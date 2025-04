ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Tesla auf 307 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 314 auf 307 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für Freude, aber auch einige Schmerzen habe der Quartalsbericht gesorgt, schrieb Analyst Tom Narayan in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er kappte seine Auslieferungsschätzungen und in der Folge auch sein Kursziel. Für wichtig hält der Experte, dass sich der Start günstigerer Modelle entgegen jüngster Presseberichte doch nicht über Juni hinaus verzögern dürfte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 22:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 22:14 / EDT

