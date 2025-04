Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Generalversammlung

LLB-Generalversammlung 2025 – Aktionäre stimmen allen Anträgen zu



Vaduz, 16. April 2025. Die Aktionäre der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) haben an der33. ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Damit erhöht sich die Dividende der LLB von CHF 2.70 auf CHF 2.80. Die Mitglieder des Verwaltungsrates Leila Frick-Marxer und Karl Sevelda wurden im Amt bestätigt.

Erstmals fand die ordentliche Generalversammlung der Liechtensteinischen Landesbank AG im SAL in Schaan statt. Die rund 777 anwesenden Aktionäre, was 73.33 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals entspricht, genehmigten die Jahresrechnung 2024 mit grosser Mehrheit. Ausserdem entlasteten sie den Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung sowie die Revisionsstelle KPMG Liechtenstein AG. KPMG wurde zudem für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer der LLB-Gruppe gewählt.

Erhöhung der Dividende

Die LLB-Aktionäre stimmten der vom Verwaltungsrat beantragten Verwendung des Bilanzgewinnes 2024 in der Höhe von CHF 117'194'442.11 zu. Damit erhöht sich auch die Dividende von CHF 2.70 auf CHF 2.80. Die Dividendenrendite beläuft sich somit auf 4.0 Prozent, basierend auf dem Schlusskurs der LLB-Aktie vom 31. Dezember 2024. Davon profitieren nicht nur Investoren und private Aktionäre, sondern auch das Land Liechtenstein als Hauptaktionär. Im Jahr 2024 wurden dem Staat Dividenden, Steuern und Abgaben von CHF 59.3 Mio. gutgeschrieben. Liechtensteins Regierungschefin Brigitte Haas würdigte die geleistete Arbeit als Vertreterin des Hauptaktionärs in ihrem Grusswort an die Generalversammlung.

Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Mit der Generalversammlung endete die 3-jährige Mandatsperiode der Verwaltungsratsmitglieder Leila Frick-Marxer und Karl Sevelda. Die Aktionäre folgten dem Antrag des Verwaltungsrates und wählten die beiden Mandatare für eine weitere Amtsperiode in das siebenköpfige Gremium.

LLB mit erfolgreichem Wachstum

Group CEO Gabriel Brenna berichtete in seiner Rede an der Generalversammlung über das sehr gute Geschäftsjahr 2024. Die LLB-Gruppe ist letztes Jahr einmal mehr sehr erfreulich gewachsen und konnte das sehr gute Resultat von 2023 weiter steigern. Mit 167.2 Millionen Franken erzielte sie das beste Konzernergebnis seit 15 Jahren. Das Geschäftsvolumen übertraf die Marke von 110-Milliarden-Franken deutlich. Mit einer Tier-1-Ratio von 18.8 Prozent und einem Depositenrating der Agentur Moody's von Aa2 steht die LLB-Gruppe weiterhin für höchste Stabilität und Sicherheit.

Erfolgreiche Umsetzung der Strategie ACT-26

Zur Halbzeit der aktuellen Strategieperiode zieht die LLB ebenfalls eine positive Bilanz. Die Umsetzung von ACT-26 verläuft planmässig. Georg Wohlwend, Präsident des Verwaltungsrates, hielt dazu in seiner Rede fest: «Mich als Verwaltungsratspräsident macht es stolz zu sehen, dass wir auch im aktuell anspruchsvollen Umfeld erfolgreich unterwegs sind. Wir konnten im letzten Jahr unsere Stärken wieder gezielt einsetzen und unsere Werte unter Beweis stellen. Das schafft Vertrauen in uns und in unsere Zukunft.»

Ausblick 2025

Die LLB-Gruppe ist erfreulich in das Jahr 2025 gestartet und kann auf ein gutes erstes Quartal zurückblicken. Dies gilt sowohl für das Wachstum als auch für die Effizienz und die Profitabilität. Die Unsicherheiten über die Zinsentwicklung sowie die volatilen Märkte lassen aktuell keine zuverlässigen Aussagen über die weitere Wirtschaftsentwicklung zu. Für 2025 erwartet die LLB-Gruppe ein Konzernergebnis, das unter dem des Vorjahres bleibt. Group CEO Gabriel Brenna hielt dazu an der Generalversammlung fest: «Grundsätzlich agieren wir aber aus einer Position der Stärke: Wir verfügen über ein diversifiziertes und robustes Geschäftsmodell, haben eine klare zukunftsgerichtete Strategie und sind für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Ausserdem haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass wir auch in unsicheren Zeiten erfolgreich sind.»

Wichtige Termine

• Mittwoch, 23. April 2025, Ex-Dividendendatum

• Freitag, 25. April 2025, Auszahlung Dividende

• Mittwoch, 20. August 2025, Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2025

• Freitag, 17. April 2026, 34. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'286 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 31. Dezember 2024 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 113.5 Mia.

