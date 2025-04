Delivery Hero: Comeback mit starken Zahlen – Übernahmefantasie sorgt für zusätzlichen Schwung

Die Aktie des Berliner Essenslieferanten Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43) gehörte zuletzt zu den spannenden Werten im deutschen Markt. Nachdem das Papier am Donnerstag vergangener Woche zunächst deutlich eingebrochen war, setzte unmittelbar danach eine beeindruckende Erholung ein, die am heutigen Montag sogar einen Höchststand über 27,50 Euro markierte – das höchste Kursniveau seit Mitte März. Auslöser für diese rasante Trendwende waren überzeugende Quartalszahlen sowie zunehmende Spekulationen um eine mögliche Übernahme durch den US-Konkurrenten Doordash, die Anleger elektrisierten und der Aktie zusätzlichen Auftrieb gaben.

Die jüngsten Quartalszahlen untermauern eindrucksvoll den Wachstumskurs des Berliner Unternehmens: Delivery Hero steigerte den Umsatz im ersten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 22 Prozent auf rund 3,5 Milliarden Euro. Auch das Bruttowarenvolumen (GMV), eine zentrale Kennzahl für das operative Geschäft, verbesserte sich auf 12,4 Milliarden Euro. Zudem überraschte der Lieferdienst positiv mit einer deutlichen Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge – ein klares Signal, dass die anhaltenden Maßnahmen zur Kostenkontrolle und Effizienzsteigerung nun Früchte tragen. Delivery Hero bestätigte in diesem Kontext die Jahresprognose für 2025 und peilt weiterhin das Erreichen nachhaltiger operativer Gewinne an. Strategisch nimmt das Unternehmen gezielt Anpassungen vor: So gab das Management kürzlich bekannt, sich aus dem wettbewerbsintensiven thailändischen Markt zurückzuziehen, um Kapital auf profitablere Regionen zu konzentrieren.

Neben der fundamental überzeugenden Quartalsbilanz befeuerte zuletzt vor allem eine lebhafte Übernahmefantasie die Kursentwicklung. In Finanzforen und auf sozialen Netzwerken wie Reddit und Twitter kursierten intensiv Gerüchte, wonach der US-amerikanische Essenslieferdienst Doordash Interesse an einer möglichen Übernahme von Delivery Hero haben könnte. Offizielle Stellungnahmen blieben bislang aus, doch allein die Spekulation über eine mögliche transatlantische Fusion genügte, um Investoren aufhorchen zu lassen. Analysten bewerten ein solches Szenario grundsätzlich als attraktiv, da Delivery Hero für Doordash eine strategisch sinnvolle Erweiterung auf den europäischen und nahöstlichen Markt darstellen würde. Gleichzeitig warnen Marktbeobachter jedoch davor, dass eine mögliche Übernahme regulatorische Herausforderungen nach sich ziehen könnte. Doch unabhängig davon verleihen die Gerüchte dem Kurs kurzfristig zusätzlichen Rückenwind.

Delivery Hero Tageschart

Betrachtungszeitraum: 28.04.2020– 28.04.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Aus technischer Sicht zeigt sich die Aktie von Delivery Hero aktuell spannend positioniert. Seit dem langjährigen Tief bei rund 15 Euro konnte das Papier einen Boden ausbilden und befindet sich seither in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Nachdem zuletzt die 100-Tage-Linie bei knapp unter 27 Euro nach oben durchbrochen wurde, verstärkt sich das bullische Bild zunehmend. Die Aktie ist auf einem guten Weg, kurzfristig wichtige Widerstände anzusteuern. Eine bedeutende Hürde stellt die 200-Tage-Linie dar, die derzeit bei etwa 28,80 Euro verläuft. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke könnte einen weiteren Trendwechsel signalisieren und neues Aufwärtspotenzial freisetzen. Fällt der Kurs hingegen unter die psychologisch wichtige Marke von 20 Euro zurück, wäre Vorsicht geboten, da der Aufwärtstrend damit gebrochen wäre.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Delivery Hero

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Delivery Hero UG5PT7 2,90 24,00 24,00 9 Open End Delivery Hero UG43W5 8,61 18,12 18,12 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2025; 12:50 Uhr

Turbo Open End Bear auf Delivery Hero

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Delivery Hero UG18L0 0,83 34,823 34,823 -3 Open End Delivery Hero UG41DB 2,45 28,948 28,948 -12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2025; 12:58 Uhr

Faktor-Optionsscheine Long auf Delivery Hero

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Delivery Hero UG4YRR 12,96 23,292637 25,787842 10 Open End Delivery Hero HD70V6 7,13 21,268855 23,927462 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2025; 13:00 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf Delivery Hero

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Delivery Hero UG51E4 0,87 30,283 28,357001 -10 Open End Delivery Hero HD92E8 1,06 31,881444 29,22572 -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.04.2025; 13:00 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!