EQS-News: Einladung zur Generalversammlung der Multitude AG

3a. Kapitalband 3a. Capital Band

1 Die Gesellschaft verfügt über ein Kapitalband zwischen EUR 40'189'326 (untere Grenze) und EUR 46'217'724.90 (obere Grenze). Der Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, bis zum 13. Mai 2030 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des Kapitalbandes, das Aktienkapital einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträgen zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung kann durch Ausgabe von voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.85 oder durch eine Erhöhung der Nennwerte der bestehenden Namenaktien im Rahmen des Kapitalbands erfolgen. 1 The Company has a capital band between EUR 40,189,326 (lower limit) and EUR 46,217,724.90 (upper limit). Within the capital band, the Board of Directors is authorised to increase the share capital once or several times and in any amounts until May, 13 2030 or until the capital band expires earlier. The capital increase may be effected by issuing fully paid-in registered shares with a par value of EUR 1.85 each or by increasing the par value of the existing shares within the limits of the capital band.



2 Bei einer Erhöhung des Aktienkapitals im Rahmen des Kapitalbands legt der Verwaltungsrat den Zeitpunkt der Ausgabe, den Ausgabebetrag, die Art, wie die neuen Aktien zu liberieren sind, den Beginn der Dividendenberechtigung, die Bedingungen für die Ausübung der Bezugsrechte sowie die Zuteilung der Bezugsrechte, welche nicht ausgeübt wurden, fest. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden. 2 In case of a capital increase within the capital band, the Board of Directors shall determine the date of issue, the issue price, the type of contribution, the beginning date for dividend entitlement, the conditions for the exercise of pre-emptive rights, and the allocation of pre-emptive rights that have not been exercised. The Board of Directors may permit the expiration of pre-emptive rights that have not been exercised, or it may place such rights or shares as to which pre-emptive rights have been granted, but not exercised, at market conditions or may use them otherwise in the interest of the Company.

3 Der Verwaltungsrat ist im Falle einer Ausgabe von Aktien ermächtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre in Bezug auf die unter diesem Art. 3a auszugebenden Aktien zu entziehen oder zu beschränken und einzelnen Aktionären, Dritten, der Gesellschaft oder Konzerngesellschaften zuzuweisen: 3 In the event of an issue of shares, the Board of Directors is authorized to withdraw or restrict pre-emptive rights of existing shareholders with regard to shares to be issued pursuant to this Art. 3a and to allocate such rights to single shareholders, third parties, the Company or any of its group companies:

(a) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien unter Berücksichtigung des Marktpreises festgesetzt wird; oder (a) if the issue price of the new shares is determined by reference to the market price; or

(b) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen oder die Finanzierung von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften, einschliesslich dem Erwerb von Produkten, Immaterialgüterrechten, oder Lizenzen; oder (b) for the acquisition of companies, part(s) of companies or participations, or for the financing or refinancing of any of such transactions or the financing of new investment projects of the Company or any of its group companies, including the acquisition of products, intellectual properties or licenses; or

(c) zum Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises in bestimmten geographischen, Finanz- oder Investoren-Märkten, zur Beteiligung von strategischen Partnern, oder im Zusammenhang mit der Kotierung von neuen Aktien an inländischen oder ausländischen Börsen; oder (c) for purposes of broadening the shareholder constituency of the Company in certain geographic, financial or investor markets, for purposes of the participation of strategic partners, or in connection with the listing of new shares on domestic or foreign stock exchanges; or

(d) für die Beteiligung von Mitgliedern des Verwaltungsrats, Mitgliedern der Geschäftsleitung, Mitarbeitern, Beauftragten, Beratern oder anderen Personen, die für die Gesellschaft oder eine ihrer Konzerngesellschaften Leistungen erbringen; oder (d) for the participation of members of the Board of Directors, members of the leadership team, employees, contractors, consultants, or other persons performing services for the benefit of the Company or any of its group companies; or

(e) für eine rasche und flexible Kapitalbeschaffung, welche ohne den Ausschluss der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre nicht, oder nur mit grossen Umständen oder Verspätung oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich wäre. (e) for raising capital in a fast and flexible manner, which would not be possible, or might only be possible with great difficulty or delays or at significantly less favorable conditions, without the exclusion of the preemptive rights of existing shareholders.