EQS-News: q.beyond stärkt Security-Portfolio und schließt neue Partnerschaften

q.beyond stärkt Security-Portfolio und schließt neue Partnerschaften



Eröffnung eines zweiten Cyber Defence Centers im Juni

Neue Partnerschaften auf RSAC-Konferenz 2025

Massiver Bedarf an Security-Services im Mittelstand

Köln, 24. April 2025 – Die q.beyond AG baut ihre Security-Leistungen weiter aus. Dazu zählen unter anderem neue Partnerschaften mit Technologie-Spezialisten, der Einsatz von KI-Technologien sowie die Eröffnung eines zweiten Cyber Defence Centers (CDC) im Juni am q.beyond Nearshoring-Standort in Riga (Lettland). Ziel ist es, die mittelständischen Kunden von q.beyond aus den Fokusbranchen Handel, produzierendes Gewerbe und Logistik sowie der Finanzwirtschaft und dem öffentlichen Sektor umfassend gegenüber IT-Security-Risiken zu schützen.

„Der Mittelstand hat aktuell ein stark gestiegenes Bedürfnis, seine IT sowie seine kritischen Firmeninformationen abzusichern und sich gegen Cyber-Bedrohungen zu wappnen. Gleichzeitig möchten die Unternehmen dabei zunehmend unabhängig von großen Herstellern sein. Diese IT-Souveränität ermöglichen wir ihnen durch unsere Cloud- und Application-Services aus unseren Hochsicherheitsrechenzentren im Inland, sowie durch unser erneut massiv ausgebautes Angebot an Security-Leistungen“, so Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. In letzter Zeit konnte q.beyond weitere Kunden für ihre Security-Services gewinnen – darunter auch Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS).

Eigene Cyber Defence Center für proaktiven Schutz

Zentraler Bestandteil der Security-Strategie von q.beyond ist der proaktive und umfassende Schutz ihrer mittelständischen Kunden vor Cyber-Bedrohungen. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wird der IT-Dienstleister noch im Juni dieses Jahres neben dem bereits existierenden Cyber Defence Center am Standort Ulm ein zweites CDC an seinem Nearshoring-Standort in Riga eröffnen. Ein Team aus erfahrenen IT-Sicherheitsexperten steht dabei 24/7 bereit, um mögliche Cyber-Angriffe im Vorfeld zu erkennen, diese abzufangen und im Bedarfsfall schnell einschreiten zu können. Zusätzlich hat q.beyond durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz zuletzt ihre Security-Services weiter automatisiert. Reaktionszeiten konnten damit zusätzlich verkürzt und Cyber-Angriffsmuster schneller aufgedeckt werden.

Dabei setzt q.beyond auf die besten am Markt verfügbaren Technologien. Dazu hat der IT-Dienstleister in jüngster Zeit seine Partnerschaften mit Security-Technologie-Spezialisten wie Claroty, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Rapid7, Splunk, LocateRisk oder AttackIQ erneuert sowie erweitert. Weitere Partnerschaften werden im Rahmen der kommenden RSAC-Konferenz, der weltweit führende Messe für Cyber Security, die vom 28. April bis 1. Mai in San Francisco stattfindet, angekündigt.

Vollumfängliche Security-Services für steigende Sicherheitsanforderungen

„Die Anforderungen an den Schutz der eigenen IT und Daten steigen bei den Unternehmen weiter exponentiell. Kaum ein mittelständisches Unternehmen hat hierfür die eigenen Ressourcen. Daher bieten wir ihnen mit unseren Managed Security-Services ein Rundum-sorglos-Paket, das jegliche individuellen Anforderungen an die IT-Sicherheit vollumfänglich abbildet“, so Ralph Huenten, Head of Security bei q.beyond.

Zum umfassenden Schutz der Unternehmen zählt laut Huenten etwa in der Industrie und im produzierenden Gewerbe auch die Absicherung der Operational Technology (OT): „Dabei geht es beispielsweise um Produktionsmaschinen. Auch diese geraten durch die zunehmende Vernetzung vermehrt ins Visier von Angreifern. Cyber-Attacken hierauf können für Unternehmen existenzbedrohend werden. Die Absicherung der OT in der Industrie ist daher essenziell.“





Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. Unser starkes Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, AI und Security mit. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt: q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

