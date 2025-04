Dax niedriger erwartet - SAP-Zahlen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag vor den Osterfeiertagen hatte er ein halbes Prozent schwächer bei 21.205,86 Punkten geschlossen. Die Zinssenkung der EZB konnte die Stimmung an den Börsen in Europa nicht aufhellen. Anhaltende Zollsorgen und die Unsicherheit über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed drückten am Montag - dem ersten US-Börsentag nach Ostern - auch die Kurse an der Wall Street.

In der neuen Woche rollt eine Welle von Quartalsergebnissen auf die Anleger zu. Am Dienstag läutet das Software-Haus SAP wie üblich die heiße Phase der deutschen Bilanzsaison ein. Der Walldorfer Konzern hat zum Jahresauftakt voraussichtlich nahtlos an sein Rekordergebnis für 2024 angeschlossen. Börsianer fragen sich allerdings, ob SAP-Chef Christian Klein angesichts der jüngsten US-Zollturbulenzen sein Ziel eines beschleunigten Wachstums 2025 erreichen kann.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 21.205,86

EuroStoxx50 4.935,34

EuroStoxx50-Future 4.872,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 38.170,41 -2,5%

Nasdaq

S&P 500 5.158,20 -2,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 34.253,60 -0,1%

Shanghai 3.301,76 +0,3%

Hang Seng 21.389,11 -0,0%

