Siemens Energy hebt Prognosen für das Geschäftsjahr an

Werbung. Ich mag die Siemens-Familie. Vergangene Woche habe ich hier ja bereits über Siemens geschrieben und daher ein wenig gezögert, schon wieder ein Siemens-Unternehmen auszuwählen. Aber die Nachrichtenlage spricht diese Woche ganz klar für Siemens Energy. Kurz vor den Osterfeiertagen hat Siemens Energy die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht, weshalb es sich lohnt, den Energietechnologiekonzern genauer anzuschauen. Dazu gleich mehr, schauen wir uns erst mal kurz an, was hinter Siemens Energy steckt…

Man sagt, die Anfänge von Siemens Energy reichen auch schon ins Jahr 1866 zurück, als Werner von Siemens mechanische in elektrische Energie umwandelte und Strom für den Alltag nutzbar machte. Später folgten Wasserkraftwerke, Dampfturbinen, Wärmekraft, Gaskraftwerke et cetera. Der Konzern war schon früh weltweit ein wichtiger Akteur, doch im Laufe der Jahrzehnte verschärfte sich der Wettbewerb und hohe Investitionen belasteten die Profitabilität, so dass Siemens 2020 das Energiegeschäft ausgliederte und die Tochter Siemens Energy an die Börse brachte. Der Energietechnologiekonzern zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Produkten und Dienstleistungen für die Stromerzeugung aus erneuerbaren und fossilen Energieträgern sowie für die Stromübertragung. Laut den Schätzungen des Unternehmens basiert heute rund ein Sechstel der weltweiten Stromerzeugung auf Technologien von Siemens Energy.

Die Angebote sind gefragt, die Auftragsbücher gut gefüllt. Im ersten Quartal 2025 verbuchte Siemens Energy einen signifikanten Anstieg der Auftragseingänge, so die vorläufigen Zahlen. Während im Vorjahresquartal Aufträge im Wert von 9,5 Milliarden Euro im Orderbuch standen, kletterten diese nun auf 14,4 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg auf knapp 10 Milliarden Euro (Vorjahresquartal: 8,3 Milliarden Euro) und das Ergebnis vor Sondereinflüssen war mit 906 Millionen Euro mehr als fünfmal so hoch wie im Vorjahreszeitraum (170 Millionen Euro). Damit erreichte Siemens Energy eine Marge von 9,1 Prozent - der höchste Wert seit dem Börsengang vor knapp fünf Jahren und toppte die Erwartungen der Analysten deutlich.

Aufgrund der guten Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr hat Siemens Energy die Prognose für das laufende Geschäftsjahr, das am 30. September endet, deutlich angehoben. Der bereinigte Umsatz soll um 13 bis 15 Prozent steigen, bisher hatte der Konzern 8 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt. Unter dem Strich geht das Management nun von einem Gewinn nach Steuern von bis zu 1 Milliarde Euro aus (bisher: um den Break-even) - ohne Berücksichtigung der zu erwarteten positiven Sondereffekte infolge der Abspaltung des Energiegeschäftes von Siemens Limited, Indien.

Die positiven Zahlen haben sich auch im Aktienkurs des Unternehmens niedergeschlagen, der aktuell auf einem Höchststand notiert. Analysten sind optimistisch und prognostizieren, dass Umsatz und Ergebnis von Siemens Energy in den kommenden Jahren sukzessive zulegen werden. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Zeiten der unprofitablen Altaufträge, hohen Kosten und des Lieferkettendrucks weitgehend überwunden sind und loben die Erholung der Margen. Das klingt nach einer Menge positiver Energie für den Konzern. Doch ein Wermutstropfen bleibt: Die amerikanischen Zölle könnten sich als Stolperstein erweisen und dem Unternehmen Wettbewerbsnachteile bescheren.

Der aktuelle Aktienkurs gepaart mit dem derzeitig schwierig zu prognostizierenden Marktumfeld macht es für Anlegende momentan nicht einfach, sich für ein Direktinvestment in die Aktie zu entscheiden. Sie können alternativ auch unser aktuelles Siemens Energy Express-Zertifikat Memory mit Airbag in Erwägung ziehen, um den Anlagestress zu senken. Es verfügt über sehr interessante Konditionen, die für positive Energie in Ihrem Portfolio sorgen können.

13,5 Prozent Zinsen pro Periode bei Behauptung der 75-Prozent-Barriere

Das DekaBank Siemens Energy Express-Zertifikat Memory mit Airbag 07/2031 (WKN DK1FNU) bietet die Möglichkeit von 13,5 Prozent Zinsen pro Periode sowie einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro. Vorzeitig wird das Zertifikat zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage (erste Beobachtungs- und auch Zinsperiode 14 Monate, danach jeweils 12 Monate) auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im Juli 2026 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent des Startwerts im Jahr 2030. Startwert ist der Schlusskurs am Ende der Zeichnungsfrist, am 19.05.2025.

Während die Tilgungsschwelle entscheidend für den Zeitpunkt der Rückzahlung ist, bestimmt die Barriere von 75 Prozent des Startwerts über die Zinszahlung. Der erzielbare Zinsbetrag wird automatisch überwiesen, wenn die Aktie am jeweiligen Beobachtungstag auf oder oberhalb der Barriere schließt. Die Memory-Funktion ermöglicht zudem, dass ausgefallene Zinszahlungen an den folgenden Beobachtungsterminen nachgeholt werden können, wenn die Barriere dann behauptet wird.

Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung und wird die Barriere am finalen Bewertungstag (15.07.2031) nicht unterschritten, erfolgt im Juli 2031 die Auszahlung des Festbetrags in Höhe von 1.000 Euro. Anderenfalls drohen Verluste. Statt des Festbetrags wird Anlegenden in diesem Fall eine festgelegte Anzahl im Wert gesunkener Siemens Energy-Aktien übertragen. Die Airbag-Funktion definiert die Anzahl der Aktien (Referenzanzahl), diese ergibt sich auf Grundlage des Basispreises, der wie die Barriere ebenfalls bei 75 Prozent des Startwerts liegt. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Festbetrags drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 28.04.2025 bis 19.05.2025 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist. Der Emissionspreis beträgt 1.010 Euro, inkl. 1,00 % Ausgabeaufschlag.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.