IRW-News: U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Inc. beginnt mit metallurgischen Testarbeiten auf dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska

IRW-PRESS: U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining Inc. beginnt mit metallurgischen Testarbeiten auf dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska

Anchorage, Alaska - 24. April 2025 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) (U.S. GoldMining oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit metallurgischen Testarbeiten begonnen hat, die zur Erstellung der vorgeschlagenen ersten wirtschaftlichen Bewertung für das Gold-Kupfer-Projekt Whistler (Whistler oder das Projekt) 105 Meilen nordwestlich von Anchorage (Alaska) beitragen werden. Wie bereits am 15. April 2025 bekannt gegeben, soll die geplante Studie (die PEA) eine erste Bewertung gemäß der U.S. Regulation (Verordnung) S-K 1300 (S-K 1300) und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) darstellen.

Highlights:

- Das Hauptziel der metallurgischen Testarbeiten ist die Entwicklung eines vorläufigen, für die Metallgewinnung optimierten Verfahrensablaufs für die Gold-Kupfer-Mineralisierung in Whistler, der in der geplanten PEA verwendet werden soll.

- Das Unternehmen hat Base Metallurgical Laboratories Ltd. (BaseMet) mit Sitz in Kamloops, British Columbia (Kanada), mit der Durchführung der Testarbeiten beauftragt. BaseMet ist auf Mineralaufbereitung, Goldgewinnungstechnologien, Zerkleinerung, Geometallurgie und angewandte Mineralogie spezialisiert und verfügt über Erfahrung in Nordamerika und international in Dutzenden von Gold-Kupfer-Projekten für einige der größten Bergbauunternehmen der Welt.

- Die metallurgischen Testarbeiten umfassen:

o Vorbereitung von Variabilitätsmischproben und einer Master-Mischprobe aus Bohrkernproben, die während der Bohrsaisons 2023-2024 in der Lagerstätte Whistler entnommen wurden.

o Charakterisierung des Einsatzmaterials durch Analyse des Erzgehaltes und QEMSCAN-Mineralogie (Rasterelektronenmikroskopie).

o Detaillierte Mineralogie der Master-Mischprobe, einschließlich einer Studie über das Verhalten der Goldmineralisierung.

o Zerkleinerungstests zur Bestimmung des Brech- und Mahlprozesses.

o Sulfidflotationstests zur Bestimmung des Aufbereitungsverlaufs für Chalkopyritkonzentrat.

o Goldgewinnung mittels Gravitationsverfahren und Zyanidlaugung an Konzentratrückständen zur weiteren Optimierung der Goldgewinnung.

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, erklärte: Das Unternehmen freut sich sehr, eine der grundlegenden Studien zu beginnen, die als Basis einer soliden PEA für das Projekt dienen sollen. Frühere metallurgische Testarbeiten kamen zu dem Schluss, dass die Gold-Kupfer-Porphyr-Mineralisierung in Whistler für eine konventionelle Flotationsroute geeignet ist, die ein verkaufsfähiges hochwertiges Kupferkonzentrat mit Gold- und Silberanteilen liefert. Da frühere Testarbeiten Gewinnungsraten von 70 % für Gold und 83 % für Kupfer lieferten, glauben wir, dass es noch Spielraum für eine Optimierung der Gewinnung gibt. Unser Ziel mit dieser aktuellen Testreihe ist es, die früheren konventionellen Flotationstests fortzusetzen und den Aufbereitungsablauf zu optimieren. Zusätzliche Datenpunkte zur Variabilität werden es uns ermöglichen, die Metallgewinnungsraten in verschiedenen Teilen der Lagerstätte zu verstehen und zu quantifizieren, inwieweit eine Zyanidlaugung potenziell zu einer Verbesserung der Goldgewinnung führen kann.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler liegt, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage (Alaska, USA) befindet. Das Projekt Whistler umfasst mehrere Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationsziele innerhalb eines großen regionalen Landpakets, das sich vollständig auf Bergbau-Claims des Bundesstaates Alaska mit einer Gesamtfläche von etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer) befindet. Die Mineralressource des Projekts Whistler umfasst 294 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t AuÄq für 6,48 Mio. Unzen AuÄq (Kategorie angedeutet) sowie 198 Mio. Tonnen mit 0,65 g/t AuÄq für 4,16 Mio. Unzen AuÄq (Kategorie vermutet).

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie in der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska (S-K 1300-konformer technischer Bericht, Zusammenfassung erste Bewertung für das Whistler-Projekt, Süd-Zentral-Alaska) mit Stichtag 12. September 2024 und im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 2024 Updated Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska (NI 43-101-konforme aktualisierte Schätzung der Mineralressourcen 2024) mit Stichtag 12. September 2024, die unter den jeweiligen Profilen des Unternehmens unter www.sec.gov und www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Weitere Informationen finden Sie unter www.usgoldmining.us.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Chair

Tim Smith, Chief Executive Officer

Telefon, gebührenfrei: 1-833-388-9788

E-Mail: info@usgoldmining.us

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Tatsachen stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zu diesen Aussagen gehören Aussagen zu den Plänen und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, einschließlich der geplanten metallurgischen Testarbeiten und der PEA. Wörter wie erwartet, geht davon aus, plant, schätzt und beabsichtigt oder ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind und bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder impliziert genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse künftiger Explorationsarbeiten die Erwartungen nicht bestätigen, Abweichungen bei den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf solche im Zusammenhang mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erteilung von behördlichen Genehmigungen oder Lizenzen, Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte, andere Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Liegenschaften verbunden sind, sowie die anderen Risikofaktoren, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen des Unternehmens unter www.sec.gov und in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden (Canadian Securities Administrators) eingereichten Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und U.S. GoldMining übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

