Vossloh startet mit Einbrüchen ins Jahr - Prognose bestätigt

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Schienen- und Verkehrstechnik-Konzern Vossloh ist mit einem unerwarteten Umsatzrückgang ins Jahr gestartet. Mit gut 251 Millionen Euro lag der Erlös knapp sieben Prozent niedriger als im außergewöhnlich guten Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet. Vossloh erklärte die Entwicklung mit späteren Auslieferungen nach China. Zugleich brach der Gewinn noch stärker ein als gedacht. Ein Auftragsbestand in Rekordhöhe stimmt den Vorstand jedoch zuversichtlich, seine angekündigten Jahresziele zu erreichen.

Im ersten Quartal verdiente Vossloh unter dem Strich knapp sieben Millionen Euro und damit über ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum. Der operative Gewinn (Ebit) brach sogar um fast 60 Prozent auf 7,4 Millionen Euro ein. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand jedoch weiterhin mit einem Umsatz von 1,25 bis 1,325 Milliarden Euro. Der operative Gewinn soll 110 bis 120 Millionen Euro erreichen. Der geplante Kauf des französischen Betonschwellenspezialisten Sateba kommt noch hinzu. Wann genau die Übernahme vollzogen wird, ließ der Vorstand nun allerdings offen. Zuvor hatte er spätestens Anfang Mai ins Auge gefasst./stw/zb