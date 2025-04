Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH 28.04.2025 / 10:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG Unternehmen: clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 28.04.2025 Kursziel: 2,90 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,90. Zusammenfassung: clearvise hat im Jahr 2024 gehalten, was sie versprochen hat, obwohl die Windverhältnisse schwach und das Preisumfeld volatil waren. Beim bereinigten EBITDA (AEBITDA) übertraf das Unternehmen mit EUR23,0 Mio. unsere Prognose um 3%. Erfreulich ist, dass clearvise sogar ein positives Nettoergebnis von EUR0,7 Mio. erzielte (FBe: EUR-1,7 Mio.). Das Unternehmen ist bilanziell mit einer Eigenkapitalquote von 42% stark aufgestellt und hat ausreichend finanziellen Spielraum, um weiter zu wachsen. Für 2025 erwartet clearvise ein Umsatzwachstum von 20% bis 26% (EUR43,3 Mio. - EUR45,5 Mio.). Das AEBITDA sieht das Unternehmen bei EUR27,1 Mio. bis EUR29,2 Mio., was einem Anstieg um mindestens 18% J/J entspricht. Im Jahr 2024 wurde das Grünstromportfolio um netto 42 MW auf 316 MW erweitert. Im April 2025 wurde der französische PV-Park Chassiecq (36 MW) in Betrieb genommen, und im September soll der deutsche Windpark Weilrod 2 (19 MW) ans Netz gehen. Darüber hinaus nimmt clearvise eine aktivere Dividendenpolitik auf und schlägt eine Dividende von EUR0,06 pro Aktie vor (Dividendenrendite: 3,6%). Wir sehen das Unternehmen nach den Umsatzrückgängen der letzten beiden Jahre, die durch sinkende Strompreise und Portfoliooptimierung (Verkauf der finnischen Windparks und der Biogasanlage) verursacht wurden, wieder auf dem Wachstumspfad. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR2,90. Beim gegenwärtigen Kurs notiert die Aktie ca. 20% unter Buchwert, der bei EUR2,12 pro Aktie liegt. Wir sehen die Aktie daher als stark unterbewertet an und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Kurspotenzial: ca. 70%. First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.90 price target. Abstract: clearvise delivered what it promised in 2024, despite weak wind conditions and a volatile price environment. The company's adjusted EBITDA (AEBITDA) of EUR23.0m exceeded our forecast by 3%. It is worth mentioning that clearvise even achieved a positive net result of EUR0.7m (FBe: EUR-1.7m). The company has a strong balance sheet with an equity ratio of 42% and has sufficient financial leeway to continue growing. For 2025, clearvise is guiding towards revenue growth of 20% to 26% (EUR43.3m - EUR45.5m). The company expects AEBITDA of EUR27.1m to EUR29.2m, which corresponds to an increase of at least 18% y/y. In 2024, the green power portfolio expanded by 42 MW net to 316 MW. The French PV park Chassiecq (36 MW) was commissioned in April 2025, and the connection of the German wind farm Weilrod 2 (19 MW) to the grid is scheduled for September. What is more, clearvise is adopting a more active dividend policy and is proposing a dividend of EUR0.06 per share (dividend yield: 3.6%). We see the company back on a growth track after the sales declines of the last two years, which were caused by falling electricity prices and portfolio optimisation (sale of the Finnish wind farms and the biogas plant). An updated DCF model yields an unchanged EUR2.90 price target. At the current price, the share is trading some 20% below book value, which is EUR2.12 per share. We therefore consider the share to be strongly undervalued and confirm our Buy recommendation. Upside: ca. 70%. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32354.pdf Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2125430 28.04.2025 CET/CEST °