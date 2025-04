EQS-RPT: H2APEX Group SCA: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: H2APEX Group SCA / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

H2APEX Group SCA: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



23.04.2025 / 20:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





H2APEX Group SCA Veröffentlichung vom 23. April 2025



Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen

H2APEX Group SCA, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Grevenmacher, 23. April 2025 / 20:53 Uhr MESZ – Die H2APEX Group SCA ("H2APEX") als Darlehensnehmer hat heute mit ihrem Aktionär Active Ownership Fund SICAV SIF SCS einen Darlehensvertrag über insgesamt EUR 20,000,000 abgeschlossen. Das Darlehen ist unbesichert, wird mit 7,00% verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 15. Mai 2026. Der Darlehensvertrag beinhaltet das Recht des Darlehensgebers, die Wandlung der ausstehenden Darlehenssumme (einschließlich aufgelaufener Zinsen) in Aktien der H2APEX zu einem Wandlungspreis von EUR 2,20 je Aktie zu verlangen. Darüber hinaus hat H2APEX zugestimmt, an den Active Ownership Fund SICAV SIF SCS eine Bereitstellungsprovision in Höhe von 3,00 % des Darlehensbetrages zu zahlen.

Weiterhin hat die Endurance Fund Ltd., ein Investor der Atlan-Gruppe, die ca. Grundkapitals der H2APEX hält, der H2APEX heute eine Patronatserklärung über zusätzliche EUR 15,000,000 gewährt. Darüber hinaus hat H2APEX zugestimmt, der Endurance Fund Ltd. eine Bereitstellungsprovision in Höhe von 1,00 % des Haftungsbetrags gemäß der Patronatserklärung zu zahlen.

Für weitere Informationen:

E-Mail: investor.relations@h2apex.com

H2APEX Group SCA

19, rue de Flaxweiler

L-6776 Grevenmacher

Luxemburg

Telefon +352 28 38 47 20

ISIN: LU0472835155

WKN: A0YF5P

Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

23.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2122804 23.04.2025 CET/CEST