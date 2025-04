EQS-News: Delivery Hero bestätigt Prognose für GJ 2025 nach starkem ersten Quartal

EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresergebnis

Delivery Hero bestätigt Prognose für GJ 2025 nach starkem ersten Quartal



24.04.2025 / 07:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Delivery Hero bestätigt Prognose für GJ 2025 nach starkem ersten Quartal

Q1 2025: Ergebnisse

Bruttowarenwert (GMV) von 12,4 Mrd. Euro, 9%¹ Wachstum ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis

Gesamtumsatz der Segmente von 3,5 Mrd. Euro, Steigerung um 22%¹ ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis

Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Starker Barmittelbestand und ausgewogene Schuldenstruktur

GJ 2024: Ergebnisse

GMV von 48,8 Mrd. Euro, 8%¹ Wachstum ggü. Vj.

Gesamtumsatz der Segmente von 12,8 Mrd. Euro, 22%¹ Steigerung ggü. Vj.

Bereinigtes EBITDA von 693 Mio. Euro, Wachstum von 173% ggü. Vj.

Erstes vollständiges Geschäftsjahr mit positivem Free Cashflow² (FCF) von 99 Millionen Euro

Berlin, 24. April 2025 – Delivery Hero SE ("Delivery Hero", das "Unternehmen", der “Konzern” oder die "Gruppe"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 und ihren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht.

Das Unternehmen setzte seinen strategischen Kurs im ersten Quartal 2025 weiter fort und balancierte starkes Umsatzwachstum in allen Segmenten mit deutlichen Fortschritten bei der Profitabilität.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: “Wir sehen eine weitere Beschleunigung im Wachstum in den meisten Segmenten im ersten Quartal. Die Erweiterung unseres Angebots birgt enorme Chancen für weiteres Wachstum.”

Robustes Wachstum und verbesserte Profitabilität

Der Konzern erzielte im ersten Quartal 2025 einen robusten GMV-Anstieg von 9%¹ ggü. Vj. auf Like-for-Like Basis, auf 12,4 Mrd. Euro. Außerhalb Südkoreas steigerte Delivery Hero seinen GMV um 22%¹ ggü. Vj., getragen von einer starken Bestellentwicklung und wachsenden durchschnittlichen Warenkörben. Der Gesamtumsatz der Segmente wuchs im Jahresvergleich um 22%¹ auf Like-for-Like Basis auf 3,5 Mrd. Euro an, unterstützt durch einen steigenden Anteil eigener Lieferungen, einen erhöhten Beitrag der Dmarts sowie eine verbesserte Monetarisierung der Plattform.

Die Profitabilität des Unternehmens stieg im ersten Quartal 2025 weiter an, mit deutlichen Verbesserungen der bereinigten EBITDA-Marge. Gleichzeitig reduzierte Delivery Hero seine Schulden weiter, unterstützt durch seinen Barmittelbestand von 3,8 Mrd. Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2024. Zu diesem Zweck kaufte das Unternehmen im ersten Quartal eigene Wandelschuldverschreibungen im Wert von 0,9 Mrd. Euro zurück. Delivery Hero verfügt nach diesem Rückkaufangebot weiterhin über einen starken Barmittelbestand von 2,9 Mrd. Euro³.

Im Einklang mit kontinuierlichem Streben nach Effizienz hat Delivery Hero am 23. April 2025 bekanntgegeben, dass es seine Geschäftstätigkeit in Thailand zum 23. Mai 2025 einstellen wird. Der Schritt setzt den Fokus der Gruppe auf die Optimierung ihrer Geostrategie fort. Dieser wurde bereits durch die vorherige Einstellung der Geschäftstätigkeiten in Dänemark, Ghana, der Slowakei und Slowenien deutlich.

Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero: „Delivery Hero konzentriert sich auf ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum, Profitabilität und Cashflow-Generierung. Unsere Ergebnisse für das erste Quartal spiegeln diese Strategie wider. Darüber hinaus haben wir in Q1 Wandelschuldverschreibungen zurückgekauft, um Schulden zu reduzieren. Das erhöht unsere finanzielle Flexibilität. Wir sind auf Kurs, unsere Prognose für 2025 zu erreichen.“

Verbesserte Abläufe und Kundenerlebnisse durch Technologie

Im ersten Quartal 2025 führte Delivery Hero erfolgreich Lebensmittellieferungen per Roboter sowohl in Schweden als auch in Südkorea ein. Darüber hinaus wurden in Stockholm Essenslieferungen per Drohne eingeführt, um Liefergebiete und Logistikabläufe zu optimieren.

Durch die Migration seiner Marken auf eine einzige globale Technologieplattform steigert Delivery Hero zudem Effizienz und Geschwindigkeit im gesamten Konzern. Glovo wird die Umstellung in Kürze abschließen und hat dadurch bereits Verbesserungen bei Logistikeffizienz und Werbeeinnahmen im zweistelligen Prozentbereich verzeichnet. Woowa hat die Logistikeffizienz in den ersten Städten, in denen die globale Logistikplattform eingeführt wurde, erheblich gesteigert.

Delivery Hero erwartet weiteres Wachstum des GMV sowie Kostenoptimierungen durch bessere Liefer- und Kommissionierungsalgorithmen. Durch diese Algorithmen verbessert das Unternehmen die Verfügbarkeit von Anbietern auf seinen Plattformen, verkürzt die Wartezeiten von Lieferfahrern und optimiert Kommissionierungsprozesse. Im ersten Quartal 2025 gestartete AdTech-Initiativen, wie Algorithmusoptimierungen und die Einführung neuer Werbeformate, sollen 2025 erheblich zur Profitabilität beitragen.

Delivery Hero nutzt weiterhin Künstliche Intelligenz, um operative Effizienzsteigerungen zu erzielen und seine Produkte in den Bereichen Suche, Empfehlungen, Inhalte, Rankings und Kundensupport zu optimieren. Diese Initiativen unterstreichen das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden bessere Angebote durch Technologie zu bieten.

Starkes Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2024

Zusätzlich zu den Finanzergebnissen für das erste Quartal 2025 hat Delivery Hero heute seinen geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Im GJ 2024 erzielte der Konzern ein GMV-Wachstum von 8%¹ ggü. Vj. auf 48,8 Mrd. Euro und ein Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente von 22%¹ ggü. Vj. auf 12,8 Mrd. Euro. Zudem verbesserte Delivery Hero im Geschäftsjahr 2024 sein Ergebnis deutlich und generierte mit 99 Mio. Euro erstmals auf Gesamtjahresbasis einen positiven Free Cashflow².

Am 11. April 2025 erhöhte das Unternehmen die Rückstellungen für Rechtsrisiken im Zusammenhang mit dem rechtlichen Status von Lieferfahrern durch Delivery Heros italienische Tochtergesellschaft Glovo. Infolgedessen aktualisierte das Unternehmen sein bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 von vorläufigen 750 Mio. Euro auf 693 Mio. Euro, was einem Anstieg von 173% gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 entspricht.

Der geprüfte Jahresabschluss von Delivery Hero für das Geschäftsjahr 2024 ist hier abrufbar.

Prognose für 2025 bestätigt

Delivery Hero hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 wie unten dargestellt bestätigt.

Delivery Hero – Prognose Geschäftsjahr 2025

Delivery Hero – wesentliche Leistungsindikatoren Q1 2025 und GJ 20245

Anmerkung: Alle in dieser Mitteilung genannten Zahlen für Q1 2025 sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Informationen.

1Bei konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung der Rechnungslegung in Hochinflationsländern. Auf Like-for-Like Basis angegebenes Wachstum des GMV und des Gesamtumsatzes der Segmente schließt das Geschäft in Märkten aus, aus denen die Gruppe sich im Geschäftsjahr 2024 zurückgezogen hat (z.B. Slowakei, Slowenien, Dänemark, Ghana).

2Der Free Cash Flow nach alter Definition wird berechnet als bereinigtes EBITDA plus/minus Veränderungen im Working Capital (ohne Forderungen gegenüber Zahlungsdienstleistern und Restaurantverbindlichkeiten), abzüglich Steuern, Investitionsausgaben und Leasingverbindlichkeiten.

3Uneingeschränkte liquide Mittel und kurzfristige Geldanlagen zum Ende des Geschäftsjahres 2024, pro forma angegeben nach dem Rückkauf der Wandelschuldverschreibungen im Februar 2025.

4Der Free Cash Flow nach neuer Definition wird berechnet als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gemäß der IFRS-Kapitalflussrechnung abzüglich der Nettoinvestitionen und der Zahlung von Leasingverbindlichkeiten. Der Free Cash Flow schließt Zinserträge und -aufwendungen aus.

5Auf Konzernebene sowie in den Segmenten Europe, MENA, Americas und Integrated Verticals werden die Umsätze und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien, Ghana, Libanon, und/oder der Türkei beeinflusst, die sich gemäß IAS 29 als Hochinflationsländer qualifizieren. BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs.

6Die Differenz zwischen dem Gesamtumsatz der Segmente und der Summe der Segmentumsätze ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT

Unternehmens- und Finanzkommunikation

press@deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Investor Relations

ir@deliveryhero.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder impli irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

24.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2122852 24.04.2025 CET/CEST