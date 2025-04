Alphabet-Aktie springt nach starken Zahlen nachbörslich an

Alphabet, der Mutterkonzern des Suchmaschinenriesen Google, hat am Donnerstagabend deutscher Zeit Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Die Prognosen des Marktes hat Alphabet dabei klar übertroffen - ein nachbörslicher Kurssprung folgte prompt.

Analysten hatten im Schnitt mit Umsätzen von 89,1 Milliarden US-Dollar gerechnet, sowie einem Gewinn von 2,01 Dollar je Aktie. Tatsächlich erlöste Alphabet zwischen Januar und März sogar 90,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich blieben davon 2,81 Dollar Gewinn je Aktie.

Die Umsätze bei den wichtigen Segmenten YouTube und Google Cloud trafen indes genau die Erwartungen. Der Konzern verkündete neben den Zahlen außerdem, dass die Dividende steigen soll.

Die Zahlen lösten einen Kurssprung im nachbörslichen Handel aus. Nach einem Gewinn von 2,37 Prozent im regulären Handel legte der Kurs nachbörslich nochmals um 5,2 Prozent zu.

Alphabet-Kurs hat seit Jahresbeginn deutlich verloren

Damit macht die Aktie zumindest einen Teil der jüngsten Verluste wieder wett. Alphabets Kurs leidet seit geraumer Zeit unter der allgemein schlechten Marktstimmung in den USA, aber auch unter den Unsicherheiten, was das Rennen um Künstliche Intelligenz (KI) angeht.

Ende Januar erschütterte die Nachricht, das chinesische Startup Deepseek habe mit einem Bruchteil der finanziellen Mittel und Rechenkraft eine ebenbürtige KI zu westlichen Modellen geschaffen, den Markt, und insbesondere Profiteure des KI-Booms wie Alphabet mit seinem KI-Modell Gemini.

Dadurch verlor Alphabets Aktie seit Jahresbeginn rund 20 Prozent an Wert - und damit fast doppelt so viel wie der Nasdaq 100 als Gradmesser des breiteren Tech-Sektors. Unter den sogenannten "Magnificent Seven", den sieben Tech-Aktien Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla, liegt Alphabet mit diesem Kursverlust im Mittelfeld.