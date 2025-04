Mit eingerechneten Krypto-Verlusten sähe Teslas Quartalsbilanz noch trüber aus

Im ersten Quartal hat der Elektroauto-Hersteller Tesla die Erwartungen des Marktes meilenweit verfehlt. Statt eines Gewinns von 39 US-Cent je Aktie verkündete Tesla nur 27 US-Cent Gewinn.

Das aber ist die adjustierte Zahl. Der tatsächliche Gewinn nach gängigen Bilanzierungsstandards liegt sogar nur bei zwölf US-Cent je Aktie. Weil Tesla Verluste mit Kryptowährungen aus dem adjustierten Gewinn streicht, fällt diese Metrik doppelt so gut aus wie der nicht-adjustierte Gewinn, wie Bloomberg anmerkt.

Es ist nicht unüblich, und natürlich auch erlaubt, dass Konzerne eigene Erfolgsmetriken nutzen, um Anlegern die Performance im Kerngeschäft besser zu veranschaulichen. Das ist auch bei Tesla nicht anders. In den Quartals- und Jahresberichten wird diese Kennzahl als adjustierter oder „Non-GAAP“-Gewinn gekennzeichnet.

GAAP steht für “Generally Accepted Accounting Principles”, die allgemein anerkannten Grundsätze der Rechnungslegung in den USA. Diesen Standard müssen gelistete Unternehmen in den USA erfüllen, so sieht es die Börsenaufsicht SEC vor. International wird indes üblicherweise der Standard IFRS genutzt.