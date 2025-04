DAX® - Endet mit der Woche auch der Höhenflug?

Bei einer erneut relativ großen Hoch-Tief-Spanne von 350 Punkten hat der DAX® gestern weiter zulegen können und zum ersten Mal seit dem 2. April (Trumps „Liberation Day“) über der Marke von 22.000 Punkten geschlossen. Von den vergangenen sieben Handelstagen konnte der Index damit sechs im Plus beenden. Im Schnitt gelang in diesem Zeitraum ein Plus von 1,2 % pro Tag. Nachdem also die nächste runde Marke und auch das Tief vom 31. März (21.978 Punkte) überwunden sind, rücken zum Wochenschluss die Abrisskante bei 22.226 Punkten und die 50-Tage-Linie (aktuell: 22.213 Punkte) als wirklich massiver Widerstandsbereich in den Fokus. Bei 22.366 verläuft dazu noch eine Abwärtstrendlinie, deren Bedeutung man zwar nicht zu hoch hängen sollte, die aber in Kombination mit den beiden anderen Hürden zu einem echten Widerstands-Cluster werden könnte. Kurzfristig agierende Marktteilnehmer, die die Erholung nutzen konnten, könnten hier ggf. über aktive (Teil-)Gewinnmitnahmen nachdenken oder den steilen Aufwärtstrend (aktuell: 21.428 Punkte) als engmaschige Absicherung heranziehen. Sollten die Widerstände im Zuge der laufenden Dynamik überwunden werden, ist der Weg zu den alten Hochs relativ frei.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

