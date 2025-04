EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Portfoliounternehmen More Impact erzielt deutlich positives ESG-Scoring

EQS-News: More Impact AG / Schlagwort(e): ESG

DN Deutsche Nachhaltigkeit: Portfoliounternehmen More Impact erzielt deutlich positives ESG-Scoring



Deutsche Nachhaltigkeit stellt Ergebnisse ihres mit externer Beteiligung entwickelten Impact-Investment-Prozess vor

Scoring der More Impact AG zeigt mit 32,5 Punkten deutlich positive Effekte auf Umwelt und Gesellschaft

Gesundheit, medizinische Sicherheit und Schutz vulnerabler Gruppen besonders hervorzuheben

Hohes Scoring von More Impact unterstreicht Investmententscheidung der Deutschen Nachhaltigkeit

Frankfurt am Main, 25. April 2025 – Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN DE000A3DW408) berichtet über eine positive ESG-Bewertung ihres Beteiligungsunternehmens More Impact AG („More Impact“). More Impact hat den mehrstufigen Impact-Investment-Prozess damit erfolgreich durchlaufen, den die Deutsche Nachhaltigkeit mit externer Beteiligung des wissenschaftsbasierten Netzwerkes THE SEVENTEEN entwickelt hat. Mit einem Gesamtscoring von 32,5 Punkten bewegt sich More Impact im deutlich positiven Bereich der möglichen Skala von minus 100 bis plus 100 Punkten. Das gute Ergebnis zeigt, dass More Impact mit dem Geschäftsmodell und den Nachhaltigkeitsaktivitäten einen messbaren, deutlich positiven Effekt auf Umwelt und Gesellschaft erzielt. Die von der Deutschen Nachhaltigkeit definierte notwendige Impact-Schwelle von 25 Punkten wurde ebenfalls signifikant überschritten. Insbesondere im Bereich „Social“ hat der Hightech-Medical Hub mit 16 Punkten besonders gut abgeschnitten. Aber auch im Umwelt-Bereich mit 9 Punkten und auf Governance-Ebene mit 7,5 Punkten werden More Impact deutlich positive Einflüsse bestätigt. Mit einem Fokus auf medizinisch-technologische Innovationen, wie u.a. dem nadellosen Injektionsgerät „Speedinject“ hat für More Impact vor allem die Gesundheit und medizinische Sicherheit seiner Nutzer höchste Priorität. Der Schutz vulnerabler Gruppen, ein hoher Medizinstandard sowie eine verständliche Risiko-Kommunikation wurden als relevante zukünftige Handlungsfelder des Hightech-Medical Hubs identifiziert. Neben dem „Speedinject“ ist More Impact auch an einem patentierten, smarten Inhalationsgerät beteiligt, der u.a. für medizinische Zwecke sowie perspektivisch zur Rauchentwöhnung verwendet werden kann. Der Inhalator hat somit einen positiven Einfluss auf die Gesundheit des Nutzers. Beim Einsatz zur Rauchentwöhnung würden zudem umweltschädliche Stoffe, wie z.B. Teer oder Kohlenstoffmonoxid, herausgefiltert. Als Technologieunternehmen liegt für die More Impact AG bei ihren Produktinnovationen künftig zudem im Handlungsfeld Kreislaufwirtschaft ein zentraler Hebel zur Ressourcenschonung. Bereits in der aktuellen Entwicklungsphase werden modulare Designprinzipien, recycelbare Materialien und Produktlanglebigkeit mitgedacht.

Der eigens für die Deutsche Nachhaltigkeit entwickelte Impact-Investment-Prozess wurde gemeinsam mit den Nachhaltigkeitsexperten des wissenschaftsbasierten Netzwerks THE SEVENTEEN durchgeführt und wird von allen Beteiligungsunternehmen durchlaufen. Der mehrstufige Prüfprozess basiert auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen sowie einem einzigartigen Scoring-Modell, das auf 40 ESG-Prüfkriterien aufsetzt.

Ole Nixdorff, CEO der Deutschen Nachhaltigkeit: „Das positive Ergebnis unserer Beteiligung More Impact freut uns sehr. Wir können mit der aktuellen Analyse erneut belegen, dass wir in Unternehmen investiert sind, die einen hohen Impact Grad von mindestens 25 Punkten und mehr aufweisen. Mit dem Fokus auf Gesundheit, Ressourcenschonung und CO2-Reduktion passt More Impact perfekt in unser Beteiligungsportfolio.“

