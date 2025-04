Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Aktionärinnen und Aktionäre von Cembra stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu



Zürich, 24. April 2025 – Die Generalversammlung 2025 der Schweizer Bank Cembra fand heute in Zürich statt. 377 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen an der Versammlung teil. Diese vertraten 16'760'214 Namenaktien (einschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Aktien) respektive 55.87% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrates wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt: Franco Morra (Präsident), Marc Berg, Thomas Buess, Sandra Hauser und Susanne Klöss-Braekler. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde Wanda Eriksen.



Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten einer Dividende von CHF 4.25 pro Aktie zu, was einer Erhöhung von CHF 0.25 beziehungsweise 6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Dividende wird am 30. April 2025 aus dem Bilanzgewinn ausbezahlt (Ex-Dividendendatum 28. April 2025).



Die Generalversammlung stimmte auch allen anderen Traktanden zu, darunter dem Geschäftsbericht 2024, dem Bericht über nicht-finanzielle Belange 2024, dem Vergütungsbericht 2024 und der beantragten Statutenänderung.

Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Unsere Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte.



In unseren Geschäftsbereichen Lending und Payments betreuen wir über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigen mehr als 850 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Wir haben unseren Hauptsitz in Zürich und sind in der ganzen Schweiz über unser Filialnetz und unsere Online-Vertriebskanäle sowie über unsere Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.

Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.

