IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold erweitert Golden Dyke-Mineralisierung mit mehreren Hochgradigen Abschnitten nach Westen und in die Tiefe

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold erweitert Golden Dyke-Mineralisierung mit mehreren Hochgradigen Abschnitten nach Westen und in die Tiefe

Ergebnisse umfassen 0,5 m mit 164,3 g/t AuEq (96,8 g/t Au, 28,2 % Sb)

26. August 2025 - Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-200000m-drill-program-to-significantly-increase-the-resource-target/ -) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt:MV3.F) gibt die Ergebnisse von vier Diamantbohrlöchern im Prospektionsgebiet Golden Dyke des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts Sunday Creek in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 5).

Vier wichtige Punkte

1. Golden Dyke vergrößert sich - Durch Bohrungen wurde das Goldsystem auf eine Tiefe von 560 m erweitert (eine der tiefsten Bohrungen bisher) und zwei völlig neue Goldadern 50 m westlich des bekannten Gebiets entdeckt, was zeigt, dass die Lagerstätte in alle Richtungen weiter wächst.

2. Sehr hochgradige Goldfundstellen - Mehrere Bohrlöcher lieferten außergewöhnliche Goldgehalte, darunter 164,3 g/t Gold auf 0,5 m, was bestätigt, dass Golden Dyke extrem reichhaltige Goldzonen enthält.

3. Infill-Bohrungen belegen Kontinuität - Bohrloch SDDSC171 füllte erfolgreich eine 100 m bis 110 m breite Lücke zwischen früheren Bohrlöchern und bestätigte, dass sich das Gold in diesem Gebiet konsistent fortsetzt, was die Zuversicht stärkt, dass die Mineralisierung zusammenhängend und nicht fleckig ist.

4. Rekord-Antimonvorkommen steigert den Wert erheblich - Die Bohrungen lieferten das dritthöchste jemals in diesem Projekt gemessene Antimonvorkommen (48,9 % Sb) und bestätigten Sunday Creek als wertvolle Doppel-Rohstofflagerstätte mit Gold und Antimon, einem wichtigen Metall mit hoher Nachfrage, was das wirtschaftliche Potenzial des Projekts insgesamt stärkt.

Michael Hudson, President und CEO, erklärt: Das Golden Dyke-System wächst weiterhin in alle Richtungen. Unsere jüngsten Bohrungen haben die Mineralisierung sowohl seitlich als auch in der Tiefe erweitert und neue hochgradige Zonen aufgedeckt. SDDSC168W1 hat die westliche Seite von Golden Dyke vertikal auf 560 m unter der Oberfläche erweitert. Dies ist eine unserer tiefsten Ost-West-Bohrungen und liefert spektakuläre Abschnitte mit 164,3 g/t AuEq über 0,5 m und 170,2 g/t AuEq über 0,2 m. SDDSC175 erweiterte das System erfolgreich um 50 m in westlicher Richtung in Richtung Christina und durchteufte neun Aderensätze, darunter zwei bisher unbekannte Strukturen außerhalb unseres aktuellen Explorationsziels, wobei die Mineralisierung in einer Tiefe von nur 50 m unter der Oberfläche beeindruckende Mächtigkeiten von 11,6 m mit 3,4 g/t AuEq aufwies.

Ebenso wichtig ist, dass unsere strategischen Infill-Bohrungen enormes Vertrauen in die Kontinuität und den Gehalt des Systems schaffen. SDDSC171 füllte eine Lücke von etwa 100 m bis 110 m vertikalem Abstand zwischen den vorherigen Bohrlöchern und bestätigte erneut die Kontinuität des Gehalts über den gesamten Golden Dyke. Dies wurde durch Abschnitte mit 0,9 m mit 68,1 g/t AuEq, 4,2 m mit 4,5 g/t AuEq und 2,8 m mit 13,7 g/t AuEq belegt, während gleichzeitig eine hochgradige Mineralisierung in einem zuvor nicht modellierten Adersystem entdeckt wurde.

Die Kombination aus kontinuierlichen Erschließungserfolgen, hochgradigen Abschnitten, breiteren mineralisierten Zonen und der durch Infill-Bohrungen bestätigten Kontinuität bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass das Gold-Antimon-System Sunday Creek ein erhebliches Wachstumspotenzial birgt, während wir den bekannten mineralisierten Korridor weiter systematisch erkunden und erweitern.

FÜR DIEJENIGEN, DIE DETAILS MÖGEN

Wichtigste Erkenntnisse

Vier Diamantbohrlöcher im Prospektionsgebiet Golden Dyke haben das System auf eine Tiefe von 560 m erweitert, mit hohen Goldgehalten von bis zu 168,0 g/t und Antimon von bis zu 48,9 %. Neue Adergruppen wurden 50 m westlich der bekannten Mineralisierung entdeckt, und eine flache Mineralisierung wurde in einer Tiefe von 50 m mit Mächtigkeiten von bis zu 11,6 m mit 3,4 g/t AuEq bestätigt. Mit den Infill-Bohrungen konnte eine 110 m lange Lücke zwischen den Bohrlöchern erfolgreich überbrückt werden, wodurch die Kontinuität der Gehalte mit Abschnitten von 0,9 m mit 68,1 g/t AuEq bestätigt wurde.

Eine weitere Bohranlage wurde zum Standort gebracht, sodass nun insgesamt neun Bohranlagen in Sunday Creek im Einsatz sind.

Zu den Highlights der Bohrlöcher zählen:

SDDSC168W1:

· Einer der tiefsten Ost-West-Bohrlöcher bei Golden Dyke durchteufte erfolgreich fünf Adersätze in Golden Dyke und verlängerte die westliche Seite von Golden Dyke vertikal auf 560 m unter der Oberfläche. Zu den Highlights zählen:

o 0,2 m mit 170,2 g/t AuEq (168,0 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 723,4 m

o 0,5 m mit 164,3 g/t AuEq (96,8 g/t Au, 28,2 % Sb) ab 776,4 m, was das dritthöchste Antimon-Ergebnis ist, das im Rahmen des Projekts erzielt wurde

SDDSC171:

· Eine ost-westlich verlaufende Infill-Bohrung durchteufte sechs bekannte Adersätze sowie einen neuen Adersatz. Die Bohrung füllte eine Lücke von etwa 100 m bis 110 m vertikalem Abstand zwischen den vorherigen Bohrlöchern und bestätigte erneut die Kontinuität der Gehalte im gesamten Golden Dyke.

o 0,2 m mit 119,8 g/t AuEq (117,0 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 457,6 m

o 0,9 m mit 68,1 g/t AuEq (68,1 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 166,1 m

o 0,2 m mit 56,6 g/t AuEq (36,2 g/t Au, 8,5 % Sb) ab 427,5 m

SDDSC175:

· Ein west-östlich ausgerichtetes Bohrloch, das das Golden Dyke-System um 50 m nach Westen in noch nicht erkundete Gebiete verlängerte. Das Bohrloch durchteufte neun Aderensätze, darunter zwei bisher unbekannte, und durchschnitt eine Mineralisierung in einer Tiefe von etwa 50 m unter der Oberfläche, was das Potenzial für eine flache Lagerstätte belegt. Das Bohrloch stützt die potenzielle Erweiterung in Richtung Christina. Zu den Highlights zählen:

o 11,6 m mit 3,4 g/t AuEq (1,8 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 329,6 m

Erläuterung der Bohrlöcher

Bohrlochdiskussion

SDDSC168 und SDDSC168W1

SDDSC168W1 durchteufte erfolgreich fünf Adersätze im Golden Dyke und ergab eine außergewöhnlich hochgradige Gold- und Antimonmineralisierung. Zu den bedeutenden Einzelergebnissen zählen 168 g/t Au und 0,9 % Sb über 0,2 m in 723,4 m sowie 68,2 g/t Au und 48,9 % Sb über 0,3 m in 776,4 m, wobei die Antimonwerte das dritthöchste bisher im Projekt erzielte Einzelergebnis für Antimon darstellen. SDD168W1 ist eine der tiefsten Bohrlöcher, die bei Golden Dyke gemeldet wurden, wobei sich die Westseite von Golden Dyke vertikal 560 m unter der Oberfläche erstreckt. Diese bedeutenden Gehalte sowie die texturale Erkennung von zwei hochgradigen Adergruppen (GD70 und GD90) unterstreichen das Potenzial von Golden Dyke, während weitere Bohrungen fortgesetzt werden, um die hochgradige Mineralisierung weiter zu erforschen und auszubauen.

Zu den wichtigsten Highlights zählen:

· 1,9 m mit 16,5 g/t AuEq (16,3 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 723,4 m, darunter:

o 0,2 m mit 170,2 g/t AuEq (168,0 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 723,4 m

· 0,4 m mit 27,3 g/t AuEq (27,3 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 760,0 m

· 0,5 m mit 164,3 g/t AuEq (96,8 g/t Au, 28,2 % Sb) ab 776,4 m

SDDSC168 wurde in Ost-West-Richtung gebohrt, um das untere Golden Dyke-System zu durchschneiden. Die Bohrung wurde jedoch aufgrund einer Abweichung und des vorzeitigen Verlassens der Mineralisierung aufgegeben und als Keilbohrung (SDDSC168W1, siehe oben) erneut gebohrt, um das Golden Dyke-System anzusteuern. Der Randbereich der RS01-Ader wurde in der Bohrung durchschnitten. Zu den Highlights zählen:

· 2,4 m mit 2,9 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 458,6 m

· 1,7 m mit 8,6 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 3,1 % Sb) ab 471,8 m, einschließlich:

o 1,3 m mit 11,6 g/t AuEq (1,8 g/t Au, 4,1 % Sb) ab 472,2 m

SDDSC171

SDDQ171 wurde als Infill-Bohrung mit dem Ziel des Golden Dyke-Systems durchgeführt. Die ost-westlich ausgerichtete Bohrung durchschnitten sechs bekannte Adersätze innerhalb des Golden Dyke-Systems und durchteuften einen hochgradigen, zuvor nicht modellierten Adersatz in 130 m vertikaler Tiefe unter der Oberfläche (166 m Bohrloch). SDDSC171 wurde positioniert, um eine Lücke von etwa 100 m bis 110 m vertikalem Abstand zwischen den vorherigen Bohrlöchern SDDSC130 und SDDSC132 zu füllen, und bestätigte erfolgreich die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung innerhalb des Golden Dyke-Systems.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

· 0,9 m mit 68,1 g/t AuEq (68,1 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 166,1 m

· 0,4 m mit 47,1 g/t AuEq (7,9 g/t Au, 16,4 % Sb) ab 171,6 m

· 0,2 m mit 56,6 g/t AuEq (36,2 g/t Au, 8,5 % Sb) ab 427,5 m

· 2,8 m mit 13,7 g/t AuEq (9,8 g/t Au, 1,6 % Sb) ab 457,1 m, darunter:

o 0,2 m mit 119,8 g/t AuEq (117,0 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 457,6 m

· 0,8 m mit 16,6 g/t AuEq (5,1 g/t Au, 4,8 % Sb) ab 459,1 m

· 4,2 m mit 4,5 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 502,8 m

· 1,4 m mit 8,9 g/t AuEq (5,1 g/t Au, 1,6 % Sb) ab 503,8 m

SDDSC175

SDD175, das in west-östlicher Richtung gebohrt wurde, hat das Golden Dyke-System um 50 m westlich der bekannten Adersätze erweitert, wobei die Mineralisierung etwa 50 m vertikal unter der Oberfläche durchschnitten wurde, was das Potenzial für eine Mineralisierung aus sehr geringen Tiefen unterstreicht. Die Bohrung durchteufte neun Aderensätze, darunter zwei bisher unbekannte Aderensätze außerhalb des aktuellen Explorationszielgebiets. Dieses Ergebnis zeigt das Potenzial für eine weitere Ausdehnung des Golden Dyke-Systems in Richtung Westen bis nach Christina und unterstützt die Strategie des Unternehmens, systematisch nach Erweiterungen des bekannten mineralisierten Korridors zu suchen.

Zu den wichtigsten Highlights zählen:

· 6,0 m mit 1,4 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 163,0 m

· 1,7 m mit 6,6 g/t AuEq (5,8 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 203,4 m, darunter:

o 0,6 m mit 18,0 g/t AuEq (17,3 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 204,6 m

· 3,4 m mit 3,5 g/t AuEq (3,2 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 262,6 m, darunter:

o 1,0 m mit 8,8 g/t AuEq (8,4 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 264,0 m

· 1,7 m mit 8,6 g/t AuEq (5,7 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 312,1 m, darunter:

o 1,4 m mit 9,8 g/t AuEq (6,5 g/t Au, 1,4 % Sb) ab 312,1 m

· 0,8 m mit 13,4 g/t AuEq (11,4 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 318,9 m

· 11,6 m mit 3,4 g/t AuEq (1,8 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 329,6 m, darunter:

o 1,8 m mit 4,5 g/t AuEq (2,5 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 330,6 m

o 0,6 m mit 12,6 g/t AuEq (3,8 g/t Au, 3,7 % Sb) ab 334,4 m

o 2,0 m mit 4,7 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 339,2 m

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung des Programms

Eine weitere Bohranlage wurde zum Standort gebracht, sodass nun insgesamt neun Bohranlagen in Sunday Creek im Einsatz sind. Acht Bohranlagen führen Infill- und Erweiterungsbohrungen über eine Streichlänge von 1,6 km durch, während eine Bohranlage regionale Explorationsziele anvisiert. Derzeit werden insgesamt 37 Bohrlöcher aufgearbeitet und analysiert. Neun weitere Bohrlöcher werden aktiv gebohrt.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek liegt 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (Ha) mit genehmigten Explorationskonzessionen. SXGC ist auch Eigentümer des 1.054,51 Ha großen Grundstücks, das den wichtigsten Teil des Hauptbohrgebiets des Sunday Creek-Projekts bildet.

Seit Ende 2020 wurden von Sunday Creek insgesamt 187 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 88.812,55 m gemeldet. Fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m wurden zu geotechnischen Zwecken gebohrt. Weitere 14 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.990,95 m in Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben. Außerhalb des Hauptbohrgebiets Sunday Creek wurden regional 14 Bohrlöcher über 2.383 m gemeldet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher über 5.599 m abgeschlossen. Das Projekt umfasst nun insgesamt sechsundsechzig (66) Bohrlöcher mit >100 g/t AuEq x m und fünfundsiebzig (75) Bohrlöcher mit >50 bis 100 g/t AuEq x m unter Anwendung eines unteren Cutoff-Gehaltes von 2 m @ 1 g/t AuEq.

Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden hochgradigen Aderformationen ab. Diese wurden zunächst über eine Streichlänge von 1.500 m vom Christina- bis zum Apollo-Prospekt definiert, von denen etwa 620 m intensiver bebohrt wurden (Rising Sun bis Apollo). Bislang wurden mindestens 77 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) zusammen mit niedriggradigen Rändern definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildungen 1 bis 3).

Geologisch befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Das regionale Muttergestein der Sunday Creek-Mineralisierung ist eine interbedded Turbiditsequenz aus Siltsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu einer subgrünschistigen Fazies metamorphisiert und zu einer Reihe von offenen, nordwestlich verlaufenden Falten gefaltet sind.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify 3D-Animationen, Präsentationen und Videos auf der Website von SXGC. Diese Daten sowie ein Interview mit Michael Hudson, President und CEO, zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wurde kein oberer Goldgehalt-Cutoff angewendet, und die Intervalle werden als Bohrlochdicke angegeben. Bei zukünftigen Mineralressourcen-Studien wird jedoch die Notwendigkeit eines Cutoff-Gehalts für die Analyse bewertet werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine signifikante Ziffer geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen die Lage des Projekts, einen Plan, Längsschnitte und die Analyse der hier gemeldeten Bohrergebnisse, während die Tabellen 1 bis 3 die Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten enthalten. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte beträgt etwa 45 % bis 70 % der beprobten Mächtigkeit für andere gemeldete Bohrlöcher. Niedrigere Gehalte wurden bei einem Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m abgegrenzt.

Kritische epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) entstanden ist, 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungstiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig einen hohen Gehalt an dem kritischen Metall Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweiten Antimonvorkommen. Antimon steht auf der Liste der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien liegt bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die in der Nähe aller SXG-Projekte liegt. Antimon wird mit Blei und Zinn legiert, wodurch sich die Eigenschaften von Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien verbessern. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort förderbaren Werts von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, ab dem 15. September 2024 Exportbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte zu verhängen. Dies setzt die westlichen Verteidigungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf die Versorgung mit dem Metall aus und treibt die Preise in die Höhe, da China den Weltmarkt für dieses Metall dominiert. Dies ist positiv für SXGC, da wir wahrscheinlich eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt sind, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.

Antimon von der Verordnung über gegenseitige Zölle ausgenommen

Southern Cross Gold Consolidated weist darauf hin, dass Antimonerze und -konzentrate (HTSUS-Code 26171000) von der US-Verordnung über gegenseitige Zölle vom 2. April 2025 ausgenommen sind. Die Befreiung gilt für Antiminerze und -konzentrate sowie für unbearbeitetes Antimon, Antimonpulver, Antimonabfälle und -schrott sowie Antimonwaren (HTSUS-Codes 81101000, 81102000 und 81109000).

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das 60 km nördlich von Melbourne (Australien) liegt. Sunday Creek hat sich zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimonfunde der westlichen Welt entwickelt, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 66 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m aus nur 88 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, deren Kontinuität von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m bestätigt wurde.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem wichtigen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Durch die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die damit verbundenen Gesetzesänderungen in Australien positioniert sich das Unternehmen als potenzieller wichtiger westlicher Antimonlieferant. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft entwickelt werden kann, wodurch die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert werden und gleichzeitig das strategische Versorgungspotenzial erhalten bleibt.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Arbeiten eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 92-96 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 60 km-Bohrprogramm, das bis zum dritten Quartal 2025 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, President und CEO sowie Managing Director von SXGC und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, sowie Kenneth Bush, Exploration Manager von SXGC und RPGeo (10315) des Australian Institute of Geoscientists, sind die gemäß NI 43-101 qualifizierten Personen. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Einrichtung von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach NATA-Qualitätssystemen arbeitet. Die Proben wurden für die Goldanalyse mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 g Charge) vorbereitet und anschließend mit einem Flammen-AAS-Gerät auf ihren Goldgehalt in der Lösung gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Überbereichsmethoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Gold- und Antimongehalt, Leerproben innerhalb der interpretierten mineralisierten Gesteinsproben und Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Mandalay Resources Ltd befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Ergebnisse) und war 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 dieselben Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde anhand der Produktionskosten von Costerfield für 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine Gesamtmetallausbeute für 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Basierend auf den neuestesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Aufbereitung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC eine = ( / ) + 2,39 × (%) für angemessen, um die ersten Explorationsziele für die Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek festzulegen.

Erklärung einer kompetenten Person gemäß JORC

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, registrierter professioneller Geologe und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der australasiatischen Richtlinie für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Erzreserven des Joint Ore Reserves Committee (JORC) in der Fassung von 2012 zu gelten. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in den vorliegenden Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem unabhängigen geologischen Bericht vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code SX2 verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass es keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der kompetenten Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Corporate Secretary - Kanada

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle: 1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, Unternehmenssekretär - Australien

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung: Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen und können daher von den tatsächlichen Ergebnissen und zukünftigen Ereignissen erheblich abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage der Kapitalmärkte, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden (unter dem Code SX2) eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Planansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC168, SDDSC168W1, SDDSC171 und SDDSC175 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor gemeldeten Bohrlöchern.

Abbildung 2: Planansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC168, SDDSC168W1, SDDSC171 und SDDSC175 (schwarze Linien), zusammen mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linien) und derzeit in Bohrung befindlichen Bohrlöchern und Bohrlöchern, deren Untersuchungsergebnisse noch ausstehen (dunkelblau).

Abbildung 3: Längsschnitt Sunday Creek quer durch A-B in der Ebene der Brekzie/veränderten Sedimentwirtsgestein in Richtung Norden (Streichung 236 Grad) mit mineralisierten Adergruppen. Zeigt die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC168, SDDSC168W1, SDDSC171 und SDDSC175 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) mit ausgewählten Abschnitten und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adergruppen ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchgangspunkten begrenzt.

Abbildung 4: Regionalplan von Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines Bohrprogramms mit 12 Bohrlöchern auf 2.383 m untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich in Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 bis 7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo.

Abbildung 5: Lage des Sunday Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimony-Projekt

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher, die derzeit gebohrt werden.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Lage Ost Nord Höhe Azimut Neigung

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC168 712,21 Goldener Damm 330949,9 5868005,9 313,7 254,2 -46,6

SDDSC168W1 892,9 Golden Dyke 330949,9 5868005,9 313,7 254,2 -46,6

SDDSC171 632,17 Golden Dyke 330774,5 5867890,6 295,3 256,8 -46,3

SDDSC175 441,7 Christina 330220,3 5867664 268,9 67,6 -30

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Azimut Neigung

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

Derzeit in Bearbeitung und Analyse

SDDSC163A 1058,1 Apollo 331615.1 5867952.2 347 268,1 -47,6

SDDSC167 404,8 Apollo Ost 331830,3 5868092,4 347,9 216,9 -37,9

SDDSC169A 354,95 Aufgehende Sonne 330340,1 5867861,2 276,8 76,1 -

SDDSC169AW1 731,4 Rising Sun 330340,1 5867861,2 276,8 76,1 -5

SDDSC170 311,27 Apollo 331615,4 5867952,1 347 267,5 -49,8

SDDSC170A 1039,2 Apollo 331615,5 5867952,1 346,9 266,1 -52,7

SDDSC174 469,3 Apollo 331595,7 5867936,2 345,4 264,8 -42,1

SDDSC174A 306,7 Apollo 331595,5 5867936 345,5 263,2 -41,5

SDDSC176 865,8 Goldener Deich 330950,2 5868006,1 313,7 257,3 -53,2

SDDSC177 655,3 Golden Dyke 330774,9 5867890,7 295,2 258,1 -52,2

SDDSC178 353,3 Rising Sun 330 5867861 277 79,1 -42,6

SDDSC179 448,8 Apollo 331465 5867862,9 333,2 265,4 -38,6

SDDSC180 1159,9 Christina 330753,2 5867732,9 306,8 273,1 -45

SDDSC181 1142,5 Apollo 331614,8 5867952,3 346,9 269,2 -52,7

SDDSC182 586,21 Goldener Damm 330219 5867664,1 268,9 60,8 -41,6

SDDSC174B In Bearbeitung Plan 920 m Apollo 331596,2 5867936,2 345,5 263 -41,6

SDDSC183 343,1 Christina 329715,7 5867444,8 299,7 341,2 -

SDDSC184A 804 Golden Dyke 330775,1 5867890,9 295,3 263,2 -54,8

SDDSC186 425,6 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 262,6 -

SDDSC187 518 Aufgehende Sonne 330510,7 5867852,7 295,4 75,4 -50,5

SDDSC185 651,85 Regional 329232,8 5867245,1 323,2 26,2 -35

SDDSC186W1 774,1 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 262,6 -

SDDSC188 In Bearbeitung, Plan 750 m Christina 330218.3 5867664 268,9 57,9 -50,9

SDDSC189 In Bearbeitung 650 m Regional 329226,5 5867221,6 323,2 150 -35

SDDSC190 451,8 Rising Sun 330511,4 5867852,5 295,5 80,1 -40,8

SDDSC192 In Bearbeitung Plan 1140 m Apollo 331615,5 5867952,1 346,9 267 -56,5

SDDSC186W2 1200 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 262,6 -5

SDDSC191 In Bearbeitung Plan 1200 m Christina 330753,5 5867733 306,8 275,2 -46,1

SDDSC193 In Bearbeitung 760 m Golden Dyke 330774,7 5867890,6 295,2 263 -58,5

SDDSC194 In Bearbeitung 1650 m Goldener Damm 330813 5867598,8 295,3 310 -64,5

SDDSC195 125 Apollo 330985 5867712,5 317,4 60,5 -53,5

SDDSC196 In Bearbeitung Plan 840 m Rising Sun 330483,5 5867892,2 289,4 75,7 -64,5

SDDSC197 700 Golden Dyke 330218,3 5867664 268,9 51 -

SDDSC198 275 Apollo 331180,7 5867848,2 306,1 248,5 -31,5

SDDSC199 415 Apollo 330887,6 5867697,3 312,4 51 -42,2

SDDSC200 320 Apollo 330 5867697,3 312,4 53,4 -47,1

SDDSC201 In Bearbeitung 290 m Rising Sun 330950,5 5868006,3 313,8 231,6 -28,5

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochschneidungen, die aus SDDSC168, SDDSC168W1, SDDSC171 und SDDSC175 mit zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m abgeschnitten. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC168 458,6 461,0 2,4 1,4 0,6 2,9

SDDSC168 471,8 473,5 1,7 1,3 3,1 8,6

Einschließlich 472,2 473,5 1,3 1,8 4,1 11,6

SDDSC168W1 460,9 462,6 1,7 1,7 0,1 1,9

SDDSC168W1 467,9 468,0 0,1 0,3 8,7 21,1

SDDSC168W1 475,2 479,0 3,8 0,6 0,1 0,9

SDDSC168W1 723,4 725,3 1,9 16,3 0,1 16,5

Einschließlich 723,4 723,6 0,2 168,0 0,9 170,2

SDDSC168W1 742,4 742,9 0,5 1,4 1,2 4,3

SDDSC168W1 760,0 760,4 0,4 27,3 0,0 27,3

SDDSC168W1 776,4 776,9 0,5 96,8 28,2 164,3

SDDSC168W1 782,2 784,5 2,3 2,1 0,1 2,3

SDDSC168W1 803,1 804,0 0,9 7,9 0 7,9

SDDSC171 166,1 167,0 0,9 68,1 0,0 68,1

SDDSC171 171,6 172,0 0,4 7,9 16,4 47,1

SDDSC171 427,5 427,7 0,2 36,2 8,5 56,6

SDDSC171 442,1 444,2 2,1 0,6 0,2 1,2

SDDSC171 457,1 459,9 2,8 9,8 1,6 13,7

Einschließlich 457,6 457,8 0,2 117,0 1,2 119,8

Einschließlich 459,1 459,9 0,8 5,1 4,8 16,6

SDDSC171 460,1 460,8 0,7 1,6 2,1 6,5

SDDSC171 487,6 489,4 1,8 1,1 0,0 1,2

SDDSC171 495,5 499,9 4,4 0,5 0,2 1,1

SDDSC171 502,3 502,8 0,5 3,7 0,5 4,9

SDDSC171 502,8 507,0 4,2 2,8 0,7 4,5

Einschließlich 503,8 505,2 1,4 5,1 1,6 8,9

SDDSC171 514,0 517,7 3,7 0,9 0,2 1,4

SDDSC171 529,8 531,3 1,5 0,0 0,6 1,4

SDDSC171 534,0 534,8 0,8 2,4 0,6 3,9

SDDSC171 542,2 542,4 0,2 0,9 4,6 11,9

SDDSC171 555,9 556,9 1 2,0 0,0 2,1

SDDSC175 107,35 108,05 0,7 2,3 1,3 5,3

SDDSC175 124,5 124,9 0,4 6,4 0,1 6,5

SDDSC175 153,6 155,8 2,2 1,4 0,0 1,5

SDDSC175 163 169 6 1,4 0,0 1,4

SDDSC175 203,39 205,09 1,7 5,8 0,3 6,6

Einschließlich 204,55 205,15 0,6 17,3 0 18,0

SDDSC175 208,74 210,34 1,6 0,5 0,6 2,0

SDDSC175 218,65 220,75 2,1 1,3 0,2 1,8

SDDSC175 262,6 266 3,4 3,2 0,1 3,5

Einschließlich 264 265 1 8,4 0,2 8,8

SDDSC175 309,69 310,39 0,7 0,6 1,4 3,9

SDDSC175 312,14 313,84 1,7 5,7 1,2 8,6

Einschließlich 312,14 313,54 1,4 6,5 1,4 9,8

SDDSC175 318,94 319,74 0,8 11,4 0,8 13,4

SDDSC175 329,55 341,15 11,6 1,8 0,7 3,4

Einschließlich 330,62 332,42 1,8 2,5 0,8 4,5

Einschließlich 334,35 334,95 0,6 3,8 3,7 12,6

Einschließlich 339,17 341,17 2 2,7 0,8 4,7

SDDSC175 348,86 351,76 2,9 1,1 0,2 1,5

Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelanalysen aus SDDSC168, SDDSC168W1, SDDSC171 und SDDSC175 > 0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC168 458,64 459,31 0,67 1,91 0,27 2,6

SDDSC168 459,31 459,61 0,3 1,54 0,25 2,1

SDDSC168 459,61 459,81 0,2 2,15 5,12 14,4

SDDSC168 459,81 460,16 0,35 0,76 0,67 2,4

SDDSC168 460,81 461,00 0,19 3,82 0,02 3,9

SDDSC168 468,45 468,55 0,1 0,08 2,50 6,1

SDDSC168 471,76 472,24 0,48 0,21 0,34 1,0

SDDSC168 472,24 472,34 0,1 10,3 36,60 97,8

SDDSC168 472,34 472,68 0,34 0,45 0,40 1,4

SDDSC168 473,37 473,49 0,12 8,15 10,90 34,2

SDDSC168 480,00 480,10 0,1 2,34 0,02 2,4

SDDSC168W1 460,90 461,05 0,15 12,5 0,30 13,2

SDDSC168W1 461,41 461,72 0,31 0,74 0,19 1,2

SDDSC168W1 462,44 462,58 0,14 1,18 0,08 1,4

SDDSC168W1 467,91 468,01 0,1 0,32 8,71 21,1

SDDSC168W1 471,63 471,73 0,1 0,28 5,95 14,5

SDDSC168W1 475,19 475,49 0,3 2,96 0,07 3,1

SDDSC168W1 475,49 475,73 0,24 1,13 0,01 1,1

SDDSC168W1 477,35 477,80 0,45 0,12 0,46 1,2

SDDSC168W1 478,52 479,00 0,48 0,24 0,37 1,1

SDDSC168W1 723,42 723,60 0,18 168 0,93 170,2

SDDSC168W1 725,18 725,29 0,11 1,57 0,01 1,6

SDDSC168W1 730,85 731,45 0,6 1,01 0,01 1,0

SDDSC168W1 742,35 742,65 0,3 1,35 0,59 2,8

SDDSC168W1 742,65 742,80 0,15 1,43 2,55 7,5

SDDSC168W1 748,98 749,50 0,52 1,04 0,85 3,1

SDDSC168W1 760,00 760,35 0,35 27,3 0,01 27,3

SDDSC168W1 776,36 776,64 0,28 68,2 48,90 185,1

SDDSC168W1 776,64 776,85 0,21 135 0,69 136,6

SDDSC168W1 782,20 782,60 0,4 8,62 0,03 8,7

SDDSC168W1 783,50 783,95 0,45 1,19 0,01 1,2

SDDSC168W1 783,95 784,50 0,55 1,37 0,41 2,3

SDDSC168W1 796,67 796,90 0,23 0,61 0,95 2,9

SDDSC168W1 796,90 797,05 0,15 0,16 0,63 1,7

SDDSC168W1 803,05 803,18 0,13 4,41 0,07 4,6

SDDSC168W1 803,18 803,40 0,22 21,2 0,03 21,3

SDDSC168W1 803,40 803,90 0,5 2,91 0,02 3,0

SDDSC171 114,80 115,30 0,5 1,26 0,04 1,3

SDDSC171 166,05 166,55 0,5 15,3 0,01 15,3

SDDSC171 166,55 166,95 0,4 134 0,05 134,1

SDDSC171 171,60 172,00 0,4 7,94 16,40 47,1

SDDSC171 376,90 377,10 0,2 0,37 0,35 1,2

SDDSC171 418,50 418,80 0,3 0,34 0,41 1,3

SDDSC171 427,52 427,70 0,18 36,2 8,54 56,6

SDDSC171 436,26 436,48 0,22 1,41 1,16 4,2

SDDSC171 439,70 439,82 0,12 6,59 3,31 14,5

SDDSC171 442,08 442,59 0,51 1,62 0,49 2,8

SDDSC171 442,59 442,70 0,11 0,53 0,59 1,9

SDDSC171 443,32 443,51 0,19 0,96 0,64 2,5

SDDSC171 444,07 444,17 0,1 0,77 0,20 1,2

SDDSC171 446,69 446,79 0,1 12,6 3,06 19,9

SDDSC171 448,43 448,53 0,1 1,26 0,25 1,9

SDDSC171 449,11 449,25 0,14 2,09 0,05 2,2

SDDSC171 450,82 450,94 0,12 1,07 0,35 1,9

SDDSC171 452,62 452,88 0,26 1,66 0,48 2,8

SDDSC171 453,49 453,70 0,21 1,86 0,04 2,0

SDDSC171 457,08 457,31 0,23 1,25 0,17 1,7

SDDSC171 457,31 457,44 0,13 0,98 0,71 2,7

SDDSC171 457,60 457,79 0,19 117 1,18 119,8

SDDSC171 458,04 458,18 0,14 2,19 0,26 2,8

SDDSC171 458,63 459,10 0,47 0,73 0,43 1,8

SDDSC171 459,10 459,32 0,22 2,61 2,89 9,5

SDDSC171 459,32 459,56 0,24 0,81 0,68 2,4

SDDSC171 459,56 459,90 0,34 9,75 8,98 31,2

SDDSC171 460,10 460,35 0,25 0,99 4,84 12,6

SDDSC171 460,35 460,75 0,4 2,03 0,32 2,8

SDDSC171 477,01 477,15 0,14 0,5 0,24 1,1

SDDSC171 485,66 485,90 0,24 0,08 1,06 2,6

SDDSC171 487,60 488,56 0,96 0,94 0,03 1,0

SDDSC171 488,56 489,40 0,84 1,27 0,03 1,3

SDDSC171 495,50 495,75 0,25 1,9 0,56 3,2

SDDSC171 497,00 497,54 0,54 0,15 0,54 1,4

SDDSC171 497,54 498,07 0,53 0,16 0,75 2,0

SDDSC171 499,50 499,89 0,39 2 0,03 2,1

SDDSC171 502,31 502,56 0,25 5,63 0,26 6,3

SDDSC171 502,56 502,77 0,21 1,51 0,74 3,3

SDDSC171 502,83 503,43 0,6 0,47 0,33 1,3

SDDSC171 503,43 503,79 0,36 2,23 0,34 3,0

SDDSC171 503,79 504,15 0,36 12,3 1,13 15,0

SDDSC171 504,15 504,36 0,21 2,38 1,53 6,0

SDDSC171 504,36 505,21 0,85 2,69 1,80 7,0

SDDSC171 505,64 506,20 0,56 0,65 0,35 1,5

SDDSC171 506,20 506,51 0,31 0,93 0,08 1,1

SDDSC171 506,51 506,99 0,48 4,95 0,23 5,5

SDDSC171 513,99 515,03 1,04 0,95 0,34 1,8

SDDSC171 515,03 515,25 0,22 1,07 0,94 3,3

SDDSC171 515,55 516,02 0,47 1,02 0,02 1,1

SDDSC171 517,20 517,73 0,53 2,38 0,18 2,8

SDDSC171 529,80 530,00 0,2 0,04 1,38 3,3

SDDSC171 531,10 531,30 0,2 0,11 3,06 7,4

SDDSC171 534,00 534,20 0,2 3,46 0,58 4,8

SDDSC171 534,20 534,80 0,6 2,06 0,64 3,6

SDDSC171 542,15 542,35 0,2 0,94 4,60 11,9

SDDSC171 544,40 544,60 0,2 1,12 1,21 4,0

SDDSC171 544,60 545,20 0,6 0,34 0,45 1,4

SDDSC171 555,90 556,90 1 2,04 0,02 2,1

SDDSC175 107,35 107,45 0,1 2,65 3,15 10,2

SDDSC175 107,45 108 0,55 2,23 0,91 4,4

SDDSC175 108 109 1 0,25 0,01 0,3

SDDSC175 111 112 1 0,12 0,02 0,2

SDDSC175 117,3 118,3 1 0,13 0,02 0,2

SDDSC175 118,3 119,1 0,8 0,35 0,06 0,5

SDDSC175 119,1 120 0,9 0,24 0,01 0,3

SDDSC175 121 122 1 0,15 0,00 0,2

SDDSC175 123 124 1 0,32 0,00 0,3

SDDSC175 124 124,5 0,5 0,56 0,02 0,6

SDDSC175 124,5 124,9 0,4 6,41 0,05 6,5

SDDSC175 124,9 126 1,1 0,41 0,01 0,4

SDDSC175 126 127 1 0,16 0,00 0,2

SDDSC175 128 129 1 0,42 0,00 0,4

SDDSC175 129 130 1 0,41 0,00 0,4

SDDSC175 130 131 1 0,23 0,00 0,2

SDDSC175 132 133 1 0,22 0,00 0,2

SDDSC175 136 137 1 0,19 0,01 0,2

SDDSC175 137 138 1 0,72 0,02 0,8

SDDSC175 138 139 1 0,1 0,03 0,2

SDDSC175 139 140 1 0,06 0,02 0,1

SDDSC175 140 141 1 0,03 0,04 0,1

SDDSC175 142,9 144 1,1 0,08 0,03 0,2

SDDSC175 144 144,45 0,45 0,03 0,04 0,1

SDDSC175 144,6 145 0,4 0,04 0,04 0,1

SDDSC175 145 146 1 0,03 0,03 0,1

SDDSC175 147 148 1 0,05 0,04 0,1

SDDSC175 148 149 1 0,08 0,03 0,1

SDDSC175 149 149,5 0,5 0,21 0,01 0,2

SDDSC175 149,5 150,6 1,1 0,3 0,01 0,3

SDDSC175 150,6 151,6 1 0,38 0,00 0,4

SDDSC175 151,6 152,6 1 0,39 0,01 0,4

SDDSC175 152,6 153,6 1 0,78 0,01 0,8

SDDSC175 153,6 154,6 1 2,1 0,06 2,3

SDDSC175 154,6 155 0,4 0,17 0,04 0,3

SDDSC175 155 155,8 0,8 1,1 0,01 1,1

SDDSC175 155,8 157 1,2 0,44 0,01 0,5

SDDSC175 157 158 1 0,58 0,01 0,6

SDDSC175 163 164 1 1,66 0,02 1,7

SDDSC175 164 165 1 1,45 0,01 1,5

SDDSC175 165 166 1 0,78 0,02 0,8

SDDSC175 166 167 1 0,87 0,01 0,9

SDDSC175 167 168 1 1,85 0,01 1,9

SDDSC175 168 169 1 1,86 0,01 1,9

SDDSC175 169 170 1 0,93 0,01 1,0

SDDSC175 170 171 1 0,1 0,01 0,1

SDDSC175 171 172 1 0,32 0,01 0,4

SDDSC175 173 174 1 0,26 0,01 0,3

SDDSC175 177 177,8 0,8 0,13 0,01 0,2

SDDSC175 177,8 177,95 0,15 2,84 0,45 3,9

SDDSC175 177,95 179 1,05 0,13 0,05 0,3

SDDSC175 182 183 1 0,1 0,01 0,1

SDDSC175 186 186,4 0,4 0,02 0,05 0,1

SDDSC175 186,4 187,58 1,18 0,02 0,04 0,1

SDDSC175 188,07 189,11 1,04 0,1 0,04 0,2

SDDSC175 192,37 193,22 0,85 0,08 0,02 0,1

SDDSC175 198,5 199,14 0,64 0,46 0,18 0,9

SDDSC175 199,14 199,98 0,84 0,55 0,26 1,2

SDDSC175 199,98 201,1 1,12 0,33 0,02 0,4

SDDSC175 201,1 201,81 0,71 -0,01 0,11 0,3

SDDSC175 201,81 202,74 0,93 0,04 0,05 0,1

SDDSC175 202,74 203,39 0,65 0,07 0,05 0,2

SDDSC175 203,39 204,55 1,16 0,26 0,33 1,0

SDDSC175 204,55 205,11 0,56 17,3 0,30 18,0

SDDSC175 205,11 205,9 0,79 0,41 0,06 0,5

SDDSC175 205,9 206,27 0,37 0,06 0,08 0,3

SDDSC175 206,27 207,49 1,22 0,04 0,11 0,3

SDDSC175 207,49 208,74 1,25 0,04 0,27 0,7

SDDSC175 208,74 209,16 0,42 0,62 0,80 2,5

SDDSC175 209,16 210,36 1,2 0,49 0,57 1,9

SDDSC175 210,81 211,6 0,79 0,04 0,06 0,2

SDDSC175 211,6 211,7 0,1 0,4 0,06 0,5

SDDSC175 211,7 212,25 0,55 0,03 0,04 0,1

SDDSC175 212,25 212,87 0,62 0,12 0,07 0,3

SDDSC175 212,87 213,4 0,53 0,8 0,12 1,1

SDDSC175 213,4 213,56 0,16 2,08 0,47 3,2

SDDSC175 213,56 214,19 0,63 0,4 0,08 0,6

SDDSC175 215,11 215,88 0,77 0,02 0,05 0,1

SDDSC175 215,88 216,44 0,56 0,2 0,27 0,8

SDDSC175 216,44 217,4 0,96 0,03 0,03 0,1

SDDSC175 217,4 218,65 1,25 0,16 0,11 0,4

SDDSC175 218,65 218,78 0,13 5,34 0,12 5,6

SDDSC175 218,78 219,5 0,72 0,56 0,24 1,1

SDDSC175 219,5 219,61 0,11 0,33 0,54 1,6

SDDSC175 219,61 220,76 1,15 1,4 0,18 1,8

SDDSC175 220,76 221,26 0,5 0,66 0,04 0,8

SDDSC175 221,42 222,09 0,67 0,08 0,03 0,2

SDDSC175 222,09 223 0,91 0,65 0,03 0,7

SDDSC175 223 223,75 0,75 0,83 0,13 1,1

SDDSC175 223,75 224,8 1,05 0,48 0,05 0,6

SDDSC175 224,8 226 1,2 0,12 0,01 0,2

SDDSC175 226 226,95 0,95 0,46 0,02 0,5

SDDSC175 226,95 227,75 0,8 0,39 0,02 0,4

SDDSC175 227,75 229 1,25 0,03 0,07 0,2

SDDSC175 229 230 1 0,01 0,05 0,1

SDDSC175 230 231 1 1,93 0,03 2,0

SDDSC175 237,3 238,2 0,9 0,39 0,02 0,4

SDDSC175 238,2 238,6 0,4 0,81 0,02 0,9

SDDSC175 239,15 239,8 0,65 0,1 0,01 0,1

SDDSC175 244,5 245,15 0,65 0,14 0,02 0,2

SDDSC175 246,6 247,5 0,9 0,06 0,05 0,2

SDDSC175 247,5 248,4 0,9 0,02 0,04 0,1

SDDSC175 249,4 250 0,6 0,77 0,09 1,0

SDDSC175 250 251,1 1,1 0,41 0,02 0,5

SDDSC175 251,1 251,5 0,4 1,5 0,09 1,7

SDDSC175 251,5 252 0,5 0,07 0,03 0,1

SDDSC175 252 252,5 0,5 0,4 0,04 0,5

SDDSC175 252,5 252,6 0,1 0,3 0,16 0,7

SDDSC175 253,68 254,5 0,82 1,07 0,03 1,1

SDDSC175 254,5 255,8 1,3 0,12 0,05 0,2

SDDSC175 255,8 256,13 0,33 0,34 0,18 0,8

SDDSC175 256,13 256,23 0,1 1,02 0,03 1,1

SDDSC175 256,23 257 0,77 0,09 0,02 0,1

SDDSC175 257 258 1 0,18 0,02 0,2

SDDSC175 259 259,8 0,8 0,35 0,02 0,4

SDDSC175 259,8 261 1,2 0,36 0,01 0,4

SDDSC175 261 261,7 0,7 0,65 0,07 0,8

SDDSC175 261,7 262,5 0,8 1,2 0,07 1,4

SDDSC175 262,6 263,35 0,75 0,95 0,06 1,1

SDDSC175 263,35 263,5 0,15 2,35 0,09 2,6

SDDSC175 263,5 264 0,5 1,06 0,10 1,3

SDDSC175 264 265 1 8,35 0,19 8,8

SDDSC175 265 266 1 0,9 0,10 1,1

SDDSC175 266 266,6 0,6 0,84 0,03 0,9

SDDSC175 266,6 267,5 0,9 0,61 0,03 0,7

SDDSC175 267,5 268,5 1 0,91 0,03 1,0

SDDSC175 268,5 269,5 1 0,45 0,02 0,5

SDDSC175 275,6 276,7 1,1 0,13 0,05 0,2

SDDSC175 285,6 286 0,4 0,27 0,01 0,3

SDDSC175 286,4 286,8 0,4 0,5 0,02 0,6

SDDSC175 286,8 287,03 0,23 1,78 0,22 2,3

SDDSC175 287,03 287,5 0,47 1,78 0,32 2,5

SDDSC175 287,5 288 0,5 0,42 0,01 0,4

SDDSC175 288,7 289,1 0,4 0,09 0,01 0,1

SDDSC175 289,1 289,4 0,3 0,66 0,08 0,9

SDDSC175 289,4 290,15 0,75 0,21 0,01 0,2

SDDSC175 290,15 290,25 0,1 1,12 1,19 4,0

SDDSC175 290,25 291 0,75 0,09 0,01 0,1

SDDSC175 291 292 1 0,82 0,01 0,8

SDDSC175 292 293 1 0,1 0,03 0,2

SDDSC175 293 294 1 0,26 0,03 0,3

SDDSC175 302 303 1 0,27 0,00 0,3

SDDSC175 303 304 1 0,3 0,00 0,3

SDDSC175 304 305 1 0,2 0,04 0,3

SDDSC175 305 306 1 0,14 0,00 0,1

SDDSC175 308 309 1 0,35 0,07 0,5

SDDSC175 309 309,69 0,69 0,25 0,01 0,3

SDDSC175 309,69 310 0,31 0,61 0,35 1,4

SDDSC175 310 310,35 0,35 0,57 2,29 6,0

SDDSC175 310,35 310,5 0,15 0,3 0,16 0,7

SDDSC175 310,5 310,95 0,45 0,44 0,08 0,6

SDDSC175 311,9 312,14 0,24 0,55 0,01 0,6

SDDSC175 312,14 312,31 0,17 5,32 1,78 9,6

SDDSC175 312,31 312,76 0,45 0,84 0,02 0,9

SDDSC175 312,76 313,19 0,43 13,3 2,06 18,2

SDDSC175 313,19 313,57 0,38 6,14 2,08 11,1

SDDSC175 313,57 313,8 0,23 0,73 0,15 1,1

SDDSC175 316,67 317 0,33 0,1 0,01 0,1

SDDSC175 317,74 318,1 0,36 0,16 0,04 0,2

SDDSC175 318,1 318,4 0,3 0,35 0,03 0,4

SDDSC175 318,94 319,28 0,34 22,2 0,39 23,1

SDDSC175 319,28 319,69 0,41 2,43 1,20 5,3

SDDSC175 322,6 323,1 0,5 0,75 0,02 0,8

SDDSC175 323,36 324,3 0,94 0,55 0,16 0,9

SDDSC175 324,3 324,65 0,35 1,08 0,17 1,5

SDDSC175 324,65 325,25 0,6 0,73 0,06 0,9

SDDSC175 326,22 326,41 0,19 0,25 0,11 0,5

SDDSC175 326,78 327,2 0,42 1,73 1,33 4,9

SDDSC175 327,2 327,5 0,3 0,64 0,02 0,7

SDDSC175 327,5 328,3 0,8 0,05 0,02 0,1

SDDSC175 328,3 329,25 0,95 0,15 0,01 0,2

SDDSC175 329,25 329,55 0,3 0,19 0,02 0,2

SDDSC175 329,55 329,9 0,35 1,49 0,32 2,3

SDDSC175 329,9 330,62 0,72 0,44 0,04 0,5

SDDSC175 330,62 331 0,38 5 1,46 8,5

SDDSC175 331 331,46 0,46 3,27 1,61 7,1

SDDSC175 331,46 332,27 0,81 0,78 0,07 1,0

SDDSC175 332,27 332,41 0,14 3,51 1,03 6,0

SDDSC175 332,41 333 0,59 1,33 0,64 2,9

SDDSC175 33 333,6 0,6 0,92 0,10 1,2

SDDSC175 333,6 334,35 0,75 1,6 0,47 2,7

SDDSC175 334,35 334,48 0,13 4,63 11,30 31,6

SDDSC175 334,48 334,9 0,42 3,48 1,34 6,7

SDDSC175 334,9 336,19 1,29 0,91 0,10 1,1

SDDSC175 336,67 337,17 0,5 1,26 0,35 2.1

SDDSC175 337,17 337,65 0,48 0,67 0,14 1,0

SDDSC175 337,65 338,19 0,54 2,59 0,40 3,5

SDDSC175 338,19 338,3 0,11 0,91 0,07 1,1

SDDSC175 338,3 339,17 0,87 2,32 0,98 4,7

SDDSC175 339,17 339,55 0,38 3,47 1,55 7,2

SDDSC175 339,55 339,68 0,13 0,25 0,03 0,3

SDDSC175 339,68 340,04 0,36 1,5 0,38 2,4

SDDSC175 340,04 340,45 0,41 1,95 1,55 5,7

SDDSC175 340,45 340,8 0,35 0,64 0,07 0,8

SDDSC175 340,8 340,92 0,12 2,6 0,98 4,9

SDDSC175 340,92 341,18 0,26 8,19 0,65 9,7

SDDSC175 341,18 342,48 1,3 0,58 0,03 0,7

SDDSC175 342,48 342,66 0,18 0,35 0,03 0,4

SDDSC175 342,66 342,76 0,1 0,54 0,02 0,6

SDDSC175 342,76 343,16 0,4 0,66 0,07 0,8

SDDSC175 343,66 344 0,34 0,76 0,45 1,8

SDDSC175 344,7 345,13 0,43 0,08 0,02 0,1

SDDSC175 346,06 346,43 0,37 0,13 1,25 3,1

SDDSC175 346,43 346,73 0,3 0,58 0,03 0,6

SDDSC175 346,73 347,13 0,4 0,14 0,02 0,2

SDDSC175 347,13 348,06 0,93 0,2 0,02 0,2

SDDSC175 348,06 348,86 0,8 0,32 0,01 0,3

SDDSC175 348,86 349,35 0,49 1,2 0,02 1,3

SDDSC175 349,8 350,78 0,98 0,92 0,06 1,1

SDDSC175 350,78 351,13 0,35 1,9 0,05 2,0

SDDSC175 351,13 351,6 0,47 1,86 0,65 3,4

SDDSC175 351,6 351,79 0,19 1,15 0,53 2,4

SDDSC175 351,79 353,05 1,26 0,42 0,02 0,5

SDDSC175 355,6 356,5 0,9 0,8 0,02 0,8

SDDSC175 356,5 356,94 0,44 0,75 0,07 0,9

SDDSC175 358,22 359,23 1,01 0,22 0,01 0,3

SDDSC175 359,86 360,05 0,19 0,06 0,07 0,2

SDDSC175 361,22 361,69 0,47 0,16 0,16 0,5

SDDSC175 361,69 362,61 0,92 0,44 0,06 0,6

SDDSC175 362,61 363,27 0,66 0,14 0,02 0,2

SDDSC175 364 364,76 0,76 0,1 0,05 0,2

SDDSC175 364,76 365,9 1,14 0,1 0,10 0,3

SDDSC175 369,34 369,8 0,46 0,44 0,01 0,5

SDDSC175 370,15 370,69 0,54 1,8 0,20 2,3

SDDSC175 370,69 371,2 0,51 0,08 0,02 0,1

SDDSC175 380 381 1 0,26 0,00 0,3

SDDSC175 381 382 1 0,1 0,00 0,1

JORC Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Probenahmetechniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, zufällige Splitter oder spezielle, für die · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne für > 90 % und Viertelkerne für Kontrollproben),

untersuchten Mineralien geeignete Messgeräte nach Industriestandard, wie z. B. Bohrloch-Gammasonden oder Stichproben (Feldproben von in situ vorhandenem Grundgestein und Felsblöcken, einschließlich

tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als Einschränkung der allgemeinen Bedeutung von Doppelproben), Grabenproben (Gesteinsproben, einschließlich Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich

Probenahme zu Doppelproben).

verstehen. Die Standorte der Feldproben wurden mit Hilfe eines GPS-Geräts mit einer Genauigkeit von in der Regel 5

· Geben Sie an, welche Maßnahmen getroffen wurden, um die Repräsentativität der Proben und die Metern ermittelt. Die Bohrloch- und Grabenstandorte wurden mit Hilfe eines Differential-GPS auf weniger

ordnungsgemäße Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme als 1 Meter genau

sicherzustellen. bestätigt.

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht von Bedeutung sind. Die Probenstandorte wurden außerdem durch Einzeichnen der Standorte in hochauflösende Lidar-Karten

· In Fällen, in denen branchenübliche Arbeiten durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. B. verifiziert.

Reverse-Circulation-Bohrungen wurden durchgeführt, um 1 m Proben zu entnehmen, von denen 3 kg · Die Bohrkerne werden zum Schneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge geschnitten, die

pulverisiert wurden, um eine 30 g Charge für die Feuerprobe herzustellen). In anderen Fällen sind von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore verwendet

möglicherweise weitere Erläuterungen erforderlich, z. B. wenn grobkörniges Gold vorliegt, das mit wird.

Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungstypen (z. B. Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse an das Bendigo On Site Laboratory transportiert.

Unterwassernodulen) können die Offenlegung detaillierter Informationen erforderlich Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationssplitter zerkleinert

machen. und eine 1-kg-Probe wird zur Pulverisierung (LM5) und Analyse

abgetrennt.

· Die Goldanalyse wird von erfahrenen Mitarbeitern (die mit hoch sulfidhaltigen und stibnitreichen Proben

vertraut sind) unter Verwendung von Standard-Feuerprobenverfahren an einer Charge von 30 g durchgeführt.

Vor-Ort-Goldmethode gemäß Feuerprobencode

PE01S.

· Die Sieb-Feuerprobe wird verwendet, um die Goldkorngrößenverteilung zu bestimmen, wenn grobes Gold

erkennbar

ist.

· ICP-OES wird verwendet, um die mit Königswasser aufgeschlossene Pulpe auf weitere 12 Elemente zu

analysieren (Methode BM011), und Antimon oberhalb des Messbereichs wird mit Flammen-AAS (Methode B050)

gemessen.

· Die Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, in einen 80-mesh-Beutel abgefüllt und zur

Super-Low-Level-Goldanalyse an 50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung von Königswasser und

ICP-MS) an die ALS Global Laboratories in Brisbane

transportiert.

· Grab- und Gesteinsproben werden in der Regel an On Site Laboratories zur Standard-Feuerprobe und

12-Element-ICP-OES-Analyse wie oben beschrieben

weitergeleitet.

Bohrtechniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Umkehrbohrung, Open-Hole-Hammer, Rotary-Air-Blast, Schneckenbohrung, Bangka, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei

Sonic usw.) und Details (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantschwänze, die Ausrichtungslinie vom Bohrführer/Assistenten an der Basis des Bohrkerns markiert

Frontprobenbohrer oder anderer Typ, ob der Kern ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode wird.

usw.). Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern hat sich sowohl in den harten als auch in den weichen Gesteinen des

Projekts als am effektivsten

erwiesen.

Bohrprobenausbeute · Methode zur Erfassung und Bewertung der Kern- und Splitterprobenausbeute und Bewertung der Ergebnisse. · Die Kernrückgewinnung wurde durch den Einsatz von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen und eine sorgfältige

· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Sicherstellung der Repräsentativität der Proben. Kontrolle des Wasserdrucks maximiert, um die Integrität des weichen Gesteins zu erhalten und den Verlust

· Besteht ein Zusammenhang zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt und kann es aufgrund eines von Feinanteilen aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die Rückgewinnung wird im Kernlager meterweise (1 m

bevorzugten Verlusts/Gewinns von feinem/grobem Material zu einer Verzerrung der Proben gekommen x ) mit einem Maßband an markierten Bohrkernen und unter Vergleich mit den Kernblöcken des Bohrers

sein? bestimmt.

· Die Diagramme, in denen der Gehalt gegen die Ausbeute und den RQD (siehe unten) aufgetragen sind, zeigen

keine Trends in Bezug auf den Verlust von Bohrkern oder

Feinanteilen.

Protokollierung · Ob Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert protokolliert wurden, dass sie · Die geotechnische Protokollierung der Bohrkerne erfolgt auf Gestellen im Kernlager des Unternehmens.

eine angemessene Mineralressourcenschätzung, Bergbaustudien und metallurgische Studien Die an der Bohranlage markierten Kernorientierungen werden auf Konsistenz überprüft, und die Basis der

unterstützen. Kernorientierungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Orientierungen innerhalb von 10

· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder Costean, Kanal Grad

usw.). übereinstimmen.

· Gesamtlänge und prozentualer Anteil der relevanten protokollierten Abschnitte. Die Kernrückgewinnung wird für jeden Meter gemessen.

RQD-Messungen (kumulierte Menge der Kernsticks > 10 cm pro Meter) werden meterweise durchgeführt.

· Jeder Bohrkernbehälter wird nach der vollständigen Markierung für die Probenahme und den Schnitt

fotografiert (nass und

trocken).

· Die ½-Kernschnittlinie wird etwa 10 Grad über der Ausrichtungslinie platziert, damit die

Ausrichtungslinie für zukünftige Arbeiten im Kernfach erhalten

bleibt.

· Die geologische Protokollierung der Bohrkerne umfasst die folgenden Parameter:

Gesteinsarten, Lithologie

Verwitterung

Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtung, Brüche unter Verwendung von

Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; bei nicht orientierten Teilen des Kerns

werden die Alpha-Winkel

gemessen)

Aderung (Quarz, Karbonat, Stibnit)

Wichtige Mineralien (mit der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Stibnit)

· 100 % der Bohrkerne werden für alle oben beschriebenen Komponenten in die MX-Logging-Datenbank des

Unternehmens

erfasst.

· Die Protokollierung ist vollständig quantitativ, wobei die Beschreibung der Lithologie und Alteration auf

den sichtbaren Beobachtungen von ausgebildeten Geologen

basiert.

· Jede Schale mit Bohrkern wird nach der vollständigen Markierung für die Probenahme und den Zuschnitt

fotografiert (nass und

trocken).

· Die Protokollierung entspricht einem angemessenen quantitativen Standard für die Verwendung in

zukünftigen

Studien.

Unterprobenentnahmeverf· Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob Viertel, Hälfte oder der gesamte Kern entnommen wurde. · Bohrkerne werden in der Regel mit einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtung der Bohrkerne wird

ahren und · Bei Nicht-Kernen: ob geriffelt, mit Röhrchen entnommen, rotierend geteilt usw. und ob nass oder trocken beibehalten.

Probenvorbereitung entnommen. · Bei der Entnahme von Proben-Duplikaten (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) wird ein Viertelkern

· Für alle Probentypen sind die Art, Qualität und Eignung der Probenaufbereitungstechnik anzugeben. verwendet.

· Qualitätskontrollverfahren, die in allen Teilprobenentnahmestufen angewendet werden, um die · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem immer die gleiche Seite des Bohrkerns (sofern

Repräsentativität der Proben zu orientiert) entnommen wird und an Stellen, an denen eine Orientierung nicht möglich ist, eine Schnittlinie

maximieren. auf den Kern gezogen wird. Diese Linien werden vom Feldtechniker

· Maßnahmen, die getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme repräsentativ für das vor Ort gezogen.

entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse für Feldduplikate/Probenahme der · Die Probengrößen werden für grobes Gold durch die Verwendung von Halbkernen maximiert, und die Verwendung

zweiten von Viertelkernen und Halbkernspalten (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des

Hälfte. Nugget-Effekts.

· Angemessenheit der Probengrößen für die Korngröße des zu beprobenden Materials. · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % ¼-Kern-Duplikate, zertifizierte

Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und

Instrumentenwiederholungen.

· Im Bodenprobenprogramm wurden alle 20 Proben Duplikate entnommen, und das Labor fügte regelmäßig niedrige

Goldstandards in den Probenfluss

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Angemessenheit der verwendeten Untersuchungs- und Laborverfahren und ob die Technik als · Die von On Site verwendete Feuerprobenmethode für Gold ist ein weltweit anerkanntes Verfahren, und

Untersuchungsdaten teilweise oder vollständig angesehen Überprüfungen bei Überschreitung der Grenzwerte, einschließlich gravimetrischer Nachbearbeitung und

und wird. Siebfeuerprobe, sind Standard. Von Bedeutung im Labor von On Site ist die Anwesenheit von

Labortests · Für geophysikalische Instrumente, Spektrometer, tragbare RFA-Geräte usw. sind die bei der Analyse Feuerprobenpersonal, das Erfahrung im Umgang mit hohen Sulfidchargen (insbesondere solchen mit hohem

verwendeten Parameter anzugeben, darunter Hersteller und Modell des Geräts, Messzeiten, verwendete Stibningehalt) hat - dies reduziert das Risiko ungenauer Berichte bei komplexen Sulfid-Gold-Chargen

Kalibrierungsfaktoren und deren Ableitung erheblich.

usw. · Wenn eine Siebfire-Assay-Methode verwendet wird, wird diese anstelle der ursprünglichen Feuerprobe

· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerproben, Duplikate, externe berichtet.

Laborprüfungen) und ob ein akzeptables Maß an Genauigkeit (d. h. Unverzerrtheit) und Präzision festgelegt

wurde. · Die ICP-OES-Technik ist eine Standardanalyseverfahren zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Der

verwendete Aufschluss (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem

Fall in der Regel Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), andere silikatgebundene Elemente,

insbesondere Vanadium (V), können jedoch nur teilweise aufgelöst werden. Diese silikatgebundenen Elemente

sind für die Bestimmung der Mengen an Gold, Antimon, Arsen oder Schwefel nicht von

Bedeutung.

· Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass geeignete

Kernproben entnommen wurden (es werden keine pRFA-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank

aufgenommen).

· Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsgrade ermittelt

¼-Duplikate - der halbe Kern wird in Viertel geteilt und mit separaten Probennummern versehen

(üblicherweise in mineralisierten Kernen) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke

Korrelation hin, die mit steigendem Goldgehalt über 40 g/t Au

abnimmt.

Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen eingefügt, um

sicherzustellen, dass die Zerkleinerung und Aufschluss nicht durch Goldverschmierungen an den Oberflächen

des Brechers und der LM5-Schwenkmühle beeinträchtigt werden. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im

Allgemeinen unter der Nachweisgrenze und eine einzelne Probe bei 0,03 g/t

Au.

Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden während des gesamten Projekts verwendet, darunter

Leerproben, Proben mit niedrigem (<1 g/t Au), mittlerem (bis zu 5 g/t Au) und hohem Goldgehalt (> 5

g/t Au). Die Ergebnisse werden beim Import der Daten in die MX-Datenbank automatisch überprüft, um

sicherzustellen, dass sie innerhalb von 2 Standardabweichungen des erwarteten Werts

liegen.

Laborsplits - On Site führt als Qualitätskontrolle Splits sowohl der Grobzerkleinerung als auch der Pulpe

-Duplikate durch und meldet alle Daten. Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt werden am häufigsten

wiederholt.

Labor-CRMs - On Site fügt regelmäßig eigene CRM-Materialien in den Prozessablauf ein und meldet alle Daten.

Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelmessungen der Lösungen (sowohl Au aus der Feuerprobe als

auch andere Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch und berichtet

darüber.

· Die Genauigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben beschriebenen Probenahme- und

Messverfahren während der Probenahme (Genauigkeit) und der Laborphase (Genauigkeit und Präzision) der

Analyse

bestimmt.

· Die Duplikate des Bodenprobenunternehmens und die zertifizierten Referenzmaterialien des Labors liegen

alle innerhalb der erwarteten

Bereiche.

Überprüfung der · Die Verifizierung signifikanter Abschnitte durch unabhängiges oder alternatives Personal des Unternehmens.· Der unabhängige Geologe hat die Bohrstellen in Sunday Creek besucht und die im Kernlager in Kilmore

Probenahme und · Verwendung von Zwillingsbohrungen. aufbewahrten Bohrkerne

Analyse · Dokumentation der Primärdaten, der Datenerfassungsverfahren, der Datenüberprüfung und der Protokolle zur untersucht.

Datenspeicherung (physisch und · Die visuelle Inspektion der Bohrschneidungen stimmt sowohl mit den geologischen Beschreibungen in der

elektronisch). Datenbank als auch mit den erwarteten Untersuchungsdaten überein (z. B. stimmen Gold und Stibnit, die im

· Erörtern Sie etwaige Anpassungen der Untersuchungsdaten. Bohrkern sichtbar sind, mit den hohen Au- und Sb-Ergebnissen in den Untersuchungen

überein).

· Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die Gold-, Antimon- und

Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Abschnitte die erwarteten Daten

liefern.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht einem hohen Standard. Die primären

Logging-Daten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern eingegeben, und die Untersuchungsdaten

werden nach ihrer Rückkehr aus dem Labor elektronisch mit den Probennummern

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laborsplits und -duplikate sowie

Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank

erfasst.

· Der Datenexport umfasst alle Primärdaten ab Bohrung SDDSC077B nach Rücksprache mit SRK Consulting. Zuvor

wurde der Goldgehalt aus den Primär-, Feld- und Laborduplikaten

gemittelt.

· Anpassungen der Untersuchungsdaten werden von MX erfasst, es liegen jedoch keine vor (und sind auch nicht

erforderlich).

· Zwillingsbohrlöcher sind in dieser Phase des Projekts nicht verfügbar.

Lage der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Kragen- und · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrkragen, Gräben und einigen Abbaustätten

Bohrlochvermessungen), Gräben, Bergwerksstollen und anderen Standorten, die für die · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Probenahmen und Bodenproben), überprüft anhand von Lidar-Daten.

Mineralressourcenschätzung verwendet · Das durchgehend verwendete Rastersystem ist das geozentrische Datum Australiens von 1994;

wurden. Kartengitterzone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet. Die angegebenen Azimute beziehen sich

· Spezifikation des verwendeten Rastersystems. ebenfalls auf MGA55

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. (GDA94_Z55).

· Die topografische Kontrolle ist dank einer Genauigkeit von unter 10 cm anhand von Lidar-Daten

ausgezeichnet.

Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse. · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse geeignet - dies wird durch die

-verteilung · Sind die Datenabstände und -verteilung ausreichend, um den Grad der geologischen Kontinuität und der verbesserte Vorhersagbarkeit hochgradiger Gold-Antimon-Durchschneidungen

Kontinuität der Gehalte zu bestimmen, der für die angewandten Verfahren zur Schätzung der belegt.

Mineralressourcen und Erzreserven sowie für die Klassifizierungen erforderlich · Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Datenabstände und -verteilung für die Berichterstattung über

ist? Mineralressourcenschätzungen nicht ausreichend. Dies kann sich jedoch ändern, wenn die Kenntnisse über die

· Wurde eine Probenzusammensetzung vorgenommen? Gehaltskontrollen durch zukünftige Bohrprogramme

zunehmen.

· Die Proben wurden in Tabelle 3 zu 1 g/t AuEq über 2,0 m Mächtigkeit für niedrigere Gehalte und zu 5 g/t

AuEq über 1,0 m Mächtigkeit für höhere Gehalte zusammengesetzt. Alle Einzeluntersuchungsergebnisse über

0,1 g/t AuEq wurden in Tabelle 4 ohne Zusammensetzung auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Ausrichtung der Daten · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverfälschte Probenahme möglicher Strukturen ermöglicht und · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 45-70 % der

in Bezug auf die inwieweit dies unter Berücksichtigung der Lagerstättentyp bekannt beprobten Mächtigkeit geschätzt.

geologische ist.

Struktur · Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Bohrorientierung und der Ausrichtung · Die Bohrungen sind unter Berücksichtigung der Kombination aus der Ausrichtung des Muttergesteins und der

wichtiger mineralisierter Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte dies bewertet offensichtlichen Aderkontrolle auf Gold- und Antimongehalt in eine optimale Richtung

und, falls wesentlich, angegeben ausgerichtet.

werden. Die steile Lage einiger Adern kann zu einer Zunahme der scheinbaren Mächtigkeit einiger Abschnitte führen,

jedoch sind weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu

quantifizieren.

· Aus den bisher gesammelten Daten lässt sich keine Verzerrung der Probenahme erkennen (Bohrlöcher

durchschneiden die mineralisierten Strukturen in einem moderaten

Winkel).

Probenung · Maßnahmen zur Gewährleistung der Probenungssicherheit. · Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder von Mitarbeitern des Unternehmens zum Kernlager in

Kilmore gebracht. Die Proben werden im Kernlager in Kilmore von Mitarbeitern des Unternehmens markiert und

mit einer automatisierten Diamantsäge geschnitten, in Beutel verpackt, auf gesicherte Paletten verladen

und von Mitarbeitern des Unternehmens nach Bendigo transportiert, wo sie an das Labor übergeben werden. In

keiner Phase des Prozesses oder in den Daten gibt es Hinweise auf Probleme mit der

Probenungssicherheit.

Audits oder · Die Ergebnisse aller Audits oder Überprüfungen der Probenahmetechniken und Daten. · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Duplikate wird von Geologen und dem

Überprüfungen Datengeologen des Unternehmens durchgeführt. Herr Michael Hudson von SXG verfügt über die Orientierungs-,

Protokollierungs- und

Untersuchungsdaten.

Abschnitt 2 Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Mineralienkonzession · Art, Referenzname/-nummer, Standort und Eigentumsverhältnisse einschließlich Vereinbarungen oder · Das Sunday Creek Goldfeld, in dem sich das Clonbinane-Projekt befindet, ist durch die Retention Licence

und Landnutzungsrechte wesentlichen Punkten mit Dritten wie Joint Ventures, Partnerschaften, übergeordneten Lizenzgebühren, RL 6040 abgedeckt und von der Exploration Licence EL6163 und der Exploration Licence EL7232 umgeben. Alle

Status Ansprüchen der Ureinwohner, historischen Stätten, Wildnisgebieten oder Nationalparks und Lizenzen werden zu 100 % von Clonbinane Goldfield Pty Ltd gehalten, einer hundertprozentigen

Umweltbedingungen. Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold

· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Besitzrechte sowie alle bekannten Ltd.

Hindernisse für die Erlangung einer Betriebsgenehmigung für das

Gebiet.

Exploration durch · Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien. · Das wichtigste historische Vorkommen im Sunday Creek-Projekt ist das Clonbinane-Vorkommen, eine

anderen Parteien hochgradige orogene (oder epizonale) Lagerstätte vom Typ Fosterville. Seit den 1880er Jahren bis in die

frühen 1900er Jahre wurde im Projektgebiet in kleinem Umfang Bergbau betrieben. Die historische Produktion

erfolgte mit mehreren kleinen Schächten und Alluvialarbeiten in den Clonbinane-Goldfeld-Lizenzen.

Nennenswerte Fördermengen wurden im Gebiet Clonbinane erzielt, wobei die Gesamtproduktion mit 41.000 Unzen

Gold bei einem Gehalt von 33 g/t Gold angegeben wurde (Leggo und Holdsworth,

2013).

· Die Arbeiten in und in der Nähe des Sunday Creek-Projektgebiets durch frühere Explorationsunternehmen

konzentrierten sich in der Regel auf die Suche nach großen, flach liegenden Lagerstätten. Beadell

Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele bohrte, und Southern Cross hat seine Arbeiten im

Sunday Creek-Projektgebiet fortgesetzt.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinsprobenahmen rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.

Gesteinsprobenentnahme im Christina-Minenstollen. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf

Diamantbohrlöcher um Christina, von denen zwei untersucht

wurden.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohen Tonnagen. Die

Konzessionen wurden aufgegeben, nachdem das Gebiet als vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich

befunden

wurde.

Flusssedimentproben rund um die Gebiete Golden Dyke und Reedy Creek. Die Ergebnisse waren rund um Golden

Dyke besser. 45 Haldenproben rund um die alten Abbaustätten von Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation

zwischen Gold, Arsen und

Antimon.

Bodenproben über dem Golden Dyke zur Abgrenzung des Dykes und der Mineralisierung. Zwei Costeans parallel

zum Golden Dyke zur Ermittlung von Bodenanomalien. Costeans seitdem von SXG

saniert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration mit dem Ziel einer Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Liegenschaften.

· ELs 1534, 1603 und 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ziel: flache, niedriggradige Goldvorkommen. Graben um das Golden Dyke-Vorkommen und Auswertung der

Ergebnisse zusammen mit den Costas von CRAs. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m in

den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke.

· ELs 4460 und 4987 - Beadell Resources Ltd

Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 gewährt. Beadell hat 30 RC-Bohrlöcher

erfolgreich gebohrt, darunter zweite Diamant-Nachbohrungen in den Zielgebieten Golden

Dyke/Apollo.

· Beide Liegenschaften wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu einer

Liegenschaft EL4987 zusammengefasst.

· Nagambie Resources Ltd hat Auminco Goldfields im Juli 2014 übernommen. Die Konzession EL4987 lief Ende

2015 aus. Während dieser Zeit beantragte Nagambie Resources eine Verlängerungskonzession (RL6040) für ein

Gebiet von drei Quadratkilometern über dem Sunday Creek Goldfeld. Die Konzession RL6040 wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Gold Field Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd übernommen.

Mawson bohrte 30 Löcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.

· Mineralisierung.

Bohrlochinformationen · Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse relevant · Siehe Anhänge

sind, einschließlich einer tabellarischen Auflistung der

folgenden

· Informationen für alle wesentlichen Bohrlöcher:

o Ost- und Nordabschnitt des Bohrlochkragens

o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens

o Neigung und Azimut der Bohrung

o Bohrlochlänge und Abschneidetiefe

o Länge der Bohrung.

· Wenn die Auslassung dieser Informationen damit begründet ist, dass sie nicht wesentlich sind und das

Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigen, sollte die kompetente Person klar erläutern, warum dies

der Fall

ist.

Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind Gewichtungsdurchschnittsverfahren, maximale · Siehe Weitere Informationen und Berechnung der Metalläquivalente im Haupttext der Pressemitteilung.

Datenaggregation und/oder minimale Gehaltsabschneidungen (z. B. Abschneiden von hohen Gehalten) und Cutoff-Gehalte in der

Regel wesentlich und sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hohen Gehalten und längere Abschnitte mit niedrigen

Gehalten umfassen, sollte das für diese Aggregation verwendete Verfahren angegeben und einige typische

Beispiele für solche Aggregationen detailliert dargestellt

werden.

· Die Annahmen, die für die Angabe von Metalläquivalentwerten verwendet wurden, sollten klar angegeben

werden.

Beziehung · Diese Zusammenhänge sind besonders wichtig bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse. · Siehe Angabe der wahren Mächtigkeiten im Text der Pressemitteilung.

zwischen · Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt, sollte deren

Mineralisierung Beschaffenheit angegeben

Breiten und werden.

der Abschnittslängen · Ist sie nicht bekannt und werden nur die Bohrlochlängen angegeben, sollte ein entsprechender Hinweis

erfolgen (z. B.

Bohrlochlänge

· Länge, tatsächliche Breite nicht bekannt).

Diagramme · Für alle gemeldeten bedeutenden Entdeckungen sollten geeignete Karten und Schnitte (mit Maßstäben) sowie · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt.

Tabellen mit den Abschnitten beigefügt werden. Diese sollten unter anderem eine Draufsicht auf die

Bohrlochkragenpositionen und geeignete Schnittansichten

enthalten.

Ausgewogene · Wenn eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht möglich ist, sollte eine · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Mitteilung tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse

Berichterstattung repräsentative Berichterstattung sowohl über niedrige als auch über hohe Gehalte und/oder Mächtigkeiten gelten als repräsentativ und sind nicht

erfolgen, um eine irreführende Berichterstattung über die Explorationsergebnisse zu verzerrt.

vermeiden. · Kernverluste, sofern sie wesentlich sind, werden in den tabellarischen Bohrschnitten angegeben.

Sonstige wesentliche · Andere Explorationsdaten, sofern aussagekräftig und wesentlich, sollten angegeben werden, darunter (aber · Vorläufige Tests wurden am 11. Januar 2024 gemeldet. Diese legten das allgemeine metallurgische

Explorationsdaten nicht beschränkt auf): geologische Beobachtungen; Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen; Ergebnisse Testverfahren für Proben aus den Sunday Creek-Lagerstätten fest und lieferten die Grundlage für die

geochemischer Untersuchungen; Großproben - Größe und Behandlungsmethode; Ergebnisse metallurgischer Tests; Zuversicht hinsichtlich der wirtschaftlichen Gewinnung des enthaltenen Goldes und Antimons zu drei

Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische und gestechnische Eigenschaften; potenziell schädliche oder separaten

kontaminierende Produkten:

Substanzen. o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung

o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Tests wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der Mineralvorkommen ausgeweitet und die

metallurgischen Verfahren verfeinert. Ziel war es, Aspekte der Antiminkonzentratproduktion zu verbessern,

die Goldgewinnung zu einem hochgradigen metallischen Produkt zu maximieren und die Beschaffenheit des

Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der Antimonflotationsphase bei gleichzeitiger

Aufrechterhaltung einer hohen

Gesamtgoldgewinnung.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate, um die metallurgische Reaktion des enthaltenen Goldes zu

bewerten.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde gezeigt, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe Antimon- und Goldausbeute

aufrechterhalten und gleichzeitig Arsen und Eisensulfide in der ersten Flotationsstufe zurückgehalten

werden konnten. Das produzierte Antiminkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) gilt als attraktiv für den

Markt für Schmelz

.

· Die Rückgewinnung von Antimon im Konzentrat variierte je nach Art des Ausgangsmaterials und lag bei den

aus den antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 % und 93

%.

· Durch Schwerkrafttrennung wurde zusätzliches metallisches Gold aus dem Flotationskonzentrat

zurückgewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit Arsen-Eisensulfiden verbundenen Goldes im

Einsatzmaterial, dem Verhältnis von Gold zu Antimon im Einsatzmaterial, dem Anteil des gewonnenen Goldes

am metallischen Goldprodukt und der Flotationsrate des Goldes in der ersten Flotationsstufe

ab.

· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldgewinnung erzielt.

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungstests in den Lagerstättenzonen

o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeuten

o Mehrstufige Reinigungsoptimierung zur Maximierung der Konzentratqualität

o Bewertung größerer Proben in einer Pilotanlage

o Planungsstudien für die Prozessanlage mit Fertigstellung im ersten Quartal 2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests für laterale Erweiterungen oder · Das Unternehmen hat angekündigt, von 2024 bis zum vierten Quartal 2025 60.000 m bohren zu wollen. Das

Tiefenerweiterungen oder groß angelegte Unternehmen befindet sich weiterhin in einer Explorationsphase, um die Mineralisierung entlang des

Step-out-Bohrungen). Streichs und in die Tiefe mit 9 Diamantbohrgeräten vor Ort zu

· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich hervorheben, einschließlich der wichtigsten erweitern.

geologischen Interpretationen und zukünftigen Bohrgebiete, sofern diese Informationen nicht wirtschaftlich · Siehe Diagramme in der Präsentation, die die aktuellen und zukünftigen Bohrpläne hervorheben.

sensibel

sind.

