Aktien Frankfurt Ausblick: Erholungsrally dank SAP und Zollstreit-Hoffnung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ähnlich wie zuvor in New York zeichnet sich am Mittwoch in Frankfurt eine Erholung ab. Rückenwind kommt sowohl von Signalen zur US-Zollpolitik als auch von SAP . Das zuletzt unter Druck geratene Index-Schwergewicht hatte starke Geschäftszahlen präsentiert. Der Softwarekonzern schrieb einen deutlich höheren operativen Gewinn als von Analysten erwartet.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax ein Plus von 2,4 Prozent auf 21.807 Punkte. Damit nähert sich der Leitindex wieder der 22.000-Punkte-Marke, an der Anfang April ein Kursrutsch wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump begonnen hatte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird 1,7 Prozent höher erwartet.

Hoffnung machen insgesamt vor allem Signale zum US-Zollstreit mit China. Trump signalisierte bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins, nicht mit harten Bandagen kämpfen zu wollen. Zuvor hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärt, dass die USA in Bezug auf ein mögliches Handelsabkommen mit China vorankämen. US-Finanzminister Scott Bessent stellte zudem Medienberichten zufolge eine baldige Deeskalation in dem Zollstreit in Aussicht.

Marktbeobachter Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management sprach am Morgen von einer "Kunst des Deals", die sich in die Diskussion einschleiche. "Was wir jetzt erleben, ist Panik in umgekehrter Richtung", ergänzte er mit Blick auf die Kursgewinne.

Am Vortag hatten sich an den Märkten noch Befürchtungen mit Blick auf US-Notenbankchef Jerome Powell breit gemacht, nachdem Trump diesen abermals verbal attackiert hatte. Diesbezüglich betonte der US-Präsident nun keine Entlassungsabsichten. "Damit kehrt etwas Vertrauen zurück", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

Hierzulande notierten die Aktien von SAP im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mehr als neun Prozent über dem Xetra-Schluss vom Dienstag. Laut Analyst Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies sollten die Ergebnisse nach der Kursschwäche und vor dem Hintergrund der konjunkturellen Unsicherheit "ermutigend" wirken. Nur wenige andere Unternehmen in diesem Sektor könnten im Cloud- und Softwarebereich mit dem Wachstum der Walldorfer mithalten. Brennan sieht darin seine Kaufempfehlung für SAP untermauert.

Für die Papiere von Delivery Hero ging es auf Tradegate um fast vier Prozent nach oben. Die Anleger goutierten, dass sich der Essenslieferdienst weiter aus für ihn unattraktiven Märkten zurückzieht. Die Asien-Tochter Foodpanda wird den Betrieb der Plattform sowie ihrer Essens- und Lebensmittellieferdienste in Thailand zum 23. Mai 2025 einstellen.

Ein skeptischer Analystenkommentar von Exane BNP Paribas droht derweil den jüngsten Stabilisierungsversuch der Aurubis-Aktien abzuwürgen. Die Papiere des Kupferkonzerns büßten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss 0,3 Prozent auf 75,65 Euro ein./la/mis