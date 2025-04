In der Mahlzeit-Sendung geht es heute um diese Werte: SFC Energy, Delivery Hero, BYD, Alibaba, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, GE Aerospace, Verizon, Oklo, Intuitive Surgical, Tesla und Bitcoin.

Allein die Ankündigung der Bereitschaft einer Einigung mit China, obwohl noch nicht einmal erste Gespräche stattgefunden haben, verleiht dem Markt heute neuen Auftrieb. Der Dax hat sich sogar schon wieder über das Hoch vom 9. April begeben, die Amerikaner haben bis dahin noch ein Stück Arbeit vor sich.

Aber auch chinesische Werte zeigen sich stark. So zum Beispiel die Aktie von BYD, die von einer neuen Partnerschaft angetrieben wird. Sehr spannend, da der neue Partner ein gigantischer Öl-Konzern ist.

Aktionäre von Intuitive Surgical mussten gestern in der Nachbörse eine wahre Achterbahnfahrt über sich ergehen lassen. Warum das so war und wohin die Reise nun gehen kann, dazu heute mehr in der Live-Sendung.

Tesla ist ein weiterer Fokus des Marktes. Hier wurden gestern enorm schwache Quartalszahlen gemeldet. Trotzdem steigt die Aktie dynamisch an. Können daraus Rückschlüsse auf die nächste Bewegung der Aktie gezogen werden? Martin versucht es jedenfalls.

