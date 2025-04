GNW-News: XPENG, futuristischer Anführer der Mailänder Designwoche 2025

^* Im ADI Design Museum findet die Ausstellung XPENG: #FUTUREMOBILITY statt,

die sich der Innovation im Bereich der intelligenten Mobilität widmet * Italienische Vorschau auf die elektrische Limousine XPENG P7+, das erste, durch künstliche Intelligenz definierte Auto, und XPENG AEROTH X2, das fliegende Elektroauto * Europapremiere für den humanoiden Roboter IRON * Die im Juni in Italien eintreffenden XPENG-Modelle sind der XPENG G6 und der XPENG G9, welche exklusiv von ATFLOW importiert und vertrieben werden MAILAND, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, ein führendes chinesisches Hightech- und Automobilunternehmen, hat die legendäre Mailänder Designwoche 2025 als Bühne für seine Vorschau auf den italienischen Markt gewählt. XPENG wurde 2014 gegründet und entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet KI-basierte intelligente Elektrofahrzeuge für den globalen Markt. XPENG engagiert sich stark für Europa. Seit dem Eintritt in den norwegischen Automobilmarkt im Jahr 2021 hat XPENG modernste Technologien und Lösungen eingeführt und ist nun auch in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Dänemark, Schweden, Finnland, Island, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Spanien, Portugal, Irland, Polen und Italien vertreten. Im ersten Quartal 2025 lieferte XPENG weltweit über 94.000 Fahrzeuge aus, was einem Wachstum von mehr als 300 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das ADI Design Museum in Mailand, ein Bezugspunkt für italienisches Design, in dem sich die historische Sammlung des Compasso d'Oro Award befindet, wurde von XPENG als Veranstaltungsort für ?XPENG: #FUTUREMOBILITY" ausgewählt - eine exklusive Ausstellung, welche die innovativen Lösungen einer Marke vorstellt, die Robotik, künstliche Intelligenz und futuristisches Design miteinander verbindet. Die Hauptakteure der Ausstellung sind drei futuristische XPENG-Kreationen, die das Konzept der Mobilität verändern werden: das EV XPENG P7+, das erste, durch künstliche Intelligenz definierte Auto der Welt, das fliegende Elektroauto XPENG AEROTH X2, welches bereits mit dem Goldpreis des ?China Excellent Industrial Design Award" ausgezeichnet wurde und verspricht, die Art und Weise, wie wir uns in den Städten der Zukunft fortbewegen werden, zu revolutionieren, und der humanoide Roboter IRON, der an vorderster Front der Integration von künstlicher Intelligenz und humanisierter Bewegung steht. ?Es gibt keinen besseren Ort als Italien, um über Automobilkultur, zeitloses Design und die nahe Zukunft der Mobilität zu sprechen!", so Brian Gu, Vice Chairman & President von XPENG. ?Heute setzen wir im legendären ADI Design Museum einen neuen Meilenstein in der Geschichte von XPENG - und die diesjährige Mailänder Designwoche passt perfekt zu unserer Vision. Wir bauen nicht nur intelligente Fahrzeuge, die durch die richtige Mischung aus KI, Hardware und Software definiert sind, sondern wir sind auch an der Entwicklung von Senkrechtstartern und Robotern beteiligt." ?Wir fühlen uns geehrt, XPENG in Italien während der Mailänder Designwoche in einem so renommierten Rahmen wie dem ADI Design Museum zu präsentieren", fügte JuanMa Lopez, Vice President of Design Center von XPENG, hinzu. ?Wir hätten keinen besseren Kontext für ein Land mit einer so reichen Automobiltradition und einer Kultur, die Design zu einer Kunstform erhoben hat, wählen können. Unsere Designphilosophie ist eindeutig: Wir wollen Autos entwerfen, die unser Know-how durch die perfekte Verbindung von Ästhetik und Funktionalität in jeder Hinsicht zum Ausdruck bringen." JuanMa Lopez, Vice President of Design Center, XPENG ?Wir sind stolz und fühlen uns verpflichtet, die exklusiven Importeure und Vertriebshändler von XPENG für Italien zu sein", kommentierte Mattia Vanini, President von ATFLOW. ?XPENG ist einer der Hauptakteure der globalen technologischen Revolution. Die Exzellenz der Marke, zusammen mit unserer fundierten Kenntnis des italienischen Marktes, wird greifbare Vorteile für die Kunden schaffen und zu einer Referenz in der Entwicklung nachhaltiger Mobilität in Italien werden." Mattia Vanini, President, ATFLOW Über XPENG XPENG wurde 2014 gegründet und ist ein führendes chinesisches Unternehmen für KI-Mobilität, das intelligente Elektrofahrzeuge entwirft, entwickelt, herstellt und vermarktet und sich an eine wachsende Zahl technikaffiner Verbraucher richtet. Angesichts des rasanten Fortschritts der KI strebt XPENG eine weltweite Führungsposition im Bereich der KI-Mobilität an. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Revolution der intelligenten Elektrofahrzeuge durch modernste Technologie anzuführen und die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Um das Kundenerlebnis zu verbessern, entwickelt XPENG intern seine fortschrittliche Fahrerassistenztechnologie (ADAS) und sein intelligentes In-Car-Betriebssystem sowie Kernfahrzeugsysteme wie den Antriebsstrang und die elektrische/elektronische Architektur (EEA). XPENG hat seinen Hauptsitz im chinesischen Guangzhou und unterhält außerdem wichtige Niederlassungen in Peking, Shanghai, Silicon Valley und Amsterdam. Die intelligenten Elektrofahrzeuge werden hauptsächlich in den Werken in Zhaoqing und Guangzhou in der Provinz Guangdong hergestellt. XPENG ist an der New Yorker Börse (NYSE: XPEV) und der Börse von Hongkong (HKEX: 9868) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xpeng.com/. Kontakt: Für Medienanfragen: XPENG PR-Abteilung E-Mail: pr@xiaopeng.com (mailto:pr@xiaopeng.com) (mailto:pr@xiaopeng.com)Quelle: XPENG Motors Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8da6c22a-1150-49be-a113- e6d37115eb85 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8da6c22a-1150-49be-a113- e6d37115eb85)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2c5a19a-e9e2- 4de1-a35d-ea969fe6fa7e (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2c5a19a-e9e2-4de1-a35d- ea969fe6fa7e)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe8882da- 4cde-49da-b5ed-3b93ba32ca7c (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe8882da-4cde-49da-b5ed- 3b93ba32ca7c)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91cf068a-8cd5-4 16c-8df4-88132fee0c5b (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91cf068a- 8cd5-416c-8df4-88132fee0c5b)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ f4dc6b43-6e30-4201-b4a1-8a62fa567125 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f4dc6b43-6e30-4201-b4a1- 8a62fa567125)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a584cb82-e239- 4586-8e42-c277e2f56d95 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a584cb82-e239-4586-8e42- c277e2f56d95)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a288c551-f4a8- 4842-8792-10b323781969 °