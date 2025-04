EQS-Adhoc: Generalversammlung 2025 von Newron Pharmaceuticals: Chris Martin zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt

EQS-Ad-hoc: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Generalversammlung 2025 von Newron Pharmaceuticals: Chris Martin zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt



Mailand, Italien, 23. April 2025, 11.30 Uhr MESZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron“, ISIN: IT0004147952, SIX: NWRN, XETRA: NP5) gibt bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft allen Anträgen der Tagesordnung des ordentlichen Teils der heute abgehaltenen Generalversammlung 2025 zugestimmt haben.

Dr. Chris Martin wurde von der Versammlung zum neuen Präsident des Verwaltungsrats des Unternehmens gewählt. Die Anträge der Tagesordnung des außerordentlichen Teils der Versammlung wurden nicht zur Abstimmung gestellt, da das erforderliche Quorum nicht erreicht wurde. In diesem Zusammenhang hat der Verwaltungsrat die von der Aktionärsversammlung am 27. März 2018 beschlossene und vom Verwaltungsrat am 24. März 2023 durchgeführte Kapitalerhöhung bis zum 31. März 2028 verlängert, soweit sie noch nicht gezeichnet wurde (nominal EUR 701.124,80).

Newron

Stefan Weber – CEO: +39 02 6103 46 26, pr@newron.com

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert.

Der Leitwirkstoffkandidat des Unternehmens mit Sitz in Bresso, nahe Mailand, Italien, ist Evenamide – ein First-in-Class Glutamat-Modulator. Er hat das Potenzial, die erste Zusatztherapie für behandlungsresistente Schizophrenie (TRS) sowie für Schizophrenie-Patienten zu sein, die ungenügend auf derzeitige Therapien ansprechen. Evenamide befindet sich derzeit in der klinischen Phase-III-Entwicklung. Die bisherigen klinischen Studienergebnisse zeigen signifikante und über die Zeit zunehmende Verbesserungen bei zentralen Wirksamkeitsparametern in der TRS-Patientengruppe sowie ein günstiges Sicherheitsprofil, das bei verfügbaren Antipsychotika ungewöhnlich ist.

Newron hat für die Entwicklung und Vermarktung von Evenamide Lizenzvereinbarungen mit EA Pharma (einer Tochtergesellschaft von Eisai) für Japan und andere asiatische Regionen sowie mit Myung In Pharm für Südkorea geschlossen.

Newron verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Entwicklung und Markteinführung von ZNS-Therapien. Das Parkinson-Medikament des Unternehmens, Xadago® (Safinamide), ist in mehr als 20 Märkten zugelassen, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, die EU, die Schweiz und Japan, und wird in Partnerschaften mit Zambon und Meiji Seika vermarktet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.newron.com.

