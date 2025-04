ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Scout24 auf 85 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Scout24 von 75 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Anzeigenportal dürfte starke Zahlen zum ersten Quartal vorlegen, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 6. Mai. Die Bewertung sei aber recht hoch./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

