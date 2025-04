EQS-News: Innovative Ziegelarchitektur aus aller Welt: 849 Projekte für Brick Award 26 eingereicht

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Innovative Ziegelarchitektur aus aller Welt: 849 Projekte für Brick Award 26 eingereicht



25.04.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Brick Award für innovative Ziegelarchitektur wird 2026 bereits zum 12. Mal verliehen

Rekordeinreichung: Insgesamt 849 Einreichungen aus allen Kontinenten

wienerberger initiierte den Brick Award im Jahr 2004, um innovative, herausragende und nachhaltige Ziegelarchitektur zu fördern

Wien, 25. April 2025 – Der Brick Award ist ein international renommierter Architekturpreis, der für innovative, inspirierende und herausragende Ziegelarchitektur vergeben wird. Unabhängige Architekturkritiker, führende Experten, visionäre Architekten und innovative Bauträger sind eingeladen, außergewöhnliche und kreative Gebäude sowie andere Bauwerke aus Tonbaustoffen einzureichen. 2026 verleiht wienerberger den Brick Award bereits zum zwölften Mal. Die internationale Relevanz der Auszeichnung zeigt sich in den beeindruckenden Einreichungen für den Brick Award 26: Mit 849 Projekten aus allen Kontinenten wurde ein neuer Rekord erzielt.

Dazu sagt Heimo Scheuch, CEO wienerberger: „Der Brick Award bietet eine Bühne für exzellente Ziegelarchitektur und würdigt Architekten, die mit ihrer Innovationskraft ästhetische, nachhaltige, leistbare und hochwertige Gebäude schaffen. Rund um den Globus entdecken visionäre Architekten laufend neue Möglichkeiten, um ressourcenschonend zu bauen und gleichzeitig höchste Lebensqualität zu ermöglichen. Für sie haben wir den Brick Award ins Leben gerufen. Als wienerberger macht es uns stolz zu sehen, dass diese Auszeichnung heute auf allen Kontinenten Anerkennung findet. Wir freuen uns darauf, im Rahmen des Brick Award 26 erneut herausragende Projekte auszuzeichnen und damit weltweit Inspiration für zukunftsweisende Architektur zu schaffen.“

Seit seiner Gründung 2004 hat wienerberger den Brick Award stetig weiterentwickelt, um aktuelle Themen und Herausforderungen – etwa im Bereich der Nachhaltigkeit – abzubilden. Der Brick Award wird in fünf Kategorien verliehen: Die meisten Einreichungen gab es in der Kategorie „Feeling at home“ (28 %), gefolgt von „Sharing public spaces“ (26 %), „Living together“ (25 %) und „Working together“ (12 %). In die Sonderkategorie „Building outside the box“ fallen 9 % der insgesamt 849 Projekte.

Aus allen Einreichungen werden die 50 außergewöhnlichsten Projekte für den Award nominiert. Die Auswahl trifft eine Jury aus international renommierten Architekten, Architekturkritikern und Journalisten. Zu den Kriterien zählen innovatives Design, das architektonische Konzept, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz sowie der innovative Einsatz des Baustoffs Ziegel. Dabei ist es unerheblich, ob Ziegel von wienerberger verwendet werden.

Die Gewinner des Brick Award 26 – je ein Projekt pro Kategorie – erhalten ihre Auszeichnung bei einer festlichen Preisverleihung in Wien im Juni 2026.

Nähere Informationen zum Brick Award finden Sie unter www.brickaward.com.



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Anfang 2024 hat wienerberger die Akquisition von Terreal erfolgreich abgeschlossen und wird damit zum führenden europäischen Anbieter von innovativen Dach- und Solar-Komplettlösungen sowie Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in Europa und Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 4,5 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 760 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

25.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com





2122752 25.04.2025 CET/CEST