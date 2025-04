Aktienhandel treibt BNP Paribas an - Kosten steigen aber auch

PARIS (dpa-AFX) - Die Turbulenzen an den Börsen haben der französischen Großbank BNP Paribas im ersten Quartal einen Rekord im Aktienhandel beschert. Die Erträge des Geschäfts legten im Jahresvergleich um 42 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro zu, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Damit übertraf es sogar die höchsten Erwartungen von Analysten. Konzernweit verdiente die Bank mit 2,95 Milliarden Euro dennoch knapp fünf Prozent weniger als ein Jahr zuvor, auch weil die Kosten ähnlich stark stiegen wie die Konzernerträge. Zudem hatte BNP Anfang 2024 von positiven Sondereffekten profitiert./stw/tav/mis