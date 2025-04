EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG: Refinanzierung für den MT „AURA M“ abgeschlossen

EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

HAMMONIA Schiffsholding AG: Refinanzierung für den MT „AURA M“ abgeschlossen



23.04.2025 / 15:15 CET/CEST

Hamburg, den 23.04.2025 – Die HAMMONIA Schiffsholding AG (HHX, DE000A0MPF55) hat für den MT „AURA M“ eine attraktive Refinanzierung für die im April 2025 endende bisherige Leasingfinanzierung abgeschlossen. Die Refinanzierung auf Basis einer erneuten Leasingfinanzierung (Bareboat Charter) wurde mit einer Laufzeit von fünf Jahren vereinbart, womit der weitere Betrieb des Schiffes nun auch finanzierungsseitig langfristig gesichert ist.

In diesem Zusammenhang nutzt die HHX zusätzlich die gute Marktentwicklung und erreicht einen starken Liquiditätsüberschuss aus der Refinanzierung. Parallel mit der Ablösung des Schiffes beim bisherigen Leasinggeber hat HHX die Kommanditanteile der beiden bisherigen Mitgesellschafter abgekauft, womit die HHX nun alleinige Gesellschafterin des Schiffes ist. Mit dem bisherigen Drittgesellschafter wurde ein fairer Wert für das im Schiffswert gebundene Eigenkapital verhandelt, den auch die HAMMONIA Reederei als weiterer Mitgesellschafter für ihren Anteil akzeptiert hat.

Gleichzeitig erfolgte der Wechsel in die vorteilhafte deutsche Tonnagesteuer, so dass zukünftige Gewinne aus Betrieb und Verkauf nahezu steuerfrei vereinnahmt werden können. Hierzu war die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an eine neue Einschiffsgesellschaft notwendig, die unter dem neu abgeschlossenen Bareboatchartervertrag als Mieterin des Schiffes auftritt. Der Vertrag wurde unter strikter Begrenzung jeglicher Rückgriffsrechte auf die HHX abgeschlossen.

Die Transaktion hat auf die Ergebnisprognose 2025, die im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 am 22. Mai 2025 bekanntgegeben wird, keinen Einfluss. In steuerlicher Hinsicht erfolgt ein Verbrauch bestehender Verlustvorträge in der Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer.



