Adtran Networks erwartet höheren Verlust für 2024 als bislang geschätzt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Adtran Networks erwartet einen höheren Verlust im Gesamtjahr 2024 als bislang geschätzt.

Der Vorstand habe eine Neueinschätzung der Erwartung für das IFRS pro forma Ebit vorgenommen, teilte der Münchner Netzwerkausrüster am späten Dienstagabend in einer Pflichtmitteilung mit. "Im Rahmen der Aufstellung der Abschlüsse hat der Vorstand die Erforderlichkeit einer Anpassung der Vorräte und eine damit verbundene Erhöhung der Herstellungskosten festgestellt", hieß es. Man erwarte nun einen Verlust von etwa 10,2 Millionen Euro, während im Rahmen der am 27. Februar veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse von einem Minus von 4,5 Millionen Euro ausgegangen worden war.

Die vorgenannte Anpassung habe keinen Einfluss auf den für das Geschäftsjahr 2024 erwarteten Umsatz und keine negativen Auswirkungen auf die Cash-Position, teilte das SDAX-Unternehmen weiter mit. Die vollständigen Jahres- und Konzernabschlüsse für 2024 sollten wie geplant am 30. April veröffentlicht werden.

(Bericht von Scot W. Stevenson, redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)