangen. Während es beim #Goldpreis aber nur verhältnismäßig geringe Rücksetzer gab, ging es bei #Silber deutlich nach unten. Warum die beiden Edelmetalle so unterschiedlich reagieren und was das für Trader bedeutet, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC.



►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W