EQS-News: Die Baader Bank bietet mit den Baader Trading Days ein neues Finanz-Event für Privatanleger

Die Baader Bank bietet mit den Baader Trading Days ein neues Finanz-Event für Privatanleger



18.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Am 25. und 26. Oktober 2025 finden erstmals die Baader Trading Days in München statt. An zwei Veranstaltungstagen in einer Location mit Blick weit über die Dächer Münchens schafft die Baader Bank ein neues Event, um fundiertes Trading-Wissen zu vermitteln und bietet eine Plattform für exklusives Networking.

Um Finanzwissen für Interessierte, Einsteiger und Erfahrene zugänglicher zu machen, veranstaltet die Baader Bank erstmals ein Finanz-Event für Privatanleger. Zahlreiche Kooperationspartner der Baader Bank und ihrer Handelsmarke Baader Trading stellen sich an den beiden Veranstaltungstagen vor und präsentieren ihr Angebot für Privatkunden. Zudem gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit einer Vielzahl von Experten-Vorträgen und prominenten Speakern aus der Finanzwelt.

Unter anderem vermitteln Markus Koch, Börsianer und Wallstreet-Experte, sowie der Journalist Tim Schäfer und Kapitalmarkt- und Börsenkommentator Robert Halver spannende Impulse und Einblicke in den Wertpapier- und Handelskosmos. Sie geben Einblicke und teilen praktisches Wissen zu den relevanten Fragen rund um Geldanlage und Investment für Privatanleger.

Mit der Ausrichtung des Events gibt die Baader Bank ihren Geschäftspartnern eine neue Möglichkeit, in den direkten Austausch mit interessierten Privatanlegern zu kommen. Gleichzeitig bieten die Baader Trading Days den Besuchern die Möglichkeit, wertvolle Einblicke, praxisnahe Tipps und umfassendes Wissen zu den relevantesten Investmentthemen unserer Zeit zu erhalten. Dieses Event bietet eine besondere Gelegenheit für alle, die sich für Finanzthemen begeistern oder erste Schritte im Wertpapierhandel gehen möchten.

“Bei den Baader Trading Days haben Privatpersonen die Gelegenheit, das Baader Trading-Universum kennenzulernen, sich untereinander auszutauschen und direkt mit Experten ins Gespräch zu kommen – unabhängig ob erste Berührungspunkte oder bereits Erfahrung vorhanden sind”, so Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank, der den Marktbereich verantwortet.

Neben einem vielseitigen Vortragsprogramm sind insgesamt zehn Austeller vor Ort: DJE Kapital AG, Finanzen.net Zero, Gettex, MyMarkets, Shareholder Value Management AG, Sino AG, Smartbroker AG, Solidvest, Targobank und Traders Place

Weitere Details sowie die Möglichkeit zur kostenlosen Anmeldung finden Sie auch auf unserer Website www.baadertrading.de.

Weitere Termine:

06.09.2025 Börsentag Düsseldorf

20.09.2025 Börsentag Zürich

22.-25.09.2025 Baader Investment Conference

Über die Baader Bank AG:



Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

