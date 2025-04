Umsatz und Gewinn bei Vossloh unter Vorjahr - Auftragsbestand auf Rekordhoch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Bahnzulieferer Vossloh hat im ersten Quartal die durch Großprojekte geprägten hohen Vorjahreswerte nicht erreicht.

Bei einem Umsatzrückgang auf 251,1 (Vorjahr: 268,8) Millionen Euro sank das operative Ergebnis (Ebit) auf 7,4 (17,9) Millionen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Auftragseingang lag ebenfalls mit 339,2 (350,1) Millionen Euro unter dem Vorjahreswert. Der Auftragsbestand erreichte indes mit 926,4 (804,1) Millionen einen Rekordwert.

"In der Gesamtschau gibt uns das große Zuversicht für die weitere Entwicklung von Vossloh in der Zukunft", erklärte Vossloh-Chef Oliver Schuster. Dank der vollen Orderbücher gehe er für 2025 erneut von einem deutlichen operativen Wachstum aus. Der Umsatz solle demnach 1,25 bis 1,325 (1,2) Milliarden Euro erreichen und das Ebit 110 bis 120 (105,2) Millionen. Vor allem in China, den USA und Deutschland werde ein deutliches Wachstum erwartet.

