Dax steigt nach sanfteren Trump-Tönen - SAP heben ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Angeführt von Kursgewinnen bei SAP hat der Dax am Mittwoch kräftig zugelegt.

Der deutsche Leitindex startete am Morgen mit einem Plus von 2,5 Prozent bei 21.815 Punkten. Anleger fassten Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung US-Notenbank und China als besänftigend auf. Trump hat nach eigenen Angaben trotz seiner jüngsten Kritik an Jerome Powell nicht vor, den Chef der US-Notenbank zu feuern. "Wenn Powell im Amt und die Fed unabhängig bleibt, ist das für die Wall Street und die Kapitalmärkte weltweit eine gute Nachricht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Damit kehrt etwas Vertrauen zurück." Zudem konzentrierten sich Anleger auf vorsichtige Entspannungssignale im Handelsstreit, nachdem Trump im Falle einer Einigung niedrigere Zölle für China andeutete.

Ein überraschend deutlicher Gewinnanstieg bei SAP sorgte zudem an der Frankfurter Börse für Freudensprünge. Die Aktien des Softwarekonzerns hoben um rund zehn Prozent ab. Damit steuerten sie auf ihren besten Börsentag seit Oktober 2019 zu. "Insgesamt handelt es sich um ein starkes Ergebnis, das die Widerstandsfähigkeit und Abwehrkraft der Ertragsentwicklung von SAP verdeutlicht", urteilten die Analysten von JP Morgan.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)