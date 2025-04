Die meistgehandelten Produkte: Verhaltener Handel – Konjunkturdaten und Chipsektor im Blick

Zur Wochenmitte präsentieren sich die internationalen Aktienmärkte mit leichten Verlusten. Der DAX und der EuroStoxx 50 geben leicht nach, auch der S&P 500 tendiert etwas schwächer.

Makroökonomischer Überblick

In Großbritannien fiel die Inflation im März mit 2,6 % niedriger aus als erwartet. Das stärkt Spekulationen auf baldige Zinssenkungen durch die Bank of England. Gegen Mittag stehen in den USA die Einzelhandelsumsätze für März an – ein wichtiger Gradmesser für die Konsumstimmung. Ebenfalls erwartet wird die Zinsentscheidung der kanadischen Notenbank.

Meistgehandelte Aktien

Sartorius überzeugt mit soliden Zahlen zum Jahresauftakt. Das Biotechunternehmen konnte Umsatz und operativen Gewinn steigern – getragen von starker Nachfrage im Bereich Bioprozesslösungen. Die Aktie zeigt sich stabil.

ASML legt ebenfalls Geschäftszahlen vor. Umsatz und Gewinn lagen im Rahmen der Erwartungen, allerdings enttäuschten die Auftragseingänge. Anleger reagieren entsprechend zurückhaltend.

Nvidia steht unter Druck: Neue US-Exportbeschränkungen für Chips nach China treffen das Unternehmen empfindlich. Der Verkauf eines zentralen KI-Prozessors wird eingeschränkt, was laut Nvidia bereits im laufenden Quartal Milliarden kosten dürfte. Die Aktie verliert deutlich.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit NVIDIA Corp. Bull HD35A1 26,48 74,503666 USD 2,87 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG52LD 12,11 19785,807192 Punkte 17,11 Open End DAX® Bull UG4WD3 24,85 18516,294193 Punkte 8,42 Open End Nasdaq-100 Bear UG4E4Z 16,06 20213,003773 Punkte 10,26 Open End NVIDIA Corp. Bull UG47QA 3,27 67,341676 USD 2,78 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call UG0JV2 52,46 1000,00 EUR 2,64 17.09.2025 NVIDIA Corp. Call HD0HA8 2,23 130,00 USD 9,26 18.06.2025 HeidelbergCement AG Call UG0JU5 2,23 150,00 EUR 5,16 17.09.2025 Apple Inc. Call HD4PA9 0,43 255,00 USD 8,29 14.01.2026 VISA Inc. Call HD1TL6 2,35 350,00 USD 6,6 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500 Short HD2N5G 3,71 6476,053575 Punkte -5 Open End Deutz AG Long HD7R3T 3,02 5,301068 EUR 5 Open End NVIDIA Corp. Long HD58PG 0,59 89,784678 USD 5 Open End Tesla Inc. Long HD3656 0,60 190,633374 USD 4 Open End Dow Jones Short HD39GE 8,57 60556,885187 Punkte -2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2025; 10:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de